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 32 підтверджені випадки COVID-19 зафіксовано в Києві, загалом захворіли 644 особи, - Кличко

Кількість киян, хворих на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 32 особи. Один випадок - летальний.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 32 особи. З них - один медик. Упродовж минулої доби у столиці ще 1 летальний випадок. Загалом у Києві вже 644 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - розповів він.

Зазначається, що на коронавірус захворіли 11 жінок віком від 29 до 80 років і 2-річна дівчинка. А також 20 чоловіків - від 19 до 60 років. У лікарні столиці госпіталізували трьох пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Також читайте: За добу в Києво-Печерській лаврі виявили ще один випадок COVID-19, в Іонинському монастирі - ще три, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189460
 
 
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Один Кличко самый честный. Ещё бы пощедрее был - цены б ему не было.
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32 подтвержденных случая COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 644 заболевших, - Кличко



будет 60 000 заболевших, 3%=2000 чел умрет

такая статистика по миру

за 1 год в Киеве в среднем умирает 30 000 чел
будет столько же
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Кличко,людям отказывают в госпитализации,тестов не делают,о каких 644 особах речь? Попробуй на минимум 20 умножить,и то мало будет.
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