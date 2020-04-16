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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Київські новини, Суспільство
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 Від сьогодні посилено контроль на в'їздах до Києва, - Кличко

Від сьогодні, 16 квітня, посилено контроль на в'їздах до столиці. Водіям і пасажирам транспорту на основних в'їздах до Києва вимірюють температуру.

Про це повідомив під час брифінгу міський голова Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми встановили 9 пропускних пунктів, де всі авто, що прямують у місто, перевірятимуть медики та правоохоронці. Такі суворі обмеження зумовлені тим, що, за прогнозами медиків, після свят може відбутися різке збільшення кількості хворих на коронавірус. Щоб упередити такий сценарій, щоб не допустити колапсу в лікарнях, ми запроваджуємо такі обмежувальні заходи. Я звертаюся, зокрема, до керівників підприємств, до роботодавців: у найближчі кілька днів максимально забезпечити дистанційну роботу працівників", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що у святкові дні посилену службу в столиці нестимуть правоохоронці. Контролюватимуть дотримання правил обмежень у публічних місцях, парках та скверах, біля храмів.

"Я звертаюся до киян та всіх українців: не їдьте без нагальної потреби нікуди на свята. Не йдіть до церкви, не гуляйте в парках! Це - ваша безпека і ваше життя!", - зауважив Кличко..

Читайте на "Цензор.НЕТ": 32 підтверджені випадки COVID-19 зафіксовано в Києві, загалом захворіли 644 особи, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189464
 
   
 Топ коментарі
 
Короче ЧМЫРДЯ которые до этого имели контакт с тысячами людей будут лезть к вам в машину!)))
Бинго...у вас нет Короновируса?)))
Теперь он будет!)))
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Измерение температуры, это - офигенное усиление контроля... Вирус - NO PASARAN !
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і як це зупинить вірус..?
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Короче ЧМЫРДЯ которые до этого имели контакт с тысячами людей будут лезть к вам в машину!)))
Бинго...у вас нет Короновируса?)))
Теперь он будет!)))
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С сегодняшнего дня усилен контроль на въездах в Киев, - Кличко



а почему он не был усилен 2 недели назад, месяц назад??



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Торава-ё Пусан-хан-э! (Это всё, что я могу сказать по-корейски. Значит "Вернись в Пусан")
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Братуха спасибо шо просветил.Я набрал Пуасан,а это Канада.Кстати ,читал за Ванкувер,там говорят сборище голубых.Чесно.Чувак на ж.ж. писал.
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Измерение температуры, это - офигенное усиление контроля... Вирус - NO PASARAN !
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Проверят медики и правоохренители!
Я что то нарушил что бы они меня проверяли???
Шо это за буйня? Виталя...ты Конституцию читал....удареный ты в голову...
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там же все с автоматами стоят - вирус не проскочит , только подъедет к кпп его сразу пристрелят...)
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Странный украинский народ.
Месяц назад ввели карантин. Все каменты были на тему "ууу!! фидарасы!! закрыли мою наливайку!! имею право гулять!!"
Сейчас усилили карантин. Все каменты на тему "какого хрена не усилили месяц назад?"
Тому що послидовни
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Это украинская тема!
Алеша...водки нет!
Иди домой!)))
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чего тяб'я валнует странньій украинский нарот, если сам с нидерландов, а вьіражаешься на расиянском ?
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Ещё надо для водителей ввести штрафы за заторы на дорогах перед КПП.
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Киев рассадник кроновируса - его полностью необходимо закрыть на карантин
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та хоть трусами махайте - як вже завезли і не мало . наоборот з Київа невипускати тож вже розплодник получається.
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Самый большой расплодник в Киеве это притоны РПЦ МП сатаната!)))
В Лавре уже куча монашов отправилась к Вузьзевулу...в КГБшный рай
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