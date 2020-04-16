 МОЗ запустив платформу для онлайн-консультацій лікарів з досвідченішими колегами, - Степанов

Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора ми в тестовому режимі запустили онлайн-платформу для консультацій провідними анестезіологами країни всіх інших реаніматологів, які працюють, перш за все в тих лікарнях, що визначені для боротьби з COVID-19", - розповів він.

За його словами, до платформи приєдналися близько 100 медустанов, найближчим часом приєднаються й інші лікарні.

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Степанов підкреслив, що важливо, щоб анестезіологи та реаніматологи мали можливість онлайн-консультування зі своїми колегами, з більш досвідченими анестезіологами, які даватимуть поради, як чинити в тих чи інших випадках.