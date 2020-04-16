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 Суспільство, Здоров'я
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 МОЗ запустив платформу для онлайн-консультацій лікарів з досвідченішими колегами, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України запускає в тестовому режимі онлайн-платформу для консультації лікарів з більш досвідченими колегами.

Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора ми в тестовому режимі запустили онлайн-платформу для консультацій провідними анестезіологами країни всіх інших реаніматологів, які працюють, перш за все в тих лікарнях, що визначені для боротьби з COVID-19", - розповів він.

За його словами, до платформи приєдналися близько 100 медустанов, найближчим часом приєднаються й інші лікарні.

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Степанов підкреслив, що важливо, щоб анестезіологи та реаніматологи мали можливість онлайн-консультування зі своїми колегами, з більш досвідченими анестезіологами, які даватимуть поради, як чинити в тих чи інших випадках.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189419
 
 
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Минздрав запустил платформу для онлайн-консультаций врачей с более опытными коллегами, - Степанов

C такой же квалификацией, как у онлайн-учителей?
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Ну якщо вже залучають до цього студентів без досвіду, то з вами все ясно.
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А вот посмотрите, какие зверства устраивает в метро полиция Испании

https://twitter.com/i/status/1250387955925028869
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О, новий хайп.
