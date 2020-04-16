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 Політика України
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Все про:ВР (7501) держзакупівлі (219) місцеве самоврядування (68) регламент (65) позачергове засідання (78)

 Рада сьогодні розгляне зміни до Регламенту, питання оборонних закупівель та місцевого самоврядування

У четвер, 16 квітня, Верховна Рада знову збереться для проведення позачергового засідання парламенту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на засіданні планується розглянути такі законопроєкти:

  • законопроєкт №0034 про ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р (Проєкт "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком
  • проєкт №1043 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури (друге читання)
  • законопроєкт №2653 про внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні" (друге читання)
  • проєкт №2654 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж)
  • законопроєкт №2398-д про оборонні закупівлі (друге читання)

Також читайте: Зміни до регламенту дозволять розглянути "антиколомойський" законопроєкт за кілька годин, - "слуга народу" Кравчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189458
 
 
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Стадо долбоклюїв, воно вже нарішало на зашморг для КОЖНОГО.
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В закон про зміни в Регламенті бєніни люди внесуть мільйон поправок і він буде заблокований.
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