 Суди закрили 25% корупційних справ, порушених у 2019-му. Вироки отримали 50% обвинувачених

Про це йдеться в проєкті доповіді НАЗК про принципи реалізації антикорупційної політики в 2019 році, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

"У 2019 році кожна четверта (25%) справа була закрита судом, роком раніше цей показник був ще суттєвішим - 31%.

Загалом минулого року за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією злочинів було засуджено 1479 осіб (+10%), виправдано було 526 осіб (+33%), щодо 702-х провадження були закриті".

У документі зазначається, що з кожним роком у судах збільшується кількість проваджень, пов'язаних з корупцією. Станом на 31 грудня 2019 року в судах уже перебувало 9054 провадження.

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Водночас обсяги розгляду справ у судах у 2019 році майже ідентичні показникам 2018 року.

У 2018-2019 роках суди ухвалювали рішення у трохи більше ніж половині кримінальних проваджень – 53% та 57% відповідно. Серед причин таких показників НАЗК називає і можливо низьку якість досудового розслідування та "незацікавленість" судів у розгляді саме корупційних проваджень.