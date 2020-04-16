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 У Росії за добу зафіксовано майже 3,5 тис. нових випадків COVID-19

Понад 3,4 тис. нових випадків нової коронавірусної інфекції зафіксовано в Росії за минулу добу (+14%), загальна кількість інфікованих у країні досягла 27 938 випадків (+14,1%) у 84 регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 - 3448 у 78 регіонах", - інформує оперативний штаб.

Водночас у Москві зареєстровано 1370 нових випадків, загальна кількість зафіксованих пацієнтів із COVID-19 у столиці, таким чином, зросла в четвер до 16 146. У Московській області 467 нових хворих за добу, 154 - у Санкт-Петербурзі.

Оперативний штаб також повідомив, що кількість летальних випадків, асоційованих із коронавірусом, зросла в Росії за добу на 34 - до 232.

Крім того, в Оперштабі додали, що понад 300 осіб одужали після перенесеної нової коронавірусної інфекції в Росії за минулу добу, з них майже 190 - у Москві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія зобов'язана забезпечити захист населення від Covid-19 на окупованих нею територіях Криму і Донбасу, - МЗС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189444
 
   
 Топ коментарі
 
К победобесию кацапы готовятся. Будут кашлять залпом вместо салюта. В России за сутки зафиксировано почти 3,5 тыс. новых случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 8800
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Они поздно усрались. На начальном этапе они скрывали и упустили момент. 1 в 1 как с Чернобылем, как со СПИДом. Ни хрена не у них поменялось и гимн такой же. В России за сутки зафиксировано почти 3,5 тыс. новых случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 5760
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Прекратите засорять сайт и постить подобніе новости...Ну кому интересно сколько их там заболело....Сообщайте только сколько уже закопано
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Ти думаєш у кацапів меньше? Відмінність в тому, що в США публікують, а у кацапні, як завжди прупАвнєт, ихтамнєт.
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Не думаю. Трампу очень далеко до уровня лжи *****, да и он, в отличии от *****, подконтролен сенату, а на коозлостане наоборот, госдура полностью подконтрольна *****.
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Ты хоть бы поинтересовался как в США все устроено! Там у Президента нет возможности скрывать такого рода информацию.
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И это не может не радовать! Расеяне, так держать! Даешь 10000 смертей от коронавируса ежедневно! А ведь можно еще и подсобить, "заминировать" эту и др. больницы. Такое телефонное "минирование" из Украины обойдется в десяток-другой грн, каждому кто позвонит , но нанесет ущерба экономике агрессора на многие млн. деревянных.
Украинцы, звоним на расейку и "минируем"!!!
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Судячи з учорашніх світлин з метрополітену Мокши, можна сміливо множити на х1000.
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потому что они каникулы назвали карантином..поэтому у них строже..
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Они поздно усрались. На начальном этапе они скрывали и упустили момент. 1 в 1 как с Чернобылем, как со СПИДом. Ни хрена не у них поменялось и гимн такой же. В России за сутки зафиксировано почти 3,5 тыс. новых случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 5760
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Не забуваємо, що з ухані в мокшу щодня було 12 рейсів.
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К победобесию кацапы готовятся. Будут кашлять залпом вместо салюта.
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На козлостані вже організували тиіпа обращЄніЄ вєтєранов ВАВ до *****, що б той відмінив парад. Зверніть уваху, що не ***** само відмінить, а вєтєрани тіпа попросили. Хоча одному кацапу в голову прийшло запитати, а де ж ті вєтєрани? Питає, якщо взяти що вєтєрану на момент війни було 15 років то зара йому повинно бути не менше 90. У Росії за добу зафіксовано майже 3,5 тис. нових випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 4948
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Там є цікавий момент. Тих військових СРСР, що чавили танками студентів, робітників та селян в Угорщині в 1956, вважали ветеранами ВОВ (з видачами бойових нагород і посвідчень). І різнику Жукову за ту операцію четверту зірку героя дали. Такі "ветерани" ***** вельми до вподоби. А закінчаться ці - вони нових з фанери виріжуть. Як фанерний Рейхстаг.
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​​Сталин в 1947 году отменил празднование (выходной день) Дня Победы 9 мая. До 1965 года этот день в СССР был обычным рабочим днем.
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Ветераны: не надо нас гонять на 9 мая. Мы не хотим! ☺
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Настоящих окопных ветеранов, которые на своему горбу вытащили победу уже давным давно нет. Может и остались какие то те, которые сидели в тылу или на продскладе, и то им сейчас должно быть около 100 лет. На начало войны им должно было быть как минимум лет 16. Они должны быть как минимум с 1925-го года, а это на сегодняшний день 95 лет. Какой нахрен им парад нужен?
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Прекратите засорять сайт и постить подобніе новости...Ну кому интересно сколько их там заболело....Сообщайте только сколько уже закопано
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не,мы должны знать перспективы на 2 недели вперед.поэтому количество заболевших тоже важно В России за сутки зафиксировано почти 3,5 тыс. новых случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 3081
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сейчас побольше таких хороших новостей нужно, чтобы иммунитет от радости укреплялся.
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Хочу поделиться странной информацией про ковид. ИВЛ. Только ухудшает состояние. Лучше использовать кислородную подушку или пакет, или трубку в нос . В ИВЛ подается с давлением, а там - человек сам дышит.
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С отеком легких человек сильно сам дышать не сможет.
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Вот статья, где медики говорят , что пневмония при ковиде больше напоминает не пневмонию , а высотную болезнь, как в самолете или высоко в горах. Текст на английском языке. Эту ссылку Комаровский в телеграмм дает. И посмотрите его последний выпуск. Он там про ИВЛ говорит. И произносит фразу, что мы очень мало знаем про ковид , да и вообще про вирусы .
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шо за чушь, ты несешь. открой карту швейцарии. посмотри на каких высотах там люди живут? какая высотная болезнь! ты о чем это. что за адский бред!
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Во-во. Похоже на бред. Но если подумать... Если ковид- это болезнь крови, а не легких, то тогда сразу становится понятны многие его особенности: после того, как в крови уменьшается количество кровяных телец и уменшается способность крови переносить кислород:
- почему люди резко падают в обморок прямо на улице
- почему у молодых ковидом встречается сепсис крови
- почему при ковиде пневмония только двухсторонняя, хотя при обычной это редкость
Ну и остальные странности
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Высотной болезнью они наверно назвали горную болезнь. Она у новичков, кто только-только попал в горы или только поднялся высоко в самолете. Они наверно имели в виду, что кислорода в крови резко мало. Ниже 93%, и даже 70%, а пациент в сознании и разговаривает фразами, что удивительно для медиков.
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Если Комаровский - то однозначно туфта У Росії за добу зафіксовано майже 3,5 тис. нових випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 2164 Он такой же доктор, как вовочка президент У Росії за добу зафіксовано майже 3,5 тис. нових випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 2760
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Шесть лет никто не решался закрыть границу с рашей . Маленький невидимый вирус всё решил.
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Якби Пеця закрив кордон - путен одразу б напав )
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Український виробник сільгосптехніки запустив лінію з виробництва апаратів штучної вентиляції легенів

Компанія «Аверс-Агро» запустила лінію з виробництва мобільних апаратів штучної вентиляції легенів OxyGEN у Дніпрі. Виробнича потужність лінії становить 20 одиниць на добу
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на сторінку компанії у Facebook.
Інженери та технологи компанії «Аверс-Агро» запустили лінію з виробництва апаратів штучної вентиляції легенів OxyGEN. "Аверс-Агро" є українським виробником сільськогосподарської техніки власної розробки. Компанія має конструкторське бюро та виробничі потужності, які розташовуються в Дніпрі. Апарати OxyGEN розроблені іспанською компанією Protofy.xyz при науковій підтримці фахівців з клінік Germans Trías i Pujol та Clínic de Barcelona та серійно випускається на автомобільному заводі SEAT. Конструкторська документація на апарат OxyGEN викладена у вільний доступ, тож будь-яка компанія може налагодити у себе виробництво апарату.
В компанії «Аверс-Агро» зазначили, що зі стрімким розповсюдженням коронавірусної інфекції стрімко зростає попит й попит на апарати ШВЛ. Апарат OxyGEN відрізняється невисокою ціною, простотою конструкції та мобільністю, завдяки чому його можна встановити у лікарняного ліжка будь якого пацієнта, якому потрібен апарат ШВЛ.
В России за сутки зафиксировано почти 3,5 тыс. новых случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 1592
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бабы новых нарожают!!!... по такому принципу живет население этих територий уже несколько столетий... гундяй им в помощь...
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Я конечно человек несведущий в медицине, но вот ссылка на Комаровского, который ссылается на американцев, которые говорят, что 80% пациентов умирает под ИВЛ.
В начале 18 века всех подряд активно лечили кровопусканиями, и на этом фоне появилась и добилась успехов гомеопатия. Оказалось, что если перестать выпускать из пациентов кровь, а вместо этого давать сахарные шарики, смоченные заряженной водой, так больше пациентов выздоравливают - ну хотя бы потому, что их оставили в покое.
Похоже сейчас ситуация аналогичная. Все больше мыслей о том, что ИВЛ при коронавирусном поражении легких не столько помогает человеку, сколько коронавирусу и что старая добрая кислородная подушка, дающая возможность «просто подышать кислородом» - оказывается многократно менее рискованным способом лечения.

Очень показательная статья, в плане иллюстрации
https://www.linkedin.com/pulse/over-80-covid-patients-placed-ventilators-new-york-have-colangelo?fbclid=*************************************************************
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Да что там заряженные шарики! Вот пирамидки Гордона убивают вирус за 2,5 часа!
Очень показательно!
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это чисто медецинская специфика.им и решать,а конкретно лечащему врачу.посты в тырнете никак не влияют на качество дыхания,разве что на учащенность от возмущения содержанием постов В России за сутки зафиксировано почти 3,5 тыс. новых случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 6958
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Это для будущих больных. А врачи сами разберутся.
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Это цитата с телеграмма Комаровского, со слов " в начале18 века". Просто не получается на телеграмм ссылку дать. Не знаю как.
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прочитал по ссылке.короче нужна просто маска кислородная,без аппарата принудительного дыхания.может и так.
вот простейшие советы от украинского доктора,невролога кажись.тоже вроде бы действенно
https://www.youtube.com/watch?time_continue=698&v=dI5R7-WUoG0&feature=emb_logo
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Мнение шарлатана-псевдодоктора без всяких моральных принципов очень интересно для меня
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я тоже человек не сведущий в медицине, но точно знаю, что Камаровский нас за лохов держит. Також було б добре з вашої сторони написати гамагу на ім'я головлікаря, що вас, в разі коли трапиться такий випадок, що нападе КОВІД , та ще трапиться найгірший сценарій, що не зможете самостійно дихати, то щоб до приладу ШВЛ не підключали, а тільки надувну подушку дали, чи надувний матрас
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Це той актор-"лікар", що мріяв пити горілку з путіним? Його думка, беззаперечно, має величезну вартість.
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А вот блогер пишет, что ученые предполагают, что ковид - это скорее болезнь крови, а легкие. - это уже последствие. Вирус уничтожает красные кровяные тельца и кровь не переносит кислород, а легкие - здоровые вначале. Ковид нас обманул.
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очень интересная информация, слежу за ней уже дней 5. Но пока новых данных нет.
Но то, что Европа потихоньку сворачивает "карантин", говорит о том, что нас, как бы это помягче... ввели в заблуждение.
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Но факт, что при карантине меньше летальность? Сравнение стран.
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В красных кровяных тельцах вирус реплицироваться не может, там нет ядра о кучи органелл для репликации.
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С 4-го апреля МО России официально запретило сообщать о ситуации распространения коронавируса в российской армии.
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а о потерях в мирное время там давно запрещено сообщать
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через 3 месяца расчитаться кредитной банкоской карточкой,а потом еще банк пару месяцев не будет начислять% на кредит
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Из российских СМИ: - Саудовская Аравия предложила Европе и Азии три месяца на платить за нефть. Саудовская Аравия продолжает усиливать демпинг на нефтяных рынках Европы и Азии, выдавливая российских поставщиков.
Помимо рекордных скидок, достигающих 10-11 долларов к цене Brent, государственная нефтяная компания королевства предлагает клиентам беспрецедентную отсрочку платежей. На данный момент цена нефти марки "Брент" 28,37 долларов за баррель.
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Ну, за что боролись - на то и напоролись.
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Это должно было когда-нибудь произойти.
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Много ходов очка членоликого карлика феерически эфективна для его недоимперии. Мои поздравления его холопам.
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кацапам и санкции на пользу и нефть по минус 5 баксов
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Как бы и да, потому как эти запчасти покупают люди с рассеи, которые определяют курс рассеи, этими запчастям, с их помощью , легко управлять действиями рассеи,это не выражение озабоченности
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После вчерашних очередей в метро,которые организовал Собянин,дней через 5-10 Москва сильно "улучшит" статистику по вирусу!
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Скоріше би вже парад . Та й крьосний ход би не помішав .
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Та то не вірус! То інші захворювання, які були раніше! Вірус вигадали амерікоси, що погубити Росію- єдину державу, яка бореться за мир по всьому світу!!
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А как обсирали нашего кличко, за жесткий карантин!! Докукарекались!!? Теперь имеют в Москве, больных тысячами в сутки ,сопли жуют, вводят ещё более жесткие меры карантина, чем кличко, а поезд то, ушёл!!! Кацапня безграмотная!! не всегда надо слушать своего безграмотного пуйла! Он то спрятался в глубоком бункере, а простые россияне мрут!!
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