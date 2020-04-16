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 Політика України, Суспільство
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Все про:Шевцов (31) Устінова (36)

 Слідчий поліції Шевцов, який публічно образив нардепку "Голосу" Устінову, подав на неї позов про захист честі. ДОКУМЕНТ

Заступник керівника Головного слідчого управління Національної поліції Євген Шевцов, який допустив хамські висловлювання на адресу депутатки "Голосу" Олександри Устінової, звернувся до суду з позовом про захист честі і гідності.

Про це повідомила сама нардепка, інформує Цензор.НЕТ.

"Пам'ятаєте заступника Головного слідчого управління поліціі Євгена Шевцова, який публічно обізвав мене "обезьяной", "тупой овцой" "умственно отсталым чучелом" та ще багатьма іншими епітетами? Обізвав за те, що я зібрала підписи депутатів, щоб провести розслідування по його можливим корупційним діям. Тоді після скандалу горе-поліціянт, вірніше висока "шишка" в поліціі, як справжній офіцер видалив свій пост (хоча подумала була, що свою сторінку в фейсбуці, а то неактивна була), а потім не повірите ... подав до мене до суду на захист честі, гідності і ділової репутаціі. Так, це не першоквітневий жарт, я сама очі 3 рази протерла, читаючи цю повістку в суд. Фото додаю", - написала Устінова.

Слідчий поліції Шевцов, який публічно образив нардепку Голосу Устінову, подав на неї позов про захист честі 01

Як повідомлялося, 2 березня студія журналістських розслідувань BIHUS.info опублікувала розслідування, яке було присвячено нерухомості дружини Євгена Шевцова - Олени Шевцової-Дегрик. Журналісти з'ясували, що в 2016 році їй було подаровано нежитлове приміщення площею 587 кв. м за адресою: вул. Шота Руставелі, 16, м Київ. Раніше воно належало бізнесмену Олексію Кікірешку, колишньому президенту футбольного клубу "Арсенал Київ". Але нерухомість була арештована через непогашені банківських кредитів Кікірешка. Потім хакери, зламавши комп'ютери приватних нотаріусів, зняли з нього арешт, після чого воно змінило кількох власників і опинилося у власності сім'ї Шевцових.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос" вимагає від глави МВС пояснень щодо хамства і персональних образ із боку слідчого Шевцова на адресу нардепа Устінової

Слідчий поліції Шевцов, який публічно образив нардепку Голосу Устінову, подав на неї позов про захист честі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189428
 
   
 Топ коментарі
 
абинєбаріга, акакаяразніца. хужєнєбудет!
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странный этот мусорок, как можно защищать то, чего у него никогда небыло.
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https://zn.ua/POLITICS/vyatrovicha-vyzyvayut-na-dopros-otnositelno-provedeniya-foruma-po-golodomoru-351313_.html
- ЭТО КАК ПОНЯТЬ ?!,
,ЗЭБИЛЫ !
,
ДАЙТЕ ОТВЕТ ?!!
,
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абинєбаріга, акакаяразніца. хужєнєбудет!
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Дмитрику, ти чого нервуєш? Просто ж нагадав тобі. І що, не подобається? Дивно, і чому б то?
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Нервуються *песики * що їхню *свиню * від корита відсунули !
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Та при чому тут песики, дурнику. Тут головне, що вам то вдалось. РАЗОМ!
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Ну зараз наприклад, проводиться тендер на "ремонт та реконструкцію" нац. інституту пам'яті. Увага на 605 млн. гривень.
Шістьсот **** мільйонів гривень!!! На ремонт!
Саме зараз, коли коронавірус і срака в економіці.!!!
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Да. За такое бабло можно танковую дивизию сколотить и до границы за 3 часа доехать.
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какие танки? дази строить надо, любовниц на шопинги отправлять, о внуках думать, брычки обновлять, танки самолеты)) рвать копейку надо пока дурко при власти.
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А зебіли не дадуть. Вони зара як щури сидять і не пищать. А якщо десь і вилазять то відповідають Шо за зебіла не гАлАсували...
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Возможно, он имел в виду не конкретного депутата, а членов портии Голос.
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делаем ставки на чьей стороне будет суд....явно не на стороне депутатши...она даже не слуга урода
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Ну, знаешь, тут 50 на 50. Депутаты все таки тоже не лохи какие то. Не как избиратели в смысле...
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странный этот мусорок, как можно защищать то, чего у него никогда небыло.
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Думаю "шишки" в наших судах и не такое могут защитить!
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Як кажуть любітєлі опрокінуть стакан, всьо завісіт от полноти налітого стакана Слідчий поліції Шевцов, який публічно образив нардепку "Голосу" Устінову, подав на неї позов про захист честі - Цензор.НЕТ 5674
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Господа редакторы, это не просто следователь, это один из руководителе Нацональной полиции.
Так что, заголовочек надо бы исправить...
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Думала, что опять какая то слуга урода ноет... Ну что тут скажешь, хочешь быть депутатом -надо пройти и воду, и огонь, и медные трубы-набивай кулак...
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Про честь политиков, как в прочим и про силовиков - это что-то из области фантастики? Или мифы?
Слідчий поліції Шевцов, який публічно образив нардепку "Голосу" Устінову, подав на неї позов про захист честі - Цензор.НЕТ 722
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ну что товрисЧи идем семимильными шагами к тоталитаризму. УРА товарисЧи.
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Это почему? Бо мусорок обиделся на правду и накатал кляузу?
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Эй, порохоботы! В 2016-м году помещение попало им в собственность! Ваш хозяин- реальный барыга!
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Хакеры взломали)))Выглядело всё как взломали хакеры.
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Таинственные неустановленные хакеры. И следователь по самым запутанным и сложным делам видать!
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Зебіли, це ваші "нових ліва"? Які ж вони обидві і корумповані!? Може пора їх прикрасити зоною!?
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Зебіли, це ваші "нових ліва"? Які ж вони обидві і корумповані!? Може пора їх прикрасити зоною!?
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Чуть выше почитай, ботик. В 16-м году, при твоем хозяине дела делались.
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Тыы тоже чуть выше почитай, когда эти дела творились все
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Давно замечаю, что зелёные почему-то предпочитают воевать с женщинами. Они наверное латентные... или не латентные...
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"честь&достоинство" ...так і виперає зі штанів ...
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В нормальной стране эта мразь вылетела с работы через 3 дня. А тут еще честь защищает. Вы представляете как они ведут себя с простыми людьми?
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