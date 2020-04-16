 Від сьогодні посилено контроль на в'їздах до Києва, - Кличко

Про це повідомив під час брифінгу міський голова Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Ми встановили 9 пропускних пунктів, де всі авто, що прямують у місто, перевірятимуть медики та правоохоронці. Такі суворі обмеження зумовлені тим, що, за прогнозами медиків, після свят може відбутися різке збільшення кількості хворих на коронавірус. Щоб упередити такий сценарій, щоб не допустити колапсу в лікарнях, ми запроваджуємо такі обмежувальні заходи. Я звертаюся, зокрема, до керівників підприємств, до роботодавців: у найближчі кілька днів максимально забезпечити дистанційну роботу працівників", - наголосив Кличко.
Він зазначив, що у святкові дні посилену службу в столиці нестимуть правоохоронці. Контролюватимуть дотримання правил обмежень у публічних місцях, парках та скверах, біля храмів.
"Я звертаюся до киян та всіх українців: не їдьте без нагальної потреби нікуди на свята. Не йдіть до церкви, не гуляйте в парках! Це - ваша безпека і ваше життя!", - зауважив Кличко..
Бинго...у вас нет Короновируса?)))
Теперь он будет!)))
а почему он не был усилен 2 недели назад, месяц назад??
Я что то нарушил что бы они меня проверяли???
Шо это за буйня? Виталя...ты Конституцию читал....удареный ты в голову...
Месяц назад ввели карантин. Все каменты были на тему "ууу!! фидарасы!! закрыли мою наливайку!! имею право гулять!!"
Сейчас усилили карантин. Все каменты на тему "какого хрена не усилили месяц назад?"
Тому що послидовни
Алеша...водки нет!
Иди домой!)))
В Лавре уже куча монашов отправилась к Вузьзевулу...в КГБшный рай