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 За кордоном
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 "Новую газету" змусили видалити матеріал про коронавірус у Чечні, який розгнівав Кадирова

Видання "Новая газета" на вимогу Роскомнагляду видалило матеріал "Смерть від коронавірусу - менше зло", в якому йшлося про критичну ситуацію з коронавірусом у Чечні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Так, заблокувати статтю зажадала Генпрокуратура Росії, знайшовши в ній "недостовірну суспільно значущу інформацію, поширювану під виглядом достовірних повідомлень, яка створює загрозу заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, майну, загрозу масового порушення громадського порядку або суспільної безпеки".

У статті журналістки Олени Мілашиної ілюструється ситуація з епідемією коронавірусу в Чечні. У ній "розповідається про те, що лікарям бракує засобів захисту, а місцева влада проводить масові затримання за порушення режиму самоізоляції".

Стаття викликала невдоволення глави Чечні Рамзана Кадирова. "Доки триватиме провокаційне і вибухонебезпечне античеченське цькування, нахабно і безсовісно влаштоване виданням "Новая газета"? - написав Кадиров, звернувшись по допомогу до "могутньої цитаделі нашого суверенітету", як він назвав ФСБ. Подальші виступи Кадирова в "Новій газеті" розцінили як загрозу Мілашиній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадиров через коронавірус повністю закриває Чечню: вона стане першим ізольованим регіоном РФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189420
 
   
 Топ коментарі
 
"Новая газета" это фигня по сравнению с тем как Бубочка выпрашивал прощения у Дырова
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поддерживаю кадырова - нехрен рюським сувать свой нос в дела Чечни... "Новую газету" заставили удалить материал о коронавирусе в Чечне, разгневавший Кадырова - Цензор.НЕТ 5230
им что делать нечего больше...?
пускай вон готовятся к параду Пабеды над фошистами...
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но извиниться и посидеть на бутилке руснявеньким все равно придется
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"Новая газета" это фигня по сравнению с тем как Бубочка выпрашивал прощения у Дырова
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Когда то Батька Махно раз3.14здячил чеченскую дивизию на Днепре.Нехай щастить!
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«Падишах не обязан вас кормить». Женщина, попросившая Кадырова купить ей продукты, извинилась в прямом эфире ЧГТРК «Грозный»

https://theins.ru/news/213936

"Новую газету" заставили удалить материал о коронавирусе в Чечне, разгневавший Кадырова - Цензор.НЕТ 9877
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Редакция извинилась на коленях или их уже обезглавили "за клевету" в сторону "чеченского заместителя пророка Мухаммеда" ?
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Жаба с гадюкой. Единственная интересная новость из России это какие-то катастрофы. Всё остальное это отрежессированный Кремлем спектакль.
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поддерживаю кадырова - нехрен рюським сувать свой нос в дела Чечни... "Новую газету" заставили удалить материал о коронавирусе в Чечне, разгневавший Кадырова - Цензор.НЕТ 5230
им что делать нечего больше...?
пускай вон готовятся к параду Пабеды над фошистами...
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ну,фуле...суверенная своюбода слова "Новую газету" заставили удалить материал о коронавирусе в Чечне, разгневавший Кадырова - Цензор.НЕТ 8197.и ваще повнимательнее,может это ваш будущий царь
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свобода слова по козломордски....и мечта зеленой плесени
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та нехай дохнуть ті кацапи тихо і неофіційно...
кому яка різниця.
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Они там раше все чем-то болеют страшнее короновируса .
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Кадиров такий, він навіть майбутніх президентів заставляє вибачатися.
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вот и нарисовалсо новый президент Рашкостана. "Новую газету" змусили видалити матеріал про коронавірус у Чечні, який розгнівав Кадирова - Цензор.НЕТ 6538
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"Власти в Чечне массово задерживают людей,которые нарушают правила самоизоляции",а что власти делают не правильно?Зачем этим журнашлюхам писать,с возмущением,о таком?Кадыров здесь прав на 100%.Когда,возмущенные тут,не дай Бог заболеют,или их родственники умрут о короны,то вспомните и журналистку и Кадырова.
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Чечени вже росіянами на голову серуть, а ті роблять вигляд, що все нормально.. Росія країна лохів.
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Чечени вже росіянами на голову серуть, а ті роблять вигляд, що все нормально.. Росія країна лохів.
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