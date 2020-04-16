 Вища рада правосуддя задовольнила заяви про відставку ще п'яти суддів. СПИСОК

Про це повідомляє Управління інформації та забезпечення комунікацій ВРП, передає Цензор.НЕТ.
Вища рада правосуддя вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:
Фрич Марію Миколаївну – з посади судді господарського суду Івано-Франківської області;
Стеганцова Сергія Михайловича – з посади судді Шевченківського районного суду Харківської області;
Ніколаєнко Ірину Вікторівну – з посади судді Київського районного суду міста Харкова;
Якименко Тетяну Олександрівну – з посади судді Котелевського районного суду Полтавської області;
Кофанова Андрія Валентиновича – з посади судді Вільнянського районного суду Запорізької області.
Водночас Вища рада правосуддя відклала розгляд матеріалів щодо звільнення Тищенко Лариси Іванівни з посади судді Гадяцького районного суду Полтавської області, оскільки суддя надіслала заяву з проханням відкласти розгляд її заяви про відставку.
Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 9 квітня цього року Вища рада правосуддя задовольнила відразу 17 заяв про відставку суддів, серед них переважно судді апеляційних судів.
І хто залишиться? І де ми шукатимимо правосуддя?
+ ще можна практикувати адвокатом або читати лекції або в школі суддів або у інститутах благородних дівиць.
найменша скарга від якогось журналіста чи актівіста чи ще когось із процесу - і потягнуть суддю на Вищу раду правосуддя. Відписуйся, виправдовуйся, що ти не верблюд і результати непрогнозовані - попадеш під роздачу і не отримаєш вислугу та пенсію. То ви би там сиділи?
А апеляційних - тому, що там більші стажі роботи і зарплата була вища для пенсіє, там мабуть від 50 тис - пенсія. От і вся конспірологія.
Выходит - нагрузка бешеная (потому что куча вакансий незаполненных), денег не платят нормальных (как для специалиста высокого уровня) + все тебе в спину плюют, потому что СМИ создали за годы такой образ, что каждый судья - исчадие ада (хотя далеко не каждый - да, проблемных тоже не мало, но не 100%).
И получается, если у судьи есть стаж 20 лет работы, при котором ему государство будет платить пожизненное содержание (типа пенсия, но по ставкам судейской зарплаты), то какой смысл в этом дурдоме работать и получать копейки, если можно свалить на пенсию, не работать, получать те же деньги + ещё себе адвокатствовать, например, или преподавать и зарабатывать дополнительно ???
Правильно делают. Если общество не ценит их работу, то пусть потом это же общество ждёт годами рассмотрения судебных дел, которые некому рассматривать, и не жалуется.
P.S. Я не оправдываю тех судей, которые замешаны в коррупции или по иным причинам принимают предвзятые решения. Я комментирую ситуацию, пытаясь мысленно поставить себя на место нормального судьи.
И вирусология и политика и ... ВСЕ ВСЕ ВСЕ
И что вы тут на форуме с убогими общаетесь?
Ясно, що гуртом. Підійшли строки для виходу у відставки та пристойної вислуги, то чого там сидіти? Бігають по процесам всякі божевільні активісти та журналістки, паплюжать суддів - можна за дрібницю отримати великі проблеми - захисту судді немає звідки чекати - то краще піти, отримувати 40-50 тис.грн , а то і вище+ практикувати адвокатом.
или перестали давать взятки? )))))
Але, ясно, що коли у судді така кількість справ - помилки неминучі.