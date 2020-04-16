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 Великдень саме вдома, онлайн, має зупинити поширення COVID-19, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що святкування Великодня 19 квітня вдома має зупинити поширення коронавірусу в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Ще раз хочу підкреслити і звернутися до українців, що для нас дуже важливе святкування Великодня саме вдома, онлайн, тому що це, на нашу думку, зупинить поширення цієї хвороби в Україні", - підкреслив Степанов.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що великі скупчення людей на богослужіннях дуже небезпечні, оскільки це прямий спосіб зараження коронавірусною інфекцією.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми не можемо втручатись у справи церкви, але просимо залишатися вдома на Великдень, - Степанов. ВIДЕО

Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян залишатися вдома.

Своєю чергою головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що якщо люди масово підуть на Великдень до церкви, це зведе нанівець всі досягнення карантину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189437
 
 
 Топ коментарі
 
Може дійде до людей і вони не будуть легковпжиь.
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Представляю какой срач начнется после всего этого, типа " мы своими мудрыми драконовскими мерами спасли нацию от вымирания" и т.д.. Надеюсь, шквал исков от потерпевших немного испортит им настроение.
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А закрыть церкви? Неужели это так сложно? Евреи своих наиболее зараженных иудаизмом головного мозга водометами поливали. А тут какая-то "гибридность" и "миролюбивый реформизм"
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Може дійде до людей і вони не будуть легковпжиь.
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Бог должен быть в голове , не надо его искать в церкви .
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Как можно нести такую чушь? И это на фоне того что в супермаркетах целый день друг у друга на головах стоят. И тут 2 часа в году если дома посидеть то все вдруг закончится, остановится эпидемия. Вы в своем уме, господа? Людям же страшно, когда они видят что ими управляют такие вот люди
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щас ещё 800 "йогов" из Индии подтянется, всё только начинается
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Да ничего не начинается. Я ж говорю- в магазинах толпы, и за месяц ничего не началось. Щас 800 приезжих всех нас убьют!
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Разве дело в 2-х часах? Неужели не понятно что на богослужениях в замкнутом помещении скапливается большое количество людей, их плотность несравнимо больше чем супермаркетах. А как ты думаешь останавливаются эпидемии?
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Это не эпидемия. Для орз эпид порог 5% населения.
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В Штатах, Италии и в Москве тоже так думали. Можно подумать что у нас точно известно количество инфицированных, наверняка их минимум на порядок больше .
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Думали. И что? Уже есть сравнительная статистика смертности с прошлыми годами? И можно делать выводы?
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Таня Бойко

@Kharkov_2019

·11 ч

Дякую нашим медикам за оптимізм!!!
Танцює Луцький центр первинної медичної допомоги!
"AntiCorona Dans" !!!

https://twitter.com/i/status/1250528212544823297
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Одна из главных причин распространения коронавируса на территории Италии - футбольный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местной командой "Аталанта" и испанской "Валенсией". Такое мнение высказал мэр Бергамо Джорджио Гори, передает Marca. У нас это может быть Пасха.
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Министр, ты совсем дурак? Пасха только через несколько дней, но распространение почему-то не останавливается. Или ты надеешься на скрепы?
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сам дурак. Сегодня уже нет роста, а после Пасхи может будет как в Италии.
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За последние сутки - антирекорд по числу заболевших.
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больше всего на два человека. Это уже стабилизация.
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Вчера было 392
В Украине зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.
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Кашпіровский з Чумаком весь СРСР по телевізору лікували від всього - починаючи від нежитю і закінчуючи раком - невже у попів "святості" не вистачить посвятить "паски" по телевізору?...
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А чому він це не скаже Мефодію? Чому від Зеленського жодної реакції на злісні порушення московською церквою карантину? Де заяви від ЄС, та Голосу до генпрокуратури?
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Представляю какой срач начнется после всего этого, типа " мы своими мудрыми драконовскими мерами спасли нацию от вымирания" и т.д.. Надеюсь, шквал исков от потерпевших немного испортит им настроение.
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Яких *іскофф * ? .
.Від *потрепавших * . що не змогли поїсти *кулічі * (кац) ?
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Нет. От потерпевших катастрофические убытки, как я.
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Идите, никого не слушайте!
А остальным - потерпеть и посидеть дома еще 2-3 недели безвылазно вообще. Слава Украине!
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Но если Пасхи не будет, как потом все свалить на попов?
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Степанов,еханый бабай, вот ни разу не слышал,шо б от короны хто-то умер-ответь/т.ч.к./
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А закрыть церкви? Неужели это так сложно? Евреи своих наиболее зараженных иудаизмом головного мозга водометами поливали. А тут какая-то "гибридность" и "миролюбивый реформизм"
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Чем красить яйца : чай "каркаде" ; черника ; кофе ; грецкий орех ; шелуха лука ; куркума ; клюква ; свекла ; шпинат ; петрушка ; красная капуста ; малина ; брусника ; бузина ; красная капуста ...
Ваши варианты
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пасха дома, онлайн, должно остановить...
майские дома, онлайн, должно остановить...

лето дома, онлайн, должно остановить...

осень дома, вторая волна онлайн, должно остановить...

рождество, новогодние дома, онлайн, должно остановить...

...
после того, как все спи...т, в течение пары дней все вылечатся, аки по Божественному велению... истерика на телевидении прекратится, все свободны, все могут идти в парки, на работу,... пока возле Земли не пролетит очередной астероид с очень опасными бактериями...
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Верующим на заметку: ещё Иисус порицал евреев-фарисеев за их любовь к показухе в вере. Бог не в церкви, а в душе.
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Еще верующим на заметку. Библия говорит- Бог един свят! Не может хлебобулочное изделие приобрести святость вследствие окропления ее жидкостью из несвятой реки несвятым человеком с бородой как у хэви металлиста!
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в распространении короновируса в церквях виноват лично зеленский. еще 4 недели назад, можно было закрыть все богодельни на карантин, но квартальный идиот думать не научен, поэтому имеем то, что имеем. вспышка эпидемии в черновцах, на тернопльщине, в печерской лавре и тд.
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А в распространении в АТБ кто виноват? Леди Ю?
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