 У Росії за добу зафіксовано майже 3,5 тис. нових випадків COVID-19

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 - 3448 у 78 регіонах", - інформує оперативний штаб.
Водночас у Москві зареєстровано 1370 нових випадків, загальна кількість зафіксованих пацієнтів із COVID-19 у столиці, таким чином, зросла в четвер до 16 146. У Московській області 467 нових хворих за добу, 154 - у Санкт-Петербурзі.
Оперативний штаб також повідомив, що кількість летальних випадків, асоційованих із коронавірусом, зросла в Росії за добу на 34 - до 232.
Крім того, в Оперштабі додали, що понад 300 осіб одужали після перенесеної нової коронавірусної інфекції в Росії за минулу добу, з них майже 190 - у Москві.
Украинцы, звоним на расейку и "минируем"!!!
- почему люди резко падают в обморок прямо на улице
- почему у молодых ковидом встречается сепсис крови
- почему при ковиде пневмония только двухсторонняя, хотя при обычной это редкость
Ну и остальные странности
Компанія «Аверс-Агро» запустила лінію з виробництва мобільних апаратів штучної вентиляції легенів OxyGEN у Дніпрі. Виробнича потужність лінії становить 20 одиниць на добу
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на сторінку компанії у Facebook.
Інженери та технологи компанії «Аверс-Агро» запустили лінію з виробництва апаратів штучної вентиляції легенів OxyGEN. "Аверс-Агро" є українським виробником сільськогосподарської техніки власної розробки. Компанія має конструкторське бюро та виробничі потужності, які розташовуються в Дніпрі. Апарати OxyGEN розроблені іспанською компанією Protofy.xyz при науковій підтримці фахівців з клінік Germans Trías i Pujol та Clínic de Barcelona та серійно випускається на автомобільному заводі SEAT. Конструкторська документація на апарат OxyGEN викладена у вільний доступ, тож будь-яка компанія може налагодити у себе виробництво апарату.
В компанії «Аверс-Агро» зазначили, що зі стрімким розповсюдженням коронавірусної інфекції стрімко зростає попит й попит на апарати ШВЛ. Апарат OxyGEN відрізняється невисокою ціною, простотою конструкції та мобільністю, завдяки чому його можна встановити у лікарняного ліжка будь якого пацієнта, якому потрібен апарат ШВЛ.
В начале 18 века всех подряд активно лечили кровопусканиями, и на этом фоне появилась и добилась успехов гомеопатия. Оказалось, что если перестать выпускать из пациентов кровь, а вместо этого давать сахарные шарики, смоченные заряженной водой, так больше пациентов выздоравливают - ну хотя бы потому, что их оставили в покое.
Похоже сейчас ситуация аналогичная. Все больше мыслей о том, что ИВЛ при коронавирусном поражении легких не столько помогает человеку, сколько коронавирусу и что старая добрая кислородная подушка, дающая возможность «просто подышать кислородом» - оказывается многократно менее рискованным способом лечения.
Очень показательная статья, в плане иллюстрации
https://www.linkedin.com/pulse/over-80-covid-patients-placed-ventilators-new-york-have-colangelo?fbclid=*************************************************************
Очень показательно!
вот простейшие советы от украинского доктора,невролога кажись.тоже вроде бы действенно
https://www.youtube.com/watch?time_continue=698&v=dI5R7-WUoG0&feature=emb_logo
Но то, что Европа потихоньку сворачивает "карантин", говорит о том, что нас, как бы это помягче... ввели в заблуждение.
Это саудиты е....т ***** в ОПЕК.
Помимо рекордных скидок, достигающих 10-11 долларов к цене Brent, государственная нефтяная компания королевства предлагает клиентам беспрецедентную отсрочку платежей. На данный момент цена нефти марки "Брент" 28,37 долларов за баррель.