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 Суспільство, Здоров'я
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 Миття рук - основа. Без нього носіння маски і рукавичок створює хибне уявлення про захист, - Супрун

Ексглава МОЗ Уляна Супрун закликала українців не нехтувати миттям рук в умовах епідемії коронавірусу.

Про це вона написала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ще раз наголошую, маска — це не панацея. Вона діє лише коли нею правильно користуватися, а також не захистить від вірусу, особливо, якщо брудними руками торкатися свого обличчя або тієї ж маски", - зазначила Супрун.

Колишня керівниця МОЗ підкреслила велику важливість вже зараз звикати ретельно і часто мити руки, адже вірус відразу ж не зникне разом із завершенням карантинних заходів.

Інший спосіб, яким користуються багато для захисту від вірусу - це регулярне носіння одноразових рукавичок. Супрун розвіяла міф про цю "броню від коронавірусу" і пояснила, чому носити рукавички може бути небезпечно.

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При тривалому носінні рукавичок, без частої зміни і миття рук, бактерії на шкірі швидко розмножуються завдяки теплому вологому середовищу, адже в рукавичках руки більше пітніють. Якщо рукавички рвуться або знімаються неправильно, існує ризик, що всі патогенні мікроорганізми, які накопичилися на них, опиняться на руках або ж поверхнях. Носіння рукавичок може створювати помилкове відчуття безпеки і ілюзію чистоти, що збільшує ймовірність ігнорування інших важливих заходів - особливо, миття рук.

Крім того, під час носіння рукавичок важливо пам'ятати про поняття перехресного забруднення, додає Супрун.

"Уявіть ситуацію: ви одягаєте рукавички виходячи з дому, в них натискаєте кнопки у ліфті, відчиняєте двері у під’їзді, заходите у супермаркет, торкаєтеся там продуктів та різних поверхонь, а потім тими ж рукавичками торкаєтеся свого одягу, телефону чи гаманця, сідаєте в авто і так далі. Лише по приходу додому, ви можете зняти рукавички безпечно і помити руки. За цей час на них накопичується безліч мікроорганізмів, які дуже легко перенести на все, до чого ви торкаєтеся. І навіть до свого обличчя", - написала ексглава МОЗ.

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"Пам'ятайте, що без миття рук і правильного використання рукавичок носити їх не має сенсу", - резюмувала Супрун.

Миття рук - основа. Без нього носіння маски і рукавичок створює хибне уявлення про захист, - Супрун 01
Миття рук - основа. Без нього носіння маски і рукавичок створює хибне уявлення про захист, - Супрун 02
Миття рук - основа. Без нього носіння маски і рукавичок створює хибне уявлення про захист, - Супрун 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189462
 
   
 Топ коментарі
 
Не слухай цю жабу - не носи маску і не мий руки.))
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Піди оближи унітаз в ТЦ назло Супрун.
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кацапские шлюхи, прозвучала фамилия Супрун. слушай мою команду: "ГАВКАТЬ"!
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я не зебил но мне тоже иногда тупи кррки подобаються. Наташка Королевская например.
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Ви маєте на увазі її жіночий функціонал? Миття рук - основа. Без нього носіння маски і рукавичок створює хибне уявлення про захист, - Супрун - Цензор.НЕТ 4986
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ага, ну не "внутренний мир" же, который в принципе отсутствует
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а вы умная,или красивая ? Миття рук - основа. Без нього носіння маски і рукавичок створює хибне уявлення про захист, - Супрун - Цензор.НЕТ 1165
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если что - 2 негатива дают позитив Миття рук - основа. Без нього носіння маски і рукавичок створює хибне уявлення про захист, - Супрун - Цензор.НЕТ 4067
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Чому як тільки згадується Супрун - зразу виникає такий срач ?

Все правильно вона зараз говорить !
І відео нею вказані в кінці повідомлення варто переглянути - на жаль ценсор їх не скопіював , треба цю абракадабру вводити вручну (

Від себе добавлю - і пісик треба старанно мити - щоб не закисав
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Виборцям Зеленського руки і ноги мити не обов'язково . Також , в період пандемії , їм не потрібно носити маску , мити лице , чистити зуби , приймати душ та користуватись туалетним папером .
Миття рук - основа. Без нього носіння маски і рукавичок створює хибне уявлення про захист, - Супрун - Цензор.НЕТ 1104 . Ну теперь вы довольны , зелень .?? Миття рук - основа. Без нього носіння маски і рукавичок створює хибне уявлення про захист, - Супрун - Цензор.НЕТ 348 .
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і чому це зелені збурились від закликів Супрун, мов фекалії на дріждях ?
вас мама не вчила мити руки ? затуляти рота при чханні та кашлі ?
дикуни якісь.
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воно і видко, як вас навчили...
задрипанці.
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поро..ботка со стажем )))
только флажок смени )))
да и от задрыпанкы чуем ))) Миття рук - основа. Без нього носіння маски і рукавичок створює хибне уявлення про захист, - Супрун - Цензор.НЕТ 5788
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Я понял - Супрун похожа на твою маму.
Маньяки даже убивают женщин, которые похожи на их маму.
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*******, не трогай мою маму !!!
она умерла в 2000 глу ,а твоя потаскуха тебя мразь вылупила !!!
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Народити то твоя мама тебе народила, а от виховати так і не спромоглась ((. Шкода.
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Як вже забовбали поради мити руки при тому, що вірус розповсюджується повітряно-крапельним шляхом! Начебто лікарі, що захворіли, не мили руки. Або люди з аристократичних сімей Європи або Америки, що захворіли, не мили руки! Я в це ніколи не повірю.
Миття рук допомагає, наприклад, при дизентерії, бо вона по повітрю не літає.
Можна, звичайно, казати, що коронавірус потрапляє з рук на шкіру обличчя. Але не доказано, що він може подолати такий бар'єр, як шкіра. Я навіть можу погодитися з тим, з рук вірус може якось потрапити у рот чи у ніс, але це такий маловірогідний шлях у порівнянні з вдиханням зараженого повітря, що порада мити руки просто жалюгідна.
Хтось дуже хоче переконати нас у тому, що ми хворіємо не тому, що маски не захищають, (отже, медицина не може дати захисту) а тому, що люди самі винуваті, бо не миють руки.
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Так никто и не говорит что вирус может попасть через кожу рук . !! Но не вовремя вымытыми руками , с вирусом на них , человек машинально может дотрагивается , например - до слизистых оболочек рта или глаз , а вирусу это только и нужно ..

