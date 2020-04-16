 МОЗ запустив платформу для онлайн-консультацій лікарів з досвідченішими колегами, - Степанов

Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора ми в тестовому режимі запустили онлайн-платформу для консультацій провідними анестезіологами країни всіх інших реаніматологів, які працюють, перш за все в тих лікарнях, що визначені для боротьби з COVID-19", - розповів він.
За його словами, до платформи приєдналися близько 100 медустанов, найближчим часом приєднаються й інші лікарні.
Степанов підкреслив, що важливо, щоб анестезіологи та реаніматологи мали можливість онлайн-консультування зі своїми колегами, з більш досвідченими анестезіологами, які даватимуть поради, як чинити в тих чи інших випадках.
C такой же квалификацией, как у онлайн-учителей?
https://twitter.com/i/status/1250387955925028869
Тепер кабмін нехай зробить челедж по онлайн консультаціям зі старим складом. Бубочка з прошлим (и) президентами. Чьо вже там, мають же право на помилки.
С развитием эры атомных субмарин и необходимостью их длительного пребывания под водой, ВМФ США придумал следующее.
Поскольку на борту субмарины не может находиться много медиков разных специальностей, а только пару узких специалистов, в помощь им была разработана медицинская древовидная
СУБД ДИАМС, предназначенная для диагностики и назначения лекарств.
Врач субмарины отвечал на пару десятков вопросов ЭВМ типа температура, давление, боли в животе (да/нет) и т.п.
ЭВМ ему предлагала - иди в отсек №, открой шкаф №, на полочке № возьми таблеточки ХХХ, давай три раза в день после еды и в таком духе.
Нашим врачам, у 90% которых дипломы куплены за сало, это - незаменимое подспорье.