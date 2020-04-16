 Лікарня працює. Інформація в інтернеті - повний фейк, - головлікар Крижевський про закриття відділень у Медмістечку через COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомив директор Київської міської клінічної лікарні №6 Вадим Крижевський.

"Лікарня працює. Те, що дали в інтернеті - це повний фейк , на даний час співробітники в режимі роботи. У нас в лікарні є контактні особи, які отримали позитивні результати ПЛР-тестів, це 15 осіб, які працюють у нас. З цих 15 осіб — 14 тестували у нас в лікарні, один здавав ПЛР-тест на первинній ланці. Вони всі під нашим наглядом на амбулаторному лікуванні і зараз перебувають в самоізоляції за місцем проживання. Важких немає. Серед тих, у кого тестування було позитивним, не тільки лікарі, а й медсестри, санітарки", - розповів Крижевський.

Він повідомив, що починаючи з 17 березня лікарня приймала хворих на пневмонію. Загалом з того часу було прийнято 112 пацієнтів з пневмоніями.

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"Їм усім робилися тестування методом ПЛР. Всі 112 проліковані і зараз залишилося два пацієнти, які лікуються в терапії. Зі 112 пневмоній 12 було позитивних, ці пацієнти переведені в інфекційні лікарні", - сказав Крижевський.

Очільник лікарні також додав, що у відділеннях, де перебували хворі пацієнти, проводять санацію. Всі відділення працюють. Всього в лікарні працює 690 співробітників. На цей час, за інформацією Крижевського, в лікарні перебуває 133 пацієнти.

На сьогодні, за словами директора лікарні, медзаклад забезпечений засобами індивідуального захисту.

"У нас повністю є всі засоби: є захисні костюми - 420 штук, маски - 11 тисяч, шапочки - 5 тисяч, респіратори - 305, окуляри — 205", - сказав Крижевський.

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Ввечері в середу, 15 квітня, низка ЗМІ повідомила, що Київську міську клінічну лікарню №6, яка розташована на території Медмістечка, закрили через раптовий спалах COVID-19.