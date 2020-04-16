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 США пройшли пік зростання захворюваності на коронавірус, - Трамп

США пройшли пік за кількістю нових випадків коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факты", про це на брифінгу заявив президент США Дональд Трамп.

Він зазначив, що стратегія країни працює, і кількість інфікованих починає знижуватися.

"Боротьба (з коронавірусом - Ред.) триває, але дані свідчать про те, що на загальнонаціональному рівні ми пройшли пік за новими випадками, - сказав Трамп.

Також він додав, що США і далі будуть працювати в цьому напрямку, щоб домогтися більшого успіху.

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Нагадаємо, що лідером за кількістю випадків заражень коронавірусом все ще залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах. Станом на ранок 16 квітня кількість померлих в США досягла 30 925, хворих - 639 055.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189425
 
 
 Топ коментарі
 
Этот идиот говорил что коронавирус не опасен.
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зато в Украине церковники, по заданию их генсека гундяя подольют щас смолы в свои кадила и ринутся с ними "освящать" всех. каждому из стада,- инфицирование бонусом.
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Речь не о количестве умерших, а о количестве прироста новых случаев. Умершие, конечно, будут еще прирастать, потому что очень много больных. Но самое важное - сглаживание графика прироста новых больных. Об этом и речь.
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во тогда и нужно говорить о спаде, когда будут умирать меньше.
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твой Трамп еще неделю назад орал, что нет никакого вируса.
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Хорошая стратегия, должна и на нас подействовать.
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Чем хорошая ? Огромной смертностью ?
У Китая в разы лучше статистика
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В Китае статистика такая, как скажет Коммунистическая партия.
В СССР что ли было по-другому. И самолеты не падали, и секса не было...
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Негры умнее белых - за ЭТО не голосовали хотя бы..... но Хиллари тоже - бррррр - как будто специально таких продвигают
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Негры голосуют за демократов. А он республиканец. Вот и все объяснение, а не пототому что кто-то умнее или глупее. Дурной тут ты, если не понимаешь элементарного.
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Женщины тоже Трампа не любят. Но на этот раз у него конкурент Байден, которого одна женщина работавшая с ним обвиняет в попытке изнасилования. И многие склонны верить что этот нюхальщик волос на такое способен.
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медійна булька трампампам звичайно булька...
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Трамп брешет .что бы побыстрее погнать на работу свое стадо . Нас это тоже ждет ,я думаю . как раз в самые пики .Уже начинаются жалкие попытки рассказать сказки .Если у нас все это правда , то мы только медленно ползем к пику , до которого далеко .
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Этот идиот говорил что коронавирус не опасен.
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Дебилы на цензоре не в состоянии посмотреть на график прироста новых случаев и увидеть, что он сглаживается. И похоже, что пик роста они действительно прошли.

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
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Я тебе уже ответил. Спасибо за подтверждение моего тезиса о людях, которые понятия не имеют, что именно важно измерять и почему. Молодец.
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не знал что у нас еще есть трампоботы.
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есть конечно , у него тоже своя секта и своя паства . Слышал .что гомосеки по всему миру любят Трампа .
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Ну сглаживается конечно. В Нью-Йорке половина прошли вакцинацию естественным путём.
Но о победе над эпидемией это Трамп сильно преувеличивает. У них оно расползлось абсолютно везде. Щас фиксируется около 30тыс новых случаев в сутки. Что мягко говоря немало.
Но я думаю что Трамп всё же нагло врёт. Судя по графикам у них произошло то что и везде. Всё упёрлось в потолок тестирования/выявления. У штатов это 30к в сутки. У нас к примеру 400 в сутки.
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Трамп,ты ж был нормальный чувак.Даже Клинтоньшу(старую кашелку) победил.Скажи честно-Китай граничит з США?
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Какой же этот клоун жалкий...
Думает только о своих выборах...
Он даже хуже чем наш клоун.
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зато в Украине церковники, по заданию их генсека гундяя подольют щас смолы в свои кадила и ринутся с ними "освящать" всех. каждому из стада,- инфицирование бонусом.
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+30206 обнаруженных вчера.. чет не похоже, что прошли
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Мда... Трамп скорей всего поспешил. Ой, припомнят ему этот апрель.
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пик на пике у зелёных, никак не проходящий сам США пройшли пік зростання захворюваності на коронавірус, - Трамп - Цензор.НЕТ 6051
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Агєнт пині Рижий забрехавсє. Мій однокласник, який вже давно у Штатах, три тижні у розпачі - має в кредит пів будинку, дві фури (займається вантажними перевезеннями) і раптом зникли всі замовлення... І навіть на горизонті не видно...
Ото буде сміху як збудеться прогноз-надія моєї мами-небіжчки, яка постійно говорила: та вони всі ще поприїжджають назад...
Бо за останні 30 років трохи виїхало наших знайомих і родини.
- Двоюрідна моя сестра з чоловіком і сином (3 особи). Там у них ще дочка народилася - вже доросла дівуля. (США)
- Перша жінка мого старшого брата з дочкою і своїми батьками (4 особи). (Канада)
- Мій лєпший друг студентських років Богдан Майорчак з двома дочками. (США). Правда я його прокляв на цих виборах, бо він намовляв свою маму голосувати не за Пороха і різну херню розповсюджував фейсбуком.
- Мій кращий шкільний друг Володя Понижай з дружиною та дитиною (3 особи). Контактую з ним ще досі, бо моїх політичних поглядів. Але плакався передвчора, що зникла робота. Він має дві фури.
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