 "Головне, щоб нам віддали всіх наших, а ми тоді будемо віддавати всіх, кого вони запитують", - Резніков про формат обміну "всіх на всіх"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це розповів віцепрем'єр-міністр - міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
За його словами, в рамках обміну "всіх на всіх" Україна готова обмінюватися без будь-яких умов.
"Сьогодні відбувається один з етапів обміну "всіх на всіх". Ця формула означає, що ми готові обмінюватися без якихось застережень і умов. Головне, щоб нам віддали всіх наших, а ми тоді будемо віддавати всіх, кого вони запитують. Тому що для нас важливіше життя, свобода і здоров'я кожного громадянина України, який хоче повернутися додому", - уточнив він.
За словами Резнікова, зараз йдеться про близько 200 осіб, які підлягають цьому обміну. Однак на сьогодні є ще велика кількість людей, які перебувають у статусі "зниклі безвісти".
"Ми запитуємо ту сторону, але не отримуємо підтвердження, що людина перебуває на тимчасово окупованій території. Іноді буває, що ця людина вже, на жаль, нежива. Тому точну кількість можна назвати тільки після верифікації, в тому числі тих останків, які є після бойових дій, що почалися в 2014 році в зв'язку з агресією Російської Федерації, нападом на Україну", - пояснив віцепрем'єр.
Нагадаємо, раніше Офіс Президента повідомив, що почався етап обміну полоненими, 19 українців, які перебувають у полоні ОРДЛО, повертаються.
то чуство когда "есперты" выставляя картинки недумают о содержании
Порошенко і відрубані руки корупціонерів
и в добавок выпуст Щура за 2017 как задержали замминистра за подозрениев в корупции --- как итог взял на поруки гладковскийютуб с Щуром
а то вроде строите вид что за петю голосовали интелектуалы..а только за зе одни дураки
а посмотришь на тебя.. обычное тупое быдло.. не обременное разумом.
а 6ая палата к чему? там живешь:?
а по поводу " все остальное -правда"
Если в книге восемьдесят процентов правды, значит она на сто процентов лжива
Ты даже не понял в чем ложь клована о "отрубленным рукам"? Тогда ты идиот.
почему мания? просто на фоне игры пристолов по приолу))
а посмотришь на вас порохоботов место ника -сплошной набор букв
некий порошенко который прямо сказал -- буду рубать руки.. ))) где у нас хотяб 10ок отрубаных рук?? в самой корумпированой стране европы???
где 10ки посаженых рыгов...
сколько у нас полицейских структур. а сколько реально завершено крупных дел
набу сап назк дбр и еще куча органов..
в том видео что скинул -- некий генерал лейтенант подозревался в растрате 150млн+
и чем дело закончилось?на поруки взял гладкоский.... офигеть... один из состава рнбо берет на порупи возможного ворюгу... зашибись
а дело так званых рюкзаков авакова чем закончилось?
а дело бриллантовых прокуроров чем????с 2015 года ????
5 лет прошло и что??????
бабулек без лицензии ток щимите.. корупционеров блин нашли... борьци с корупцией хреновы.
пока неначнут сажать топ ворюг толку небудет. остальное тупая показуха...
да я уверен найти десятки резонансных громких дел . и окажеться что они ушли в утиль...или тянуться по 5-10 лет....
а эти дела как раз первоочередные...
все видят что тех ворюг нетрогают. вот и непарятся....
Справа діамантових прокурорів
Справа «діамантових прокурорів» є чи не найгучнішою справою про корупцію на найвищому рівні в органах прокуратури України і до неї прикута значна увага ЗМІ та суспільства. В експертному середовищі[10] та в суспільстві[11] ця справа вважається лакмусовим папірцем, який має показати, чи готова прокуратура до самоочищення від корупції.
Провадження розпочате 6 липня 2015 року після обшуку у прокурорів, підозрюваних у корупції, і триває донині.
..ага поднялись в рейтинге.... аж бегом...
пока такие дела будут висеть незакрытыми. рейтинг можете засунуть в одно место. остальное показуха..
а то что прищимили мелкого судью в какомто селе что взял 3к гривен взятки.. то курам на смех..
вас легко определить)))
кося под патриотов насамом деле оскорбляете всегда всех. пытаетесь у любую новость добавить слова "зебил" и прочее))
обычная мания преследования))) у вас там новые тренн печенюги и половцы
почитайте для развития. у узнаете как с корупцией "боролись"
щас память свежа))
Или он нас, украинцев, считает дебилами???
прєЗЄдєнт- віслюк.
зеленые кретины готовы обменять кого-угодно из дыры на любого убийцу украинцев. т.е освобождать воинов ВСУ, зебилы не собираются.
отдадут 2 укрсолдата и 22 уголовника
а ты давай отдавай уже генерала, пойманного вчера сбу
ахахаха
tZE inform
Из 19 "обмена" 1 военнослужащий. А кто остальные? И кого и сколько мы отдаем? Это не обмен - это какой то теневой рынок рабов.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова не называет имена-фамилии тех, кого собираются передать Украине накануне Пасхи. Но для родственников удерживаемых в «ЛДНР» украинских патриотов уже не новость, что люди, которые не один год сидят за свои убеждения, снова не попадают в обмен. Хотя еще 5 марта украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий.
Не будет в обмене кактусовода Юрия Шаповалова.
Уже в третий раз коллаборанты вычеркнули из списков предпринимателя Валерия Матюшенко - жителя г.Комсомольское, которого задержали летом 2017 года и приговорили к 10 годам за сбор информации об «ихтамнетах». Его жена еще перед «новогодним» обменом стояла в одиночном пикете на Банковой с просьбой к Президенту обратить внимание на эту ситуацию.
На фото со страницы С.Печенкина в ФБ - пленник «ДНР» Валерий Матюшенко, которого оккупационная администрация перестала подтверждать, хотя имеет «приговор».
Не будет и сына жительницы Харцызска Зинаиды Мальцевой, которая вернулась из плена в декабре 2019 г. на инвалидной коляске. Попала «на подвал прицепом» к главному «шпиону». Таким в «республике» сделали ее сына, инвалида детства Максима Тимофеева. В тюрьме псевдореспублики удерживают его с 11 октября 2017 года.
Не ожидается в «Пасхальном обмене» ни одного из трех десятков военнопленных и гражданских, которые сидят на 32й колонии (Макеевка) и ждут обмена годами. Тем более не будет тех, кто сейчас находится на территории бывшего арт-центра «Изоляция» - там, как в бермудском треугольнике. Существование той тюрьмы и узников в ней «ДНР» признает только в своих отчетах перед ФСБшым начальством.
Зато представители оккупационных администраций объявили, что Донецк хочет передать Киеву под Пасху члена террористической организации «МВД ДНР» Владимира Карася - «ополченца», который - то ли что-то не поделил с товарищами, то ли забрасывается к нам с преступными целями.
Не прочь «омбудсмен ДНР» подсунуть нам и еще несколько персонажей с «Миротворца». А в целом, как заявляет представительница оккупанта Дарья Морозова, речь идет о передаче 9 украинских граждан в обмен на 11 «граждан ДНР».
Из известных украинцев в «ДНРовском» списке на выдачу двое. Это: 21-летний разведчик десантно-штурмовой бригады Николай Гриненко, который попал в плен во время выполнения боевого задания 23 января 2019 и 50-летний прапорщик Виктор Шайдов, один из тех 8 украинских военных, которые в мае прошлого года на военном грузовике заехали в плен возле КПВВ «Новотроицкое». «Как случилось, что они решили сократить маршрут, почему на КПВВ у них не спросили направления и цели поездки через линию разграничения?» - удивлялась в соцсети волонтер, опекающая батальон, где служили бойцы. А вот что сообщалось об этом происшествии в документе: «При подъезде к посту «Березовое 2» транспортное средство остановилось и при подходе военнослужащего, который нес службу, резко начало набирать скорость, двигаясь в сторону оккупированных территорий. С целью остановки было произведено 5 предупредительных выстрелов из АКС-74. От граждан, пересекающих линию разграничения поступила информация, что на блокпосту «Еленовка» («ДНР») стоит военный «Камаз», а 7 человек в военной форме лежат на земле лицом вниз».
Луганск готов отдать Киеву 11 арестантов в обмен на 8-рых луганчан - об этом заявил «ЛНРовец» Родион Мирошник («заслуженный журналист» - по версии НСЖУ). И тут, похоже, украинская сторона снова подыгрывает «хотелкам республиканцев», потому что в луганском списке всего один узнаваемый узник - студент колледжа культуры Сергей Русинов, который приговорен к 6 годам тюрьмы за патриотические публикации в соцсетях. Об остальных предлагаемых на обмен не слышали ни украинские СМИ, ни волонтеры, которые разыскивают пропавших без вести в ОРДЛО, ни бывшие пленные.
Кого взамен должна передать Украина? Украинские уполномоченные лица и тут «застенчиво» помалкивают. Зато оперативно обнародовал протокол заседания Трехсторонней контактной группы в Минске сайт беглого пособника Януковича Александра Клименко. В список из 16 лиц, которых хотят заполучить в «ЛДНР», включены: российский диверсант Леонид Харитонов, который готовил взрыв на военном аэродроме в Умани , российский агент Алексей Лазаренко который, работая на стратегическом авиазаводе «МиГремонт», шпионил в пользу РФ, сливал документы, и способствовал крушению боевых самолетов: https://www.youtube.com/watch?v=ZnRfKqzOLbk&feature=emb_title
А так же - организаторы «референдумов», инструкторы незаконных формирований, «военнослужащие республик».