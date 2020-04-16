 Миття рук - основа. Без нього носіння маски і рукавичок створює хибне уявлення про захист, - Супрун

Про це вона написала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ще раз наголошую, маска — це не панацея. Вона діє лише коли нею правильно користуватися, а також не захистить від вірусу, особливо, якщо брудними руками торкатися свого обличчя або тієї ж маски", - зазначила Супрун.
Колишня керівниця МОЗ підкреслила велику важливість вже зараз звикати ретельно і часто мити руки, адже вірус відразу ж не зникне разом із завершенням карантинних заходів.
Інший спосіб, яким користуються багато для захисту від вірусу - це регулярне носіння одноразових рукавичок. Супрун розвіяла міф про цю "броню від коронавірусу" і пояснила, чому носити рукавички може бути небезпечно.
При тривалому носінні рукавичок, без частої зміни і миття рук, бактерії на шкірі швидко розмножуються завдяки теплому вологому середовищу, адже в рукавичках руки більше пітніють. Якщо рукавички рвуться або знімаються неправильно, існує ризик, що всі патогенні мікроорганізми, які накопичилися на них, опиняться на руках або ж поверхнях. Носіння рукавичок може створювати помилкове відчуття безпеки і ілюзію чистоти, що збільшує ймовірність ігнорування інших важливих заходів - особливо, миття рук.
Крім того, під час носіння рукавичок важливо пам'ятати про поняття перехресного забруднення, додає Супрун.
"Уявіть ситуацію: ви одягаєте рукавички виходячи з дому, в них натискаєте кнопки у ліфті, відчиняєте двері у під’їзді, заходите у супермаркет, торкаєтеся там продуктів та різних поверхонь, а потім тими ж рукавичками торкаєтеся свого одягу, телефону чи гаманця, сідаєте в авто і так далі. Лише по приходу додому, ви можете зняти рукавички безпечно і помити руки. За цей час на них накопичується безліч мікроорганізмів, які дуже легко перенести на все, до чого ви торкаєтеся. І навіть до свого обличчя", - написала ексглава МОЗ.
"Пам'ятайте, що без миття рук і правильного використання рукавичок носити їх не має сенсу", - резюмувала Супрун.
Все правильно вона зараз говорить !
І відео нею вказані в кінці повідомлення варто переглянути - на жаль ценсор їх не скопіював , треба цю абракадабру вводити вручну (
Від себе добавлю - і пісик треба старанно мити - щоб не закисав
. Ну теперь вы довольны , зелень .?? .
вас мама не вчила мити руки ? затуляти рота при чханні та кашлі ?
дикуни якісь.
задрипанці.
только флажок смени )))
да и от задрыпанкы чуем )))
Маньяки даже убивают женщин, которые похожи на их маму.
она умерла в 2000 глу ,а твоя потаскуха тебя мразь вылупила !!!
Миття рук допомагає, наприклад, при дизентерії, бо вона по повітрю не літає.
Можна, звичайно, казати, що коронавірус потрапляє з рук на шкіру обличчя. Але не доказано, що він може подолати такий бар'єр, як шкіра. Я навіть можу погодитися з тим, з рук вірус може якось потрапити у рот чи у ніс, але це такий маловірогідний шлях у порівнянні з вдиханням зараженого повітря, що порада мити руки просто жалюгідна.
Хтось дуже хоче переконати нас у тому, що ми хворіємо не тому, що маски не захищають, (отже, медицина не може дати захисту) а тому, що люди самі винуваті, бо не миють руки.
Вот почему миром прокатилась волна , когда сметали с полок туалетную бумагу целыми ящиками ? Потому что это первыми начали делать китайцы в Ухане .Все в мире решили что она нужна в таком количестве для туалета , но китайцы её просто использовали вместо перчаток , наматывая на руки , что бы не прикасаться кожей рук к - дверным ручкам например , и другим предметам . .
Вирус медленно (пока) распространяется по Украине потому, что в Украине мало приезжих китайцев, но у теперь у нас стало много приезжих украинцев из Европы, которая приютила китайцев.