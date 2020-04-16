EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
  2305  27
Матеріали за темою:
Все про:суд (6047) суддя (1038) Вища рада правосуддя (302) звільнення суддів (43)

 Вища рада правосуддя задовольнила заяви про відставку ще п'яти суддів. СПИСОК

Масові звільнення суддів тривають. Сьогодні на засіданні Вищої ради правосуддя розглянуто матеріали про звільнення суддів за загальними обставинами, а саме у зв'язку з поданням заяв про відставку.

Про це повідомляє Управління інформації та забезпечення комунікацій ВРП, передає Цензор.НЕТ.

Вища рада правосуддя вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Фрич Марію Миколаївну – з посади судді господарського суду Івано-Франківської області;

Стеганцова Сергія Михайловича – з посади судді Шевченківського районного суду Харківської області;

Ніколаєнко Ірину Вікторівну – з посади судді Київського районного суду міста Харкова;

Якименко Тетяну Олександрівну – з посади судді Котелевського районного суду Полтавської області;

Кофанова Андрія Валентиновича – з посади судді Вільнянського районного суду Запорізької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судді масово йдуть у відставку: ВРП задовольнила відразу 17 заяв

Водночас Вища рада правосуддя відклала розгляд матеріалів щодо звільнення Тищенко Лариси Іванівни з посади судді Гадяцького районного суду Полтавської області, оскільки суддя надіслала заяву з проханням відкласти розгляд її заяви про відставку.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 9 квітня цього року Вища рада правосуддя задовольнила відразу 17 заяв про відставку суддів, серед них переважно судді апеляційних судів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189463
 
 
 Топ коментарі
 
Все нормально, бо у СН завжди є заміна! От Сивохо поки без роботи...
 показати весь коментар
 
Умные судьи бегут без оглядки. Проще потом восстановиться через конкурсный отбор, чем быть замешанными в то, что сейчас происходит. При этом не просто так основное число увольняющихся - судьи апелляционных судов.
 показати весь коментар
 
ніхто не буде відновлюватися. Просто дуже велика пенсія, десь від 40 тис грн і вище. Тому і звільняються, досягнувши відповідного строку вислуги - політика тут ні при чому.
А апеляційних - тому, що там більші стажі роботи і зарплата була вища для пенсіє, там мабуть від 50 тис - пенсія. От і вся конспірологія.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Чи подасть заяву на звільнення суддя, котрий "годується" з "роботи"?
І хто залишиться? І де ми шукатимимо правосуддя?
 показати весь коментар
 
 
когда не работает правосудие работать начинает товарисч Линч...
 показати весь коментар
 
 
Удавили товарисЧа Линча после Майдана, идет реванш(
 показати весь коментар
 
Все нормально, бо у СН завжди є заміна! От Сивохо поки без роботи...
 показати весь коментар
 
 
Умные судьи бегут без оглядки. Проще потом восстановиться через конкурсный отбор, чем быть замешанными в то, что сейчас происходит. При этом не просто так основное число увольняющихся - судьи апелляционных судов.
 показати весь коментар
 
 
Дело в финансировании почти у всех судей - никто не хочет бесплатно пахать.
 показати весь коментар
 
Думаю, это просто был предлог. Не рискнет сейчас никто устроить демарш, озвучивая причины. Пара месяцев урезания зарплат для судей не критичны.
 показати весь коментар
 
ще раз вам кажу - тільки дуже добра пенсія (до 2 тис доллярів і більше) для відставки спонукає суддів - йти у відставку.
+ ще можна практикувати адвокатом або читати лекції або в школі суддів або у інститутах благородних дівиць.
 показати весь коментар
 
а шо тут бить?
найменша скарга від якогось журналіста чи актівіста чи ще когось із процесу - і потягнуть суддю на Вищу раду правосуддя. Відписуйся, виправдовуйся, що ти не верблюд і результати непрогнозовані - попадеш під роздачу і не отримаєш вислугу та пенсію. То ви би там сиділи?
 показати весь коментар
 
Вот в суде я бы не работала - это точно. Даже за такую зарплату.
 показати весь коментар
 
 
ніхто не буде відновлюватися. Просто дуже велика пенсія, десь від 40 тис грн і вище. Тому і звільняються, досягнувши відповідного строку вислуги - політика тут ні при чому.
А апеляційних - тому, що там більші стажі роботи і зарплата була вища для пенсіє, там мабуть від 50 тис - пенсія. От і вся конспірологія.
 показати весь коментар
 
 
Да не в этом дело - им сейчас зарплату режут законодательно, мол бюджет в опасности, обойдётесь.
Выходит - нагрузка бешеная (потому что куча вакансий незаполненных), денег не платят нормальных (как для специалиста высокого уровня) + все тебе в спину плюют, потому что СМИ создали за годы такой образ, что каждый судья - исчадие ада (хотя далеко не каждый - да, проблемных тоже не мало, но не 100%).
И получается, если у судьи есть стаж 20 лет работы, при котором ему государство будет платить пожизненное содержание (типа пенсия, но по ставкам судейской зарплаты), то какой смысл в этом дурдоме работать и получать копейки, если можно свалить на пенсию, не работать, получать те же деньги + ещё себе адвокатствовать, например, или преподавать и зарабатывать дополнительно ???

Правильно делают. Если общество не ценит их работу, то пусть потом это же общество ждёт годами рассмотрения судебных дел, которые некому рассматривать, и не жалуется.

P.S. Я не оправдываю тех судей, которые замешаны в коррупции или по иным причинам принимают предвзятые решения. Я комментирую ситуацию, пытаясь мысленно поставить себя на место нормального судьи.
 показати весь коментар
 
 
Ваши безапелляционные познания во всех сферах, просто поражают.
И вирусология и политика и ... ВСЕ ВСЕ ВСЕ
И что вы тут на форуме с убогими общаетесь?
 показати весь коментар
 
 
не тікають - а виходять у відставку з прилічним утриманням.
 показати весь коментар
 
Ага, Гуртом. "Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 9 апреля этого года, Высший совет правосудия удовлетворил сразу 17 заявлений об отставке судей, среди них преимущественно судьи апелляционных судов." Источник: https://censor.net.ua/n3189463
 показати весь коментар
 
я там вище написав Іраді.
Ясно, що гуртом. Підійшли строки для виходу у відставки та пристойної вислуги, то чого там сидіти? Бігають по процесам всякі божевільні активісти та журналістки, паплюжать суддів - можна за дрібницю отримати великі проблеми - захисту судді немає звідки чекати - то краще піти, отримувати 40-50 тис.грн , а то і вище+ практикувати адвокатом.
 показати весь коментар
 
крысы бегут с тонущего корабля. бубочка , в чем дело? бабло не платишь уродам в мантиях?
или перестали давать взятки? )))))
 показати весь коментар
 
та все пусть увольняются, нах они нужны, какая от них польза ? Дворник и грузчик в супермаркете гораздо более полезны чем эти дармоеды
 показати весь коментар
 
 
Ага, не приведи Господи придётся Вам в суд обратиться . . . Тогда будете караул кричать, что дело долго не рассматривается. Не забудьте тогда вспомнить эти свои слова "та пусть все увольняются".
 показати весь коментар
 
 
Наглядный пример https://hcj.gov.ua/doc/doc/215 Судьей рассмотрены за период семи месяцев 1030 дел, на него подают жалобу и в итоге наказывают за то, что он не успел в установленные сроки рассмотреть дело о досрочном освобождении. Это первая ссылка, которую выдал гугл по запросу.
 показати весь коментар
 
ну тут правильно. Бо саме перше для судді має - це є звільнення від позбавлення волі - щоби людина не парилась на зоні, якщо строк вийшов.
Але, ясно, що коли у судді така кількість справ - помилки неминучі.
 показати весь коментар
 
Поковырялась я в архиве с этим делом. Одни вопросы.
 показати весь коментар
 
В Украине давно пора вводить институт "Мировой судья". Выборная должность, возьмёт на себя "мелкие" дела на местном уровне... хорошая альтернатива... и Портнову будет сложнее контролировать, и янелохам... не хотят! Цивилизация - это не про 73%, им бы пограбить - "янукович-2"
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору