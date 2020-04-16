EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
  654  5
Все про:донор (27) кров (21) Степанов Максим (159)

 МОЗ запускає інформаційну кампанію щодо здачі донорської крові в умовах карантину, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що міністерство запускає інформаційну кампанію щодо здачі донорської крові в умовах карантину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив Степанов під час онлайн-брифінгу.

Зокрема, його попросили прокоментувати, як за умови карантину уряд або МОЗ збираються вирішити проблему здачі донорами крові, щоб не наражати людей на небезпеку.

"Що стосується донорів. Дійсно, в умовах карантину у нас виникла певна проблема, і ми вважаємо, що треба терміново активізуватися з вирішення цієї проблеми щодо забезпечення здачі крові в донорських центрах", - сказав Степанов.

За його словами, він звернувся до голів обласних державних адмінстрацій, "щоб була проведена, з одного боку, відповідна роз'яснювальна робота, а з іншого боку, забезпеченість прийому крові у відповідних центрах. Але щоб ця забезпеченість була максимально витримана в умовах карантину щодо осіб, які здають кров".

Міністр зазначив, що під час здачі крові треба практично обмежити контактування осіб.

"Ми запускаємо відповідну інфомаційну кампанію щодо здачі крові", - підкреслив Степанов.

Також він прокоментував питання про забезпечення людей з рідкісними захворюваннями необхідними ліками в умовах припинення авіа- та іншого сполучення на тлі пандемії COVID-19.

"Міністерство охорони здоров'я працює з нашими імпортерами, які постачають щодо кожного конкрентного випадку, яким чином нам привезти ці лікарські засобами, яким чином забезпечити, щоб пацієнти, які хворі на ті чи інші захворювання, були забезпечені цими лікарськими засобами", - додав Степанов.

Також читайте: Втричі менше донорів через карантин: у Київському центрі крові готові возити охочих на процедури і додому

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189452
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Я бы сдал и помог , только не в последний раз . Минздрав запускает информационную кампанию по сдаче донорской крови в условиях карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 3976
 показати весь коментар
 
до речі, донорство - це притомна можливість дізнатися про свій ковід-статус поза стандартною процедурою
якщо хто перехворів без симптомів, то може й мати користь та нагоду допомогти важким хворим - з його крові виділять антитіла для переливання
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору