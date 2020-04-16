 США пройшли пік зростання захворюваності на коронавірус, - Трамп

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факты", про це на брифінгу заявив президент США Дональд Трамп.
Він зазначив, що стратегія країни працює, і кількість інфікованих починає знижуватися.
"Боротьба (з коронавірусом - Ред.) триває, але дані свідчать про те, що на загальнонаціональному рівні ми пройшли пік за новими випадками, - сказав Трамп.
Також він додав, що США і далі будуть працювати в цьому напрямку, щоб домогтися більшого успіху.
Нагадаємо, що лідером за кількістю випадків заражень коронавірусом все ще залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах. Станом на ранок 16 квітня кількість померлих в США досягла 30 925, хворих - 639 055.
У Китая в разы лучше статистика
В СССР что ли было по-другому. И самолеты не падали, и секса не было...
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
Но о победе над эпидемией это Трамп сильно преувеличивает. У них оно расползлось абсолютно везде. Щас фиксируется около 30тыс новых случаев в сутки. Что мягко говоря немало.
Но я думаю что Трамп всё же нагло врёт. Судя по графикам у них произошло то что и везде. Всё упёрлось в потолок тестирования/выявления. У штатов это 30к в сутки. У нас к примеру 400 в сутки.
Думает только о своих выборах...
Он даже хуже чем наш клоун.
Ото буде сміху як збудеться прогноз-надія моєї мами-небіжчки, яка постійно говорила: та вони всі ще поприїжджають назад...
Бо за останні 30 років трохи виїхало наших знайомих і родини.
- Двоюрідна моя сестра з чоловіком і сином (3 особи). Там у них ще дочка народилася - вже доросла дівуля. (США)
- Перша жінка мого старшого брата з дочкою і своїми батьками (4 особи). (Канада)
- Мій лєпший друг студентських років Богдан Майорчак з двома дочками. (США). Правда я його прокляв на цих виборах, бо він намовляв свою маму голосувати не за Пороха і різну херню розповсюджував фейсбуком.
- Мій кращий шкільний друг Володя Понижай з дружиною та дитиною (3 особи). Контактую з ним ще досі, бо моїх політичних поглядів. Але плакався передвчора, що зникла робота. Він має дві фури.