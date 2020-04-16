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 Політика України, Суспільство
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Все про:СБУ (5512) Стерненко (63)

 СБУ вже сьогодні може дати серйозні результати щодо обох проваджень, але вони цього не роблять, - Стерненко

Активіст Сергій Стерненко вважає, що СБУ вже сьогодні може дати серйозні результати щодо обох проваджень у його справі, але не робить цього.

Про це йдеться в матеріалі видання "Дзеркало тижня", передає Цензор.НЕТ.

"СБУ вже сьогодні може дати серйозні результати щодо обох проваджень. Варто тільки простягнути руку до Ісайкула, Подобєдова і Ко. Але вони цього не роблять", - сказав виданню Стерненко.

За його словами, причин може бути дві.

"З одного боку, таким чином мене намагаються тримати в підвішеному стані, паралельно вигідно нагнітаючи в суспільстві тему "націоналістів-убивць". І з цим завданням непогано справляються Портнов і Шарій. З іншого, - в нової команди Офісу Генпрокурора та СБУ немає політичної волі працювати у цих справах. Вони просто не можуть іти на конфлікт із МВС та особисто з Аваковим, який чудово знає, що відбувається в Одесі і як до нападів причетна сама поліція", - додав активіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов блефує, коли говорить, що результати третьої експертизи нібито підтверджують, що це умисне вбивство, - адвокат Стерненка Коломієць

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189436
 
   
 Топ коментарі
 
Бо там зюзін баканов, чьорт запорєбріковий.
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Какой тупой екземпляр. Неудивительно что им воспользовались как шлюхой.
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Golos Durdoma - хм..

с каких это пор психам в дурдомах разрешили пользоваться интернетом...?
положи ноутбук дежурной сестры на место....
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С 21.04.2019 года волей 73%. Кстати некоторие наши во влаcть служить пошли целих 254 особи.
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Не видно чтоль? Я решил остатся в палатке. Здесь хорошо) Бесплатное питание, тирнет, медсестри, по телику квартал показивают. Да и грядущие собития меня не каснутся))
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Ні ні ні!!! Ти що не бачиш нік? ГОЛОС ДУРДОМУ!! Не паРаші, а ДУРДОМУ! ДУРДОМУ! Ну там де за головного клоун з зеленим ковпаком.

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Бо там зюзін баканов, чьорт запорєбріковий.
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Или его будут держать за яйца, или надо идти в суд.
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а в Украине разве есть суд после того как его отреформировал портянка?
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Расследовать покушения на АКТИВИСТА и найти заказчика ..команды не было!
Проще ловить бл*дей по борделям и крышевать потоки....
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Хлопче, ашоштакоє?
В обсиранні Порошенка, ти був заодно, з Портновим і Шарієм.
Поссорілісь?
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кацапское чучело труханов заказывает убийство активиста. активист оказался не промах и навалял нападающим, один их них даже откопытнулся. а теперь зеленско-портновское говносудие судит активиста, за то что он посмел оборонятся. Карл, судят не заказчика убийства, не исполнителей, а оборонявшегося! *****, до чего же довели страну эти зеленые идиоты!
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ФСБ (сбу) это рашисты, пора понять это, особенно это бандформирование агрессивно действовало при парашенко, когда ними были убиты и по сфальсифицированым делам посажены много проукраинских активистов или просто людей настроенных против режима парашенко
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Это политическая борьба, стал на этот путь - будь готов стать или героем или разменной монетой в большой игре, дал где-то промах - будь готов отвечать. такова реальность, суда не избежать.
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