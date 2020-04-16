 Рада сьогодні розгляне зміни до Регламенту, питання оборонних закупівель та місцевого самоврядування

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на засіданні планується розглянути такі законопроєкти:

законопроєкт №0034 про ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р (Проєкт "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком

проєкт №1043 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури (друге читання)

законопроєкт №2653 про внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні" (друге читання)

проєкт №2654 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж)

законопроєкт №2398-д про оборонні закупівлі (друге читання)

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