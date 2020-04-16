 "Новую газету" змусили видалити матеріал про коронавірус у Чечні, який розгнівав Кадирова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Так, заблокувати статтю зажадала Генпрокуратура Росії, знайшовши в ній "недостовірну суспільно значущу інформацію, поширювану під виглядом достовірних повідомлень, яка створює загрозу заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, майну, загрозу масового порушення громадського порядку або суспільної безпеки".

У статті журналістки Олени Мілашиної ілюструється ситуація з епідемією коронавірусу в Чечні. У ній "розповідається про те, що лікарям бракує засобів захисту, а місцева влада проводить масові затримання за порушення режиму самоізоляції".

Стаття викликала невдоволення глави Чечні Рамзана Кадирова. "Доки триватиме провокаційне і вибухонебезпечне античеченське цькування, нахабно і безсовісно влаштоване виданням "Новая газета"? - написав Кадиров, звернувшись по допомогу до "могутньої цитаделі нашого суверенітету", як він назвав ФСБ. Подальші виступи Кадирова в "Новій газеті" розцінили як загрозу Мілашиній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадиров через коронавірус повністю закриває Чечню: вона стане першим ізольованим регіоном РФ