 Великдень саме вдома, онлайн, має зупинити поширення COVID-19, - Степанов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
"Ще раз хочу підкреслити і звернутися до українців, що для нас дуже важливе святкування Великодня саме вдома, онлайн, тому що це, на нашу думку, зупинить поширення цієї хвороби в Україні", - підкреслив Степанов.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що великі скупчення людей на богослужіннях дуже небезпечні, оскільки це прямий спосіб зараження коронавірусною інфекцією.
Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян залишатися вдома.
Своєю чергою головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що якщо люди масово підуть на Великдень до церкви, це зведе нанівець всі досягнення карантину.
Таня Бойко
@Kharkov_2019
·11 ч
Дякую нашим медикам за оптимізм!!!
Танцює Луцький центр первинної медичної допомоги!
"AntiCorona Dans" !!!
https://twitter.com/i/status/1250528212544823297
В Украине зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.
.Від *потрепавших * . що не змогли поїсти *кулічі * (кац) ?
А остальным - потерпеть и посидеть дома еще 2-3 недели безвылазно вообще. Слава Украине!
Ваши варианты
майские дома, онлайн, должно остановить...
лето дома, онлайн, должно остановить...
осень дома, вторая волна онлайн, должно остановить...
рождество, новогодние дома, онлайн, должно остановить...
...
после того, как все спи...т, в течение пары дней все вылечатся, аки по Божественному велению... истерика на телевидении прекратится, все свободны, все могут идти в парки, на работу,... пока возле Земли не пролетит очередной астероид с очень опасными бактериями...