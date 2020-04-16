 У Росії за добу зафіксовано майже 3,5 тис. нових випадків COVID-19

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 - 3448 у 78 регіонах", - інформує оперативний штаб.

Водночас у Москві зареєстровано 1370 нових випадків, загальна кількість зафіксованих пацієнтів із COVID-19 у столиці, таким чином, зросла в четвер до 16 146. У Московській області 467 нових хворих за добу, 154 - у Санкт-Петербурзі.

Оперативний штаб також повідомив, що кількість летальних випадків, асоційованих із коронавірусом, зросла в Росії за добу на 34 - до 232.

Крім того, в Оперштабі додали, що понад 300 осіб одужали після перенесеної нової коронавірусної інфекції в Росії за минулу добу, з них майже 190 - у Москві.

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