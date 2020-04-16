 COVID-19: влада Японії планує запровадити надзвичайний стан по всій країні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє NHK.

Раніше режим надзвичайної ситуації поширювався на Токіо і шість префектур, його оголосили до 6 травня.

"Уряд Японії вирішив поширити надзвичайний стан через коронавірус на всю країну", - йдеться в повідомленні.

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За даними японського Міністерства охорони здоров'я, 16 квітня кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом перевищила 8,7 тис. осіб. За добу було виявлено 549 нових випадків. Крім того, 712 заражень були виявлені на круїзному лайнері Diamond Princess. Померла в Японії 191 особа, в тому числі 13 осіб - на круїзному судні.

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