 Обмін полоненими відбувається у форматі "всіх на всіх", забираємо всіх українців, без винятку, - Єрмак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.
За його словами, взаємні звільнення - це завжди дуже копітка робота. Є багато спірних моментів, які потребують ретельного опрацювання.
"Хочу підкреслити: взаємне звільнення утримуваних осіб відбувається у рамках формату "всіх на всіх". Ми забираємо усіх громадян України. Без винятку. Саме так вчиняють сильні країни, які цінують своїх громадян. Тривають переговори про звільнення українців, які утримуються на території окупованого Криму та в Росії", - зазначив Єрмак.
Єрмак зазначив, що програма обміну "всіх на всіх" працює ефективно і в цілодобовому режимі.
"Постійно працюють погоджувальні комісії, перевіряються усі заяви родичів. Миттєво вносяться будь-які корективи. Все це - заради українців, яких маємо витягнути з пекла полону", - заявив він.
Нагадаємо, раніше Офіс Президента повідомив, що розпочався етап обміну полоненими, 19 українців, які перебувають у полоні в ОРДЛО, повертаються.
оккупированные территории это называется.
обмен поздравительными ОТКРЫТКАМИ между Зеленским и Путиным
перед религиозными праздниками
Видимо патриоты не входят в понятие "Всех".
Сенцов и Балух формально "освобожденные" Зеленским (на самом деле мировыми лидерами и общественностью), тем не менее
чморят ЗЕ-Чмо
она может только ПРЕДАТЬ
Плотницкий
Захарченко
Ну, як і з оцим обміном...
Не забувай, що тубусов - сабаковський. Принаймі - рік тому був.
Какие-то подозрительные слова, имхо. Что в этот раз нас ожидает? Кто в этот раз?
Таким образом, два аргумента касательно «зрады» обмена между Украиной и Россией являются несостоятельными. А их использующие либо введены в заблуждение, приняв на веру господствующую в соцсетях точку зрения, либо сознательно дурачат украинцев.===
правильно писать - когда отдавали Цемаха.
а моряков бы и так вернули через пару дней без всякого обмена по решению морского трибунала
===Юрий Луценко.
«В случае с Цемахом всё сложнее. У меня было несколько разговоров о нем с голландскими коллегами по международной следственной группе и с президентом и его командой. Для всех, кто шепчет или кричит о «зраде», хочу сказать: украинская сторона отложила обмен и сделала (уже после моей отставки) все возможное в сложившейся ситуации. Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положений Конституции. Судить его голландцы могут так же, как с марта 2020 будут судить первых четырех подозреваемых, - заочно», - отметил он.===
tZE informИз 19 "обмена" 1 военнослужащий. А кто остальные? И кого и сколько мы отдаем? Это не обмен - это какой то теневой рынок рабов.
16.04.2020, 12:44 • 3 • 0
Андрій Єрмак
"У команді Офісу президента поповнення: політтехнолог Михайло Подоляк став антикризовим радником голови ОП Андрія Єрмака."
Чорт забирай.
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Почитайте, що це за кадр, отут.
Зокрема він просував Думчева, піарив Медведчука, мав справи із Льовочкіним, захищав Іванющенка, поширював фейки тощо.
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Банкова Зеленського дедалі більше нагадує "квартальну" імітацію Банкової Януковича.
Хотів би я подивитися в очі тим, хто голосував за Зеленського, але "не думав, що так буде".
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Олексій ПАНИЧ
Мабуть чмо прокремлівське стидається визнати що вояки ЗСУ і добровольці з волонтерами досі залишаются у полоні сепаратистів, а замість них видають таксистів і порушників комендантського часу в Донецьку, Луганську
Настоящих патриотов пару человек нам вернут, мы же отпустим всех реальных уродов кацапских и местных предателей. Зеленая арихметика, фуле...