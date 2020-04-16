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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, За кордоном
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 COVID-19: влада Японії планує запровадити надзвичайний стан по всій країні

Влада Японії планує запровадити надзвичайний стан по всій країні в зв'язку зі збільшенням кількості виявлених випадків зараження коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє NHK.

Раніше режим надзвичайної ситуації поширювався на Токіо і шість префектур, його оголосили до 6 травня.

"Уряд Японії вирішив поширити надзвичайний стан через коронавірус на всю країну", - йдеться в повідомленні.

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За даними японського Міністерства охорони здоров'я, 16 квітня кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом перевищила 8,7 тис. осіб. За добу було виявлено 549 нових випадків. Крім того, 712 заражень були виявлені на круїзному лайнері Diamond Princess. Померла в Японії 191 особа, в тому числі 13 осіб - на круїзному судні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189461
 
 
 Топ коментарі
 
«Мы хотим преодолеть этот кризис как можно быстрее в экономическом плане»,- заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
Навіть австріяки, котрі мають такі запаси "сала", що навіть нам у сні не з"являлися, навіть вони думають про економіку СВОЄЇ країни!
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Журналісти бля, ви маєте оприділитися - в японії надзвичайний стан буде, чи ситуація?
Недарма ця професія найдавніша, як і професія шльондри.
Немає мізків, весь розум сконцентрований в кишені, або в в....!
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Одессочка, Привозик, в стране карантин. 11 апреля 2020

COVID-19: власти Японии планируют ввести чрезвычайное положение по всей стране - Цензор.НЕТ 7693

Это отличная тактика, знаете. Нет тестов - нет статистики, долбо...ы ходят непугаными.
Vlada Yaroslavska

За даними Держприкордонслужби, з 6 по 11 квітня в Україну повернулися більше 33 тисяч людей.
З них на тричі оголошену обов'язковою (!!) обсервацію відправилися... 197 людей.

Решта людей поїхали додому під "чеснеслово", на самоізоляцію.
Це порушення?
Так.
Адже запроваджена обов'язкова умова для повернення в Україну. Після перетину кордону будь-яким видом транспорту - літаком, автотранспортом чи пішки - громадяни зобов'язані пройти обов'язкову двотижневу обсервацію.
Цікаво, що ця норма запроваджена як обов'язкова 3 рази:
- з 29 березня, так проголосив Президент
- з 2 квітня, це постанова Уряду
- з 6 квітня, це знову постанова Уряду
Якщо рахувати від 29 березня (дати яку проголосив Президент), то без обов'язкової обсерваціі повернулось майже 70 000 людей.
Не дивно, що люди, які всеж потрапили в обсервацію, обурюються.
Така в нас "обов'язкова обсервація".

Дивно, що про це нема жодної публікації в ЗМІ.
Александр Лиев

https://ibigdan.livejournal.com/24963145.html
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Ты все еще сомневаешься, что за этой эпидемией стоят рептилоиды и аннунаки с Нибиру?
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Бил Гейтс прямо заявлял о сокращении численности населения при помощи вакцин.
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Ну вот, православненького сразу видно. зашквар, товарищ
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Журналісти ***, ви маєте оприділитися - в японії надзвичайний стан буде, чи ситуація?
Недарма ця професія найдавніша, як і професія шльондри.
Немає мізків, весь розум сконцентрований в кишені, або в в....!
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Удивишься, но далеко не везде чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение это один и тот же режим. Чрезвычайное положение это как красный код, чрезвычайная ситуация как жёлтый код опасности. Это если простыми словами. Там разница в ограничении свободы и прав граждан согласно конституции. В общем чрезвычайное положение более жёсткое, чем ЧС.
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В нас ситуація та стан, тез різні речі.
І чому я повинен дивуватися?
Ти не повіриш - я ЗДОГАДУЮСЯ, що в різних країнах можуть бути різні закони, та ба! НАВІТЬ ЗНАЧЕННЯ СЛІВ МОЖУТЬ МАТИ РІЗНІ ВІДТІНКИ.
Якось так(
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Ранее режим чрезвычайной ситуации распространялся на Токио и шесть префектур, его объявили до 6 мая.
"Правительство Японии решило распространить чрезвычайное положение из-за коронавируса на всю страну", - говорится в сообщении.

Я розумію, що я не вмію читати! Але порівняти вигляд літер, фігурок ти інше)
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Кто хорошо себя вёл на карантине - того отпустят на волю

А нам, похоже, ещё месяц сидеть.

В Италии с 14 апреля разрешено начать работу некоторым магазинам и предприятиям
Как сообщает CNN, в ряде регионов Италии разрешена работа магазинов канцелярских товаров, детской одежды и книжных, а также прачечных.
Правительство также расширило список разрешенных производственных операций, включая работы по лесному хозяйству, уход за ландшафтом и гидравлические работы. Производители компьютеров, бумаги и картона также могут возобновить производство.
В то же время все открытые торговые точки должны быть обеспечены дезинфекторами и одноразовыми перчатками на входе, между покупателями должна соблюдаться дистанция.
В закрытых помещениях необходимо находиться в масках, а при покупке еды и напитков использовать одноразовые перчатки.

Польша начинает постепенный выход из карантина с 19 апреля
Планируется открытие салонов красоты и парикмахерских с некоторыми ограничениями.
Власти также рассматривают возможность разрешения прогулок в лесах и парках

Австрия начала смягчать ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Небольшие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также специализированные торговые предприятия, где продаются строительные и садовые принадлежности, возобновляют работу со вторника, 14 апреля.
«Мы хотим преодолеть этот кризис как можно быстрее в экономическом плане»,- заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Дания ослабляет карантин. Уже на этой неделе откроются начальные школы и детские сады. Однако, театры, рестораны, бары и другие подобные объекты останутся закрытыми до 10 мая.
Nick Vest
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Одессочка, Привозик, в стране карантин. 11 апреля 2020

COVID-19: власти Японии планируют ввести чрезвычайное положение по всей стране - Цензор.НЕТ 7693

Это отличная тактика, знаете. Нет тестов - нет статистики, долбо...ы ходят непугаными.
Vlada Yaroslavska

За даними Держприкордонслужби, з 6 по 11 квітня в Україну повернулися більше 33 тисяч людей.
З них на тричі оголошену обов'язковою (!!) обсервацію відправилися... 197 людей.

Решта людей поїхали додому під "чеснеслово", на самоізоляцію.
Це порушення?
Так.
Адже запроваджена обов'язкова умова для повернення в Україну. Після перетину кордону будь-яким видом транспорту - літаком, автотранспортом чи пішки - громадяни зобов'язані пройти обов'язкову двотижневу обсервацію.
Цікаво, що ця норма запроваджена як обов'язкова 3 рази:
- з 29 березня, так проголосив Президент
- з 2 квітня, це постанова Уряду
- з 6 квітня, це знову постанова Уряду
Якщо рахувати від 29 березня (дати яку проголосив Президент), то без обов'язкової обсерваціі повернулось майже 70 000 людей.
Не дивно, що люди, які всеж потрапили в обсервацію, обурюються.
Така в нас "обов'язкова обсервація".

Дивно, що про це нема жодної публікації в ЗМІ.
Александр Лиев

https://ibigdan.livejournal.com/24963145.html
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«Мы хотим преодолеть этот кризис как можно быстрее в экономическом плане»,- заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
Навіть австріяки, котрі мають такі запаси "сала", що навіть нам у сні не з"являлися, навіть вони думають про економіку СВОЄЇ країни!
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проблема в том, что австрия живет на туризме. вена, зальцбург, земмеринг. а эконмика это завод омв, и автозавод крупноузловой сборки - автобусы и грузовики. а сельхоз работает только на внутренний рынок. и карантин для них смерть.
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проблема в том, что в Украине сырьевая, полуфарикатная и с/х экономика. На внутренний рынок идет мизер!
Вот где ().() !
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しまった! (японское ругательство, приличное в обществе)
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Согласно данным наиболее изученных стран, таких как Южная Корея и Исландия, а также с круизного судна Diamond Princess, общий уровень летальности COVID-19 измеряется промилле и, следовательно, соответствует серьёзной эпидемии гриппа.

Французское исследование пришло к выводу, что летальность COVID-19 существенно не отличается от ОРВИ, вызванных ранее известными коронавирусами. Исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, пришло к аналогичному выводу даже для китайского города Ухань.
От 50% до 80% пациентов с положительным результатом теста не имеют симптомов болезни, более 90% людей с положительным результатом теста обходятся без тяжёлых симтомов. Поэтому нет повода говорить об «отсутствии иммунитета» у населения.

Средний возраст умершего в большинстве стран (включая Италию) составляет более 80 лет, и только у 1% умерших ранее не было серьезных заболеваний. Таким образом, профиль смертности в основном соответствуют естественной смертности.

Многие сообщения СМИ о молодых и здоровых людях, умерших от COVID-19, оказались ложными при ближайшем рассмотрении. Многие из этих людей либо умерли не от COVID-19, либо у них действительно были серьезные предпосылки (например, не диагностированный лейкоз).

В США и большинстве европейских стран общая смертность остаётся в пределах серьёзных сезонных эпидемий ОРВИ и гриппа. Обычная общая смертность в США составляет приблизительно 8000 человек в день, в Германии - 2600, а в Италии - 1800.
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Т.е. мнение без карантина, чтобы переболели, оказалось неправильным. Примеры - США, Британия, Япония, все равно пришлось вводить карантин, но уже ооочень поздно. В Украине сделали все правильно, жесткий карантин сразу после 1-го подтвержденного случая
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только вот козаченьки хер ложили на карантин. И поэтому назвать его "жестким" не получается
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