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 Суспільство
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Все про:обмін (656) полонені (801) Резніков (31)

 "Головне, щоб нам віддали всіх наших, а ми тоді будемо віддавати всіх, кого вони запитують", - Резніков про формат обміну "всіх на всіх"

У списках на обмін на цей момент перебуває близько 200 людей, проте точну кількість утримуваних можна встановити тільки після повної верифікації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це розповів віцепрем'єр-міністр - міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, в рамках обміну "всіх на всіх" Україна готова обмінюватися без будь-яких умов.

"Сьогодні відбувається один з етапів обміну "всіх на всіх". Ця формула означає, що ми готові обмінюватися без якихось застережень і умов. Головне, щоб нам віддали всіх наших, а ми тоді будемо віддавати всіх, кого вони запитують. Тому що для нас важливіше життя, свобода і здоров'я кожного громадянина України, який хоче повернутися додому", - уточнив він.

За словами Резнікова, зараз йдеться про близько 200 осіб, які підлягають цьому обміну. Однак на сьогодні є ще велика кількість людей, які перебувають у статусі "зниклі безвісти".

Також читайте: Обмін полоненими відбувається у форматі "всіх на всіх", забираємо всіх українців, без винятку, - Єрмак

"Ми запитуємо ту сторону, але не отримуємо підтвердження, що людина перебуває на тимчасово окупованій території. Іноді буває, що ця людина вже, на жаль, нежива. Тому точну кількість можна назвати тільки після верифікації, в тому числі тих останків, які є після бойових дій, що почалися в 2014 році в зв'язку з агресією Російської Федерації, нападом на Україну", - пояснив віцепрем'єр.

Нагадаємо, раніше Офіс Президента повідомив, що почався етап обміну полоненими, 19 українців, які перебувають у полоні ОРДЛО, повертаються.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189454
 
 
 Топ коментарі
 
Норм схема они нам любую шушару которая потом назад вернется мы им преступников и убийц. Как вам Зебилоиды?
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Только одному мне такая позиция не нравится? "Главное, чтобы нам отдали всех наших, а мы тогда будем отдавать всех, кого они запрашивают", - Резников о формате обмена "всех на всех" - Цензор.НЕТ 9359
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Норм схема они нам любую шушару которая потом назад вернется мы им преступников и убийц. Как вам Зебилоиды?
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"Головне, щоб нам віддали всіх наших, а ми тоді будемо віддавати всіх, кого вони запитують", - Резніков про формат обміну "всіх на всіх" - Цензор.НЕТ 6929вобщето про видрубани руки цитата порошенка.....

то чуство когда "есперты" выставляя картинки недумают о содержании

Порошенко і відрубані руки корупціонерів

и в добавок выпуст Щура за 2017 как задержали замминистра за подозрениев в корупции --- как итог взял на поруки гладковскийютуб с Щуром
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А все остальное то правда, придурь с шестой палаты?
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где вас такое быдло набрали? кремлеботов набрали агитировать за петю?

а то вроде строите вид что за петю голосовали интелектуалы..а только за зе одни дураки

а посмотришь на тебя.. обычное тупое быдло.. не обременное разумом.

а 6ая палата к чему? там живешь:?

"Головне, щоб нам віддали всіх наших, а ми тоді будемо віддавати всіх, кого вони запитують", - Резніков про формат обміну "всіх на всіх" - Цензор.НЕТ 64

а по поводу " все остальное -правда"

Если в книге восемьдесят процентов правды, значит она на сто процентов лжива "Головне, щоб нам віддали всіх наших, а ми тоді будемо віддавати всіх, кого вони запитують", - Резніков про формат обміну "всіх на всіх" - Цензор.НЕТ 4326
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Человек назвавший себя Владыка Света спрашивает почему он псих.больной с манией величия. это риторический вопрос?
Ты даже не понял в чем ложь клована о "отрубленным рукам"? Тогда ты идиот.
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о уже сьезд на личности. да))) вас с тупым айкью берут))) видать более умные на петю работать не хотят

почему мания? просто на фоне игры пристолов по приолу))
а посмотришь на вас порохоботов место ника -сплошной набор букв

некий порошенко который прямо сказал -- буду рубать руки.. ))) где у нас хотяб 10ок отрубаных рук?? в самой корумпированой стране европы???

где 10ки посаженых рыгов...
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Поясню идиоту, так и быть. Клован соврал на стадионе, когда обвинил Пороха в отсутствии "отрубленных рук", так как согласно международным рейтингам, Украина, медленно но уверенно подымалась в рейтинге противодействия коррупции. То что ты "не видел" это вполне понятно, кроме Сватов и Квартала ты же только Игрой престолов интересуешься.
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"Головне, щоб нам віддали всіх наших, а ми тоді будемо віддавати всіх, кого вони запитують", - Резніков про формат обміну "всіх на всіх" - Цензор.НЕТ 9012за счет чего подымалась? что куча противоорупционых органов а толку неособо?
сколько у нас полицейских структур. а сколько реально завершено крупных дел

набу сап назк дбр и еще куча органов..


в том видео что скинул -- некий генерал лейтенант подозревался в растрате 150млн+
и чем дело закончилось?на поруки взял гладкоский.... офигеть... один из состава рнбо берет на порупи возможного ворюгу... зашибись



а дело так званых рюкзаков авакова чем закончилось?



а дело бриллантовых прокуроров чем????с 2015 года ????
5 лет прошло и что??????



бабулек без лицензии ток щимите.. корупционеров блин нашли... борьци с корупцией хреновы.

пока неначнут сажать топ ворюг толку небудет. остальное тупая показуха...

да я уверен найти десятки резонансных громких дел . и окажеться что они ушли в утиль...или тянуться по 5-10 лет....

а эти дела как раз первоочередные...

все видят что тех ворюг нетрогают. вот и непарятся....
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скину патриоту . ну или 3х копеечному тролю
Справа діамантових прокурорів

Справа «діамантових прокурорів» є чи не найгучнішою справою про корупцію на найвищому рівні в органах прокуратури України і до неї прикута значна увага ЗМІ та суспільства. В експертному середовищі[10] та в суспільстві[11] ця справа вважається лакмусовим папірцем, який має показати, чи готова прокуратура до самоочищення від корупції.

Провадження розпочате 6 липня 2015 року після обшуку у прокурорів, підозрюваних у корупції, і триває донині.



"Головне, щоб нам віддали всіх наших, а ми тоді будемо віддавати всіх, кого вони запитують", - Резніков про формат обміну "всіх на всіх" - Цензор.НЕТ 3127

..ага поднялись в рейтинге.... аж бегом...
пока такие дела будут висеть незакрытыми. рейтинг можете засунуть в одно место. остальное показуха..

а то что прищимили мелкого судью в какомто селе что взял 3к гривен взятки.. то курам на смех..




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Пожалуйста не спамьте этого зебила. Пускай люди оценят интеллектуальный уровень 73%.
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о еще один быдло ольгинец на подработке у пети)))))

вас легко определить)))

кося под патриотов насамом деле оскорбляете всегда всех. пытаетесь у любую новость добавить слова "зебил" и прочее))
обычная мания преследования))) у вас там новые тренн печенюги и половцы


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Кацапський тролю йди на х.й здєсь водкі нєт.Не корміть колоборантів портнових,шаріїв,медведчуків і іншу кацапську нечесть
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А по Ермакам, поездкам в Оман, Коломойским, портновым кинь почитать, а то если раньше не боролись, то сейчас то точно борятся?
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это будете кидать тем кто будет считать зе лучшим президентом)) для напоминания)))
щас память свежа))
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А ЗЕ МОРКОВКУ з обміном все віддаляє і віддаляє... За згодою з ПУ... Але ж ми вже чули про "повний обмін" -після "нормандського формату" - теж - за домовленностями з ПУ... "Всіх на Всіх"..
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Ні, не тільки одному! І мені не подобається!
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Це просто жах що ці зрадники творять і з кожним днем все більше!
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Малоросы, ваша афера называемая "обмен" уже раскрыта. Придется отвечать за все, что вы натворили.
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А этот Резников, он вообще адекватный?
Или он нас, украинцев, считает дебилами???
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Згідно результатів виборів 21.04.2019, він має право на таку думку.
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Згідно виборів, він взагалі не думає, бо нічим, так само, як і його вибрці. Тепер приходить час плоти за свій вибір, дуже дорого платити і це неабияк тішить. "Головне, щоб нам віддали всіх наших, а ми тоді будемо віддавати всіх, кого вони запитують", - Резніков про формат обміну "всіх на всіх" - Цензор.НЕТ 9872
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...те що прийдеться плати і дорого, погоджуюсь. Але це не тішить, бо платитимуть усі, от тільки ізбєратєлі зє-лоха, цього не усвідомлюють, бо кожний з них прєЗЄдєнт - віслюк.
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если шмыгаль, по каким-то причинам, - шмыг-шмыг-шмыг, его обязанности будет выполнять резников...резни-резни-резни
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резников подтвердил, что Украиной правят идиоты.
зеленые кретины готовы обменять кого-угодно из дыры на любого убийцу украинцев. т.е освобождать воинов ВСУ, зебилы не собираются.
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Резников с Ермаком в своей обменке установили самый невыгодный курс . меняют террористов на таксистов . как бы эффективно не работала СБУ но абизянам ловить оленей шастающих через линию фронта все равно на много легче "Головне, щоб нам віддали всіх наших, а ми тоді будемо віддавати всіх, кого вони запитують", - Резніков про формат обміну "всіх на всіх" - Цензор.НЕТ 9974
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А если арестовать всех попов московского шаманата там агенты ФСБ каждый второй если не первый и обменять на патриотов и воинов?! Можно ещё и нашей ваты как Ефремова и Портнова с Новинским на обмен предложить!
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Да , вы правы, "однако точное количество удерживаемых можно установить только после полной верификации."Источник: https://censor.net.ua/n3189454 вопрос- кто может провести верификацию, если представителей украинской стороны в тюрьмы не пускают? Вероятно - Международный Красный Крест.Упоминалось ли в итоговом документе, подписанном в Париже в декабре 2019 о допуске МКК о полном и безусловном допуске МКК ко всем удерживаемым лицам ? Да, это зафиксировано в итоговом документе.А теперь к вам вопрос на который должен быть четкий ответ- допущен ли МКК и если нет, что предпринято ЗЕленой властью для принуждения выполнения этого пункта. Имейте мужество говорить правду народу, а не заботиться о рейтингах и имидже "величайшего офтальмолога"
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это нытье уже не проходит, дятел.Все уже увидели в прошлый раз что вы наменяли
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Питання в тому хто для «рєзнікавих» свої?
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Это не вопрос . Путин януковощ рыгоаналы мертвечук ему свои и моника зелински
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Один-президент, другий-прем'єр, третій, четвертий...їм кінця немає! Я був про них набагато кращої думки.
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всєх (19 ?!?!?!?!?!) Там же сотні три тільки веріфікованих!!!! І не бабок з бомбілами, а бійців ЗСУ
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tZE inform
Из 19 "обмена" 1 военнослужащий. А кто остальные? И кого и сколько мы отдаем? Это не обмен - это какой то теневой рынок рабов.
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«А где же наши?». Кого собираются передать в Украину под Пасху
Украинский омбудсмен Людмила Денисова не называет имена-фамилии тех, кого собираются передать Украине накануне Пасхи. Но для родственников удерживаемых в «ЛДНР» украинских патриотов уже не новость, что люди, которые не один год сидят за свои убеждения, снова не попадают в обмен. Хотя еще 5 марта украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий.
Не будет в обмене кактусовода Юрия Шаповалова.
Уже в третий раз коллаборанты вычеркнули из списков предпринимателя Валерия Матюшенко - жителя г.Комсомольское, которого задержали летом 2017 года и приговорили к 10 годам за сбор информации об «ихтамнетах». Его жена еще перед «новогодним» обменом стояла в одиночном пикете на Банковой с просьбой к Президенту обратить внимание на эту ситуацию.
На фото со страницы С.Печенкина в ФБ - пленник «ДНР» Валерий Матюшенко, которого оккупационная администрация перестала подтверждать, хотя имеет «приговор».
Не будет и сына жительницы Харцызска Зинаиды Мальцевой, которая вернулась из плена в декабре 2019 г. на инвалидной коляске. Попала «на подвал прицепом» к главному «шпиону». Таким в «республике» сделали ее сына, инвалида детства Максима Тимофеева. В тюрьме псевдореспублики удерживают его с 11 октября 2017 года.
Не ожидается в «Пасхальном обмене» ни одного из трех десятков военнопленных и гражданских, которые сидят на 32й колонии (Макеевка) и ждут обмена годами. Тем более не будет тех, кто сейчас находится на территории бывшего арт-центра «Изоляция» - там, как в бермудском треугольнике. Существование той тюрьмы и узников в ней «ДНР» признает только в своих отчетах перед ФСБшым начальством.
Зато представители оккупационных администраций объявили, что Донецк хочет передать Киеву под Пасху члена террористической организации «МВД ДНР» Владимира Карася - «ополченца», который - то ли что-то не поделил с товарищами, то ли забрасывается к нам с преступными целями.
Не прочь «омбудсмен ДНР» подсунуть нам и еще несколько персонажей с «Миротворца». А в целом, как заявляет представительница оккупанта Дарья Морозова, речь идет о передаче 9 украинских граждан в обмен на 11 «граждан ДНР».
Из известных украинцев в «ДНРовском» списке на выдачу двое. Это: 21-летний разведчик десантно-штурмовой бригады Николай Гриненко, который попал в плен во время выполнения боевого задания 23 января 2019 и 50-летний прапорщик Виктор Шайдов, один из тех 8 украинских военных, которые в мае прошлого года на военном грузовике заехали в плен возле КПВВ «Новотроицкое». «Как случилось, что они решили сократить маршрут, почему на КПВВ у них не спросили направления и цели поездки через линию разграничения?» - удивлялась в соцсети волонтер, опекающая батальон, где служили бойцы. А вот что сообщалось об этом происшествии в документе: «При подъезде к посту «Березовое 2» транспортное средство остановилось и при подходе военнослужащего, который нес службу, резко начало набирать скорость, двигаясь в сторону оккупированных территорий. С целью остановки было произведено 5 предупредительных выстрелов из АКС-74. От граждан, пересекающих линию разграничения поступила информация, что на блокпосту «Еленовка» («ДНР») стоит военный «Камаз», а 7 человек в военной форме лежат на земле лицом вниз».
Луганск готов отдать Киеву 11 арестантов в обмен на 8-рых луганчан - об этом заявил «ЛНРовец» Родион Мирошник («заслуженный журналист» - по версии НСЖУ). И тут, похоже, украинская сторона снова подыгрывает «хотелкам республиканцев», потому что в луганском списке всего один узнаваемый узник - студент колледжа культуры Сергей Русинов, который приговорен к 6 годам тюрьмы за патриотические публикации в соцсетях. Об остальных предлагаемых на обмен не слышали ни украинские СМИ, ни волонтеры, которые разыскивают пропавших без вести в ОРДЛО, ни бывшие пленные.
Кого взамен должна передать Украина? Украинские уполномоченные лица и тут «застенчиво» помалкивают. Зато оперативно обнародовал протокол заседания Трехсторонней контактной группы в Минске сайт беглого пособника Януковича Александра Клименко. В список из 16 лиц, которых хотят заполучить в «ЛДНР», включены: российский диверсант Леонид Харитонов, который готовил взрыв на военном аэродроме в Умани , российский агент Алексей Лазаренко который, работая на стратегическом авиазаводе «МиГремонт», шпионил в пользу РФ, сливал документы, и способствовал крушению боевых самолетов: https://www.youtube.com/watch?v=ZnRfKqzOLbk&feature=emb_title
А так же - организаторы «референдумов», инструкторы незаконных формирований, «военнослужащие республик».
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У них есть целые города "наших" и это тысячи заложников.
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Резников!! А кто по вашему "наши"? Это те оставшиеся в ОРДЛО предатели и боевики,. которые надеются и приезжают на авось, что их не посадят или те кто ложился под наши БТРы и Танки не пропуская их в глубь донецка и луганска летом и осенью 2014 года или те кто плевал и пинал наших воннопленных на улицах Донецка?? По моему всех наших патриотов, кто заслужил внимания, давно обменяли! А сегодняшний обмен предателей, воров, проституток и убийц из ОРДЛО-это никому не, нужная показуха -пиар Зеленского, Вора Кучмы и вора А. Ермака.
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Если бы обменяли. После того обмена говорили, что там более 300 сотен человек оставалось. Плюс еще пленных набрали. Проблема в том, что наших воинов они не отдают, а отдают "предателей, воров, проституток и убийц (с)".
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Щоранку починаєш читати новині з думкою- що ж там ще такого отчебучать ці дурні...
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Главное, чтобы нам отдали всех наших, а мы тогда будем отдавать всех, кого они запрашивают Коломойского Ермака-мудака Дубинского Сивоху-обсцикоху", - Резников
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Формула "всех, кого запросят на всех, кого отдадут" продолжает работать?
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