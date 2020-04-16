 СБУ вже сьогодні може дати серйозні результати щодо обох проваджень, але вони цього не роблять, - Стерненко

Про це йдеться в матеріалі видання "Дзеркало тижня", передає Цензор.НЕТ.

"СБУ вже сьогодні може дати серйозні результати щодо обох проваджень. Варто тільки простягнути руку до Ісайкула, Подобєдова і Ко. Але вони цього не роблять", - сказав виданню Стерненко.

За його словами, причин може бути дві.

"З одного боку, таким чином мене намагаються тримати в підвішеному стані, паралельно вигідно нагнітаючи в суспільстві тему "націоналістів-убивць". І з цим завданням непогано справляються Портнов і Шарій. З іншого, - в нової команди Офісу Генпрокурора та СБУ немає політичної волі працювати у цих справах. Вони просто не можуть іти на конфлікт із МВС та особисто з Аваковим, який чудово знає, що відбувається в Одесі і як до нападів причетна сама поліція", - додав активіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов блефує, коли говорить, що результати третьої експертизи нібито підтверджують, що це умисне вбивство, - адвокат Стерненка Коломієць

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.