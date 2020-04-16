EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події
  204  2
Матеріали за темою:
Все про:пожежа (2150) радіація (73) Чорнобиль (153) ДСНС (2393)

 Радіаційний фон у Києві та області в межах норми, відкритого вогню в Чорнобильській зоні немає, - ДСНС

Станом на 7:00 в Зоні відчуження і безумовного відселення відкритого вогню немає, підрозділами ДСНС здійснюється проливання і гасіння тліючих пнів і залишків деревини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

До гасіння залучено 530 осіб та 103 одиниці техніки, з них від ДСНС 425 рятувальників і 90 одиниць техніки, зокрема 2 вертольоти.

Радіаційний фон по м.Києву та Київській області в межах норми і не перевищує природних фонових значень (м.Київ - 0,012 мР/год., Київська область - у межах 0,011 мР/год. за допустимого фону 0,05 мР/год., м.Чорнобиль - 0,023 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. за контрольно допустимого рівня в 0,055 мР/год.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радіаційний фон у столиці в межах норми, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189426
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Примерно так заявляло ЦК КПУ 1мая 1986г.
 показати весь коментар
 
а позавчора ніт




Selvestor Vivat

@S_vivat


З-за пажараў у Чарнобылі ўзровень радыяцыі ў рэгіёне падняўся ў 14 разоў.
Накірунак ветроў сёння.

Радіаційний фон у Києві та області в межах норми, відкритого вогню в Чорнобильській зоні немає, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1077
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору