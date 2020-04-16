EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
  1372  7
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2970) ОДА (912) Одеська область (1203) Пенсійний фонд (163) Куций Максим (22) COVID-19 (3847) коронавірус (2519)

 COVID-19 уже поширився на 6 міст і 8 районів Одещини. За добу три нові випадки, серед захворілих співробітниця Пенсійного фонду, - ОДА

Станом на 9:00 16 квітня в Одесі підтверджено ще 3 випадки захворювання на коронавірус.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Одеської ОДА Максим Куций, передає Цензор.НЕТ.

"Нові захворілі - 42-річна працівниця пенсійного фонду Біляївки та її 20-річний син. Раніше хворобу було виявлено в чоловіка та колеги пацієнтки. Відділення Пенсійного фонду зачинено, у приміщенні проведено санітарну обробку.

Також захворіла 54-річна мешканка Ширяївського району. Вона нещодавно повернулася в Україну з-за кордону", - повідомив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пришвартований в Одесі санітарний катер "Сокаль" підготували для хворих COVID-19. ФОТОрепортаж

За словами голови ОДА, вірус уже поширився на 6 міст та 8 районів Одещини. За даними МОЗ, пік захворюваності очікується у найближчі 2 тижні.

"Будьте відповідальними та не виходьте на вулицю без крайньої потреби. Бережіть себе й близьких", - резюмував Куций.

COVID-19 уже поширився на 6 міст і 8 районів Одещини. За добу три нові випадки, серед захворілих співробітниця Пенсійного фонду, - ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189431
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Наши люди в булочную на такси не ездят.
 показати весь коментар
 
Вон как "лечат" в Москве COVID-19 уже распространился на 6 городов и 8 районов Одесчины. За сутки три новых случая, среди заболевших сотрудница Пенсионного фонда, - ОГА - Цензор.НЕТ 8422

https://twitter.com/CurrentTimeTv/status/1250444637602545665

\\\\\\\"Раз в два дня, может быть, ей воду через шприц как-то заливали. Они ждали, пока она умрет. И вот она сегодня умерла". Инфицированная коронавирусом пациентка московской больницы показала, как там лечат людей:\\\\\\\

Так ведь у нас скоро "братьев" не останется))) COVID-19 уже распространился на 6 городов и 8 районов Одесчины. За сутки три новых случая, среди заболевших сотрудница Пенсионного фонда, - ОГА - Цензор.НЕТ 6451
 показати весь коментар
 
Знакомых полечили от орз за 25000 грн, орали короновирус. Чего то капали. Главное верить!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору