 Портнов блефує, коли говорить, що результати третьої експертизи нібито підтверджують, що це умисне вбивство, - адвокат Стерненка Коломієць

Про це йдеться в матеріалі видання "Дзеркало тижня", передає Цензор.НЕТ.
"Усі спірні моменти цієї справи створюються виключно медійно, — стверджує, зі свого боку, адвокат Стерненка Віталій Коломієць. — Для процесу їх немає. Остання заява Андрія Портнова про результати третьої експертизи, яка нібито підтверджує, що це навмисне вбивство, — блеф. Експертиза не дає відповідей на такі запитання. Вона говорить тільки про характер завданих ушкоджень, послідовність нанесення ран, положення жертви і нападника тощо", - зазначив адвокат.
"Наші опоненти досить успішно спекулювали на двох попередніх експертизах. При цьому було опубліковано тільки результати другої експертизи (проведеної в Одесі), де стверджувалося, що деяких ран Кузнєцову завдали в горизонтальному положенні й він, миттєво знепритомнівши, не міг пробігти і кількох метрів. Однак результати найпершої експертизи, де експерт припустив протилежне: положення Кузнєцова в процесі протистояння могло змінюватися, і після заподіяння смертельного поранення він кілька десятків секунд міг чинити опір та пересуватися, — опубліковані не були. Третя експертиза, за нашою інформацією, розчарує наших опонентів ще більше. Для того, щоб це зрозуміти, варто всього лише розгорнути спеціальні методички і прочитати, що в юридичній практиці бували випадки, коли люди з пораненнями лівого шлуночка серця жили до 30 хвилин. Причому декотрих із них було врятовано. І це факти, які виключають будь-які маніпуляції", - додав Коломієць.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
Ця зараза має картбланш
він шо, якийсь посадовець?
одне те, що якась ліва гидота лізе у розслідування, повинно викликати недовіру до слідства!
Действительно. Ну говорит экспертиза, что смертельный удар ножом был нанесен догоняющим по убегающему человеку за сотню метров от места "нападения" - разве это свидетельствует об убийстве? Гдевашидаказательства? Выфсеврети!
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а теперь сравните Стретенко, которые не только навалял двоим нападавшим мордоворотам, но и завалил одного из них.
Характерним є те , що вся погань сичить на нього. Вся антиукраїнська, антимайданівська рускайязичная сволота. Стерненко- це індикатор українського політикуму. Хто проти Стерненка- той проти кожного українця.
Підтимаймо Сергія Стерненка і звільнимо Україну від її ворогів!
Думаю, це- майбутній лідер нашого народу. Дай йому, Боже, здоров'я.
Дивіться Стерненка на його ютуб-каналі
Хоча я цілком підтримую Стерненка по цій справі із самообороною, але з приводу лідера народу - ні в якому разі. На лідера він не тягне, можливо - поки що.
А Стерненко поки що - просто задиристий півник - жодних задатків стратегічного мислення у ньому поки що не простежується.