Вот почему миром прокатилась волна , когда сметали с полок туалетную бумагу целыми ящиками ? Потому что это первыми начали делать китайцы в Ухане .Все в мире решили что она нужна в таком количестве для туалета , но китайцы её просто использовали вместо перчаток , наматывая на руки , что бы не прикасаться кожей рук к - дверным ручкам например , и другим предметам . Миття рук - основа. Без нього носіння маски і рукавичок створює хибне уявлення про захист, - Супрун - Цензор.НЕТ 6842 .
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Я тоже не говорил про то , что дотрагиваться грязными руками до глаз или совать пальцы в нос - безопасно. Я говорил про то, что это маловероятный путь в сравнении с вдыханием зараженного воздуха. Вы почему-то не обратили внимания на тот интересный факт, что этим вирусом болеют люди весьма цивилизованные, которых трудно заподозрить в том, что они не моют руки. А то, что китайцы, как Вы говорите, использовали туалетную бумагу вместо перчаток, лишь подтверждает мысль о том, что распространённость заблуждения не оправдывает его.
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зазвичай, людина торкається свого обличчя приблизно 2-3 тисячі разів на день. Від 3 до 5 разів на хвилину.. Тож, від цієї звички не так вже легко і відмовитись. То нехай вже торкається чистими руками.
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Аллергики страдающие от пыльцы амброзии или берёзы давно бы носили маски и не болели, учитывая, что пыльца растений в сотни раз крупнее вируса. Но нет, летит эта пыльца на десятки километров и проникает через любую маску. Теперь нам объясняют, что оказывается этот вирус мыла боится.
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Супрун, зачем ты СЭС в Украине ликвидировала, или ты готовила всё к этому вирусу? Смешно получается, СЭС нет, а главный санитарный врач есть.
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..Дык , ликвидировал же Гройсман , своим постановлением .!! Супрун к этому не имеет ни малейшего отношения . Это в компетенции премьер министра , а не её .
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Это Гройсман держал гражданку США на должности и. о. с нарушением украинских законов?
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Так а при чём ликвидация СЭС к этому .? Это вообще отдельный вопрос . К тому же она гражданка Украины с 2015 года . .
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У нас уже не руки, а крюки , до костей смыленные. Шо занадто, то не здраво. Кожа, поврежденная мытьем без разума, теряет свои защитные свойств. Маска как раз и нужна для того, чтобы лишний раз рука к лицу не тянулась.
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Пусть эта американка поучает американцев, которые по вирусу и смертям от него впереди планеты всей. Украина и украинцы всегда были чистоплотными. Поэтому у нас так медленно вирус и распространяется.
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Согласен с Вами, что украинцы чистоплотные. Но, к сожалению, чистоплотность почти никого не защищает. Потому, что при вдыхании зараженного воздуха чистоплотность не поможет. Яркие примеры этому - заболевания среди элит и аристократов, которых трудно заподозрить в том, что они не приучены мыть руки.
Вирус медленно (пока) распространяется по Украине потому, что в Украине мало приезжих китайцев, но у теперь у нас стало много приезжих украинцев из Европы, которая приютила китайцев.
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А сранье спрунья у тиливиссаре не ваняить. Миття рук - основа. Без нього носіння маски і рукавичок створює хибне уявлення про захист, - Супрун - Цензор.НЕТ 3034 Миття рук - основа. Без нього носіння маски і рукавичок створює хибне уявлення про захист, - Супрун - Цензор.НЕТ 3034 Миття рук - основа. Без нього носіння маски і рукавичок створює хибне уявлення про захист, - Супрун - Цензор.НЕТ 3034
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Даже здесь, что-то нужно сказать наперекор с умным видом. А если все описанные манипуляции руками проделать не в перчатках , то на руках ничего не соберётся? Блин, ну почему нельзя сказать просто - каждая защита в отдельности не даёт гарантий. Только в комплексе - маска, очки, перчатки, мытьё рук...Сделал? И теперь сиди дома!
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