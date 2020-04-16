 32 підтверджені випадки COVID-19 зафіксовано в Києві, загалом захворіли 644 особи, - Кличко

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 32 особи. З них - один медик. Упродовж минулої доби у столиці ще 1 летальний випадок. Загалом у Києві вже 644 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - розповів він.

Зазначається, що на коронавірус захворіли 11 жінок віком від 29 до 80 років і 2-річна дівчинка. А також 20 чоловіків - від 19 до 60 років. У лікарні столиці госпіталізували трьох пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

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