 Прикордонники завернули 70 порушників самоізоляції, які намагалися виїхати з країни

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Чотирьох з них під час заходів прикордонного контролю виявили 15 квітня. Так, у пункті пропуску "Нові Яриловичі" на Чернігівщині прикордонники виявили двох громадян України. Вони порушили карантин і планували виїхати з України раніше встановленого терміну самоізоляції", - йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що ще двох таких мандрівників-порушників виявили в пунктах пропуску "Краковець" і "Порубне". Чоловіки прямували до Польщі та Румунії. Один з них не добув дві доби, інший - вісім до встановленого терміну самоізоляції.

Поліцейські склали на порушників протоколи за ст.44-3 КУпАП.

Ця стаття тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 34 тисяч гривень).

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