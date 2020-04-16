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 Суспільство
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Все про:Держприкордонслужба (2536) кордон (1452) порушення (279) самоізоляція (1)

 Прикордонники завернули 70 порушників самоізоляції, які намагалися виїхати з країни

Співробітники Державної прикордонної служби від початку обмежувальних заходів зупинили на кордоні 70 порушників карантину, які намагалися виїхати з країни, попри те, що мали перебувати на самоізоляції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Чотирьох з них під час заходів прикордонного контролю виявили 15 квітня. Так, у пункті пропуску "Нові Яриловичі" на Чернігівщині прикордонники виявили двох громадян України. Вони порушили карантин і планували виїхати з України раніше встановленого терміну самоізоляції", - йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що ще двох таких мандрівників-порушників виявили в пунктах пропуску "Краковець" і "Порубне". Чоловіки прямували до Польщі та Румунії. Один з них не добув дві доби, інший - вісім до встановленого терміну самоізоляції.

Поліцейські склали на порушників протоколи за ст.44-3 КУпАП.

Ця стаття тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 34 тисяч гривень).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще один пункт пропуску для автомобільного сполучення на кордоні закриють, залишиться 18

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189457
 
   
 Топ коментарі
 
Так а зачем останавливать - пусть валят откуда приехали.
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в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на Черниговщине пограничники обнаружили двух граждан Украины. Они нарушили карантин и планировали выехать из Украины

ехали в рашу
зачем останавливать? Пограничники завернули 70 нарушителей самоизоляции, которые пытались выехать из страны - Цензор.НЕТ 9693
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Навіщо зупинили? Випустити і назад не впускати довбодятлів Пограничники завернули 70 нарушителей самоизоляции, которые пытались выехать из страны - Цензор.НЕТ 3331
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Так а зачем останавливать - пусть валят откуда приехали.
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в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на Черниговщине пограничники обнаружили двух граждан Украины. Они нарушили карантин и планировали выехать из Украины

ехали в рашу
зачем останавливать? Пограничники завернули 70 нарушителей самоизоляции, которые пытались выехать из страны - Цензор.НЕТ 9693
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Идиот, прежде чем писать , поинтересуйся где находятся Новые Яриловичи. Это пункт пропуска на границе с Беларусью.
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Навіщо зупинили? Випустити і назад не впускати довбодятлів
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" Пограничники завернули 70 нарушителей " В скотч завернули ? Поменяйте редактора на грамотного человека...
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Зачем при закрытой границе вы пропускаете их шлятся туда сюда и привозить людям горе,
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Позвозили дебілів, а вони як таргани знову розповзаються ..
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первые ласточки. щас после "паски" свидетели пришестия гундяя, приезжавшие "попразныкувать" сэред родычив, начнут пытаться вернутся обратно к месту работы. а за ними и массово будут пытаться сделать тоже самое, очконувшие заробитчаны, которые имели все законные права не вьезжать в Украину, а оставаться по месту работы. основное шоу должно стартовать через пару недель.
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Завернули! А должны были бы задержать и передать полиции, которая должна была бы принудительно изолировать в совсем уже другое заведение. Потому что такая безответственность и тупость - преступление! И врожденный идиотизм - не оправдание!
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