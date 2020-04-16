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 Політика України, Економіка
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Матеріали за темою:
Все про:держбюджет (372) МВФ (764)

 МВФ підтримує збільшення Україною дефіциту Держбюджету утричі

У Міжнародному валютному фонді повідомили, що підтримують зміни в державний бюджет України на 2020 рік, якими збільшили дефіцит бюджету до майже 300 млрд грн або втричі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомив директор європейського департаменту МВФ Пол Томсен під час пресконференції.

"Україна сильно постраждала від пандемії. Уряд вживає заходів, які викликають дуже серйозне збільшення бюджетного дефіциту. Ми повністю це підтримуємо", - повідомив Томсен.

Він додав, що протягом останніх декількох років Україна, в рамках співпраці з МВФ, серйозно скоротила дефіцит державного бюджету, тому зараз вона досягла макроекономічної стабільності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінансування систем охорони здоров'я та бізнесу, підготовка до відновлення, - МВФ представив план порятунку глобальної економіки

Нагадаємо, 13 квітня, Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроєкт про зміни до Держбюджету-2020.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189441
 
   
 Топ коментарі
 
мвф говорит что большая дырка в бюджете лучше кучи напечатаных фантиков и дикой инфляции...
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МВФ списал часть долгов 25 беднейших стран

Так, решение распространяется на Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбию, Гвинею, Гвинею-Бисау, Коморские Острова, Йемен, ДР Конго, Либерию, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанду, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновые Острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, ЦАР и Чад.

Хотите увидеть в этом списке Украину?
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Кроме того епоха бедности закочилась 21.04.2019 и сейчас у нас 40% рост економики или вы нацпредатель и "сороссит"?
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JидоЗеонацизм. Вот новое явление, которое выбрали себе хохлы на свою тупую голову.
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мвф говорит что большая дырка в бюджете лучше кучи напечатаных фантиков и дикой инфляции...
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МВФ на днях десятке стран списала долги...
Просто так - без условий...
Украина, которая страдает от войны и вируса даже не рассматривается...
Увеличивайте дефицит и инфляцию - потом мы вас купим всех за дешево..., и все что у вас есть...
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МВФ списал часть долгов 25 беднейших стран

Так, решение распространяется на Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбию, Гвинею, Гвинею-Бисау, Коморские Острова, Йемен, ДР Конго, Либерию, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанду, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновые Острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, ЦАР и Чад.

Хотите увидеть в этом списке Украину?
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МВФ списал долги странам которие имеют номальную кредитную историю (взял деньги - вернул деньги) и котрие тратят их на развитие економики, а не на подачки и халяву для идиотов.
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Кроме того епоха бедности закочилась 21.04.2019 и сейчас у нас 40% рост економики или вы нацпредатель и "сороссит"?
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У України є 7 млрд гривень, який суд вирішив подарувати суркісам. І ще багато млрд гривень, яки списуються, або "виграються" коломойським, портоним, та іншими "постраждалими". То що МВФ повинен нам списувати
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Зебилы,кто отдавать то будет,занятые и просранные вашим тупым выбором деньги? Ситуация остаться в долгах и в жопе всех устраивает? Похоже у тимошенко наметился конкурент по заниманию и просеранию денег.
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от бачите, який бубочка молодець: його МВФ підтримує!
ги
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"Украина сильно пострадала от пандемии....", - сообщил Томсен.



Может я слепой, но я в упор не вижу расходов на борьбу с пандемией в сильных масштабах
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имеется ввиду наверное вред для экономики
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ну конечно, там, немного зарплаты министрам\депутатам понизить, их обслугу скастить, чиновников поувольнять, судьям тоже что-то сделать, налоги "на богатство" ввести, проверить все декларации и законность получения бабла, уничтожить\оштрафовать монополии, восстановить верховенство права и т.п. - это не методы. а вот продать землю, отдать бабло олигахам и "корешам", кацапским и не очень, содрать с народа последнее и дальше залезть в долги, списав все на коронавирус и войну - это да...
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Но если не будет дефицита бюджета,
тогда будет новый майдан.
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Я так понимаю здесь сплошные экономисты и аналитики,и все все знают об МВФ и что делаеться в правительстве
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Где можно глянуть на релиз или оригинал. На их сайте такого нет. По крайней мере пока. Есть на разных сайтах, вроде го...доновского. Но оригинала не найти.
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Конечно эти мародеры МВФ поддерживают. Для них это вечные барыши. А для нас вечная долговая яма и нищета.
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