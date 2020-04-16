 Радіаційний фон у Києві та області в межах норми, відкритого вогню в Чорнобильській зоні немає, - ДСНС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

До гасіння залучено 530 осіб та 103 одиниці техніки, з них від ДСНС 425 рятувальників і 90 одиниць техніки, зокрема 2 вертольоти.

Радіаційний фон по м.Києву та Київській області в межах норми і не перевищує природних фонових значень (м.Київ - 0,012 мР/год., Київська область - у межах 0,011 мР/год. за допустимого фону 0,05 мР/год., м.Чорнобиль - 0,023 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. за контрольно допустимого рівня в 0,055 мР/год.).

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