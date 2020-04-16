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 Політика України, Суспільство
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Все про:корупція (3235) суд (6047) НАЗК (710)

 Суди закрили 25% корупційних справ, порушених у 2019-му. Вироки отримали 50% обвинувачених

У 2019 році в суди надійшло 3949 проваджень про корупцію, що на 5% менше за показники попереднього року. Розглянули суди лише три чверті з них.

Про це йдеться в проєкті доповіді НАЗК про принципи реалізації антикорупційної політики в 2019 році, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

"У 2019 році кожна четверта (25%) справа була закрита судом, роком раніше цей показник був ще суттєвішим - 31%.

Загалом минулого року за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією злочинів було засуджено 1479 осіб (+10%), виправдано було 526 осіб (+33%), щодо 702-х провадження були закриті".

У документі зазначається, що з кожним роком у судах збільшується кількість проваджень, пов'язаних з корупцією. Станом на 31 грудня 2019 року в судах уже перебувало 9054 провадження.

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Водночас обсяги розгляду справ у судах у 2019 році майже ідентичні показникам 2018 року.

У 2018-2019 роках суди ухвалювали рішення у трохи більше ніж половині кримінальних проваджень – 53% та 57% відповідно. Серед причин таких показників НАЗК називає і можливо низьку якість досудового розслідування та "незацікавленість" судів у розгляді саме корупційних проваджень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189442
 
 
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весь процесс нужно оцифровать и автоматизировать. для украинцев -судья\прокурор\следствие- слишком тяжелые и сложные профессии. большинство здесь глубоко верующие в дарвина и бога-судью.
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Цікаво а на скільки обагатилися самі справедливі і чесні судді при винесенн вироків у 2019 році? Чи ДБР цим цікавилося? Бо народу цікаво!
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Дві різновекторні тенденції в діяльності ЛІВОохоронної системи України - мають одне, спільне пояснення!
-"Незацікавленість" судів у розгляді як корупційних проваджень, так і в сфері антиукраїнської діяльності - свідчення "ефективності роботи" всієї ЛІВОохоронної системи (прокурорів, слідчих, суддів) в результаті її інтенсивного насичення ординською агентурою в Україні!
-Репресії проти патріотів, "незацікавленість" в провадженні справ про замахи на них, як і справ про сепаратизм, про крадіжки і розвал в ВПК - свідчення "ефективності роботи" всієї ЛІВОохоронної системи (прокурорів, слідчих, суддів) в результаті її інтенсивного насичення ординською агентурою в Україні!
-А "рецепт оздоровлення діяльності ЛІВОохоронної системи в ПРАВОохоронну, як і "оздоровлення" політичного життя, також однаковий - повне винищення ординської агентури в Україні!
-Yaroslava Borysenko Дуркуваті не зрозуміли, що свій завжди прийде до свого по своє...
Чи коли ворон ворону око виклюнув?
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Да на любом этапе можно откупиться. Дешевле в самом начале, тогда платишь только следователям. Если опоздал, надо раскошелиться и для прокурора, ну а если вообще провтыкал, тогда и судье.
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спортивная рыбалка она такая- оЧЧЧень гуманная...
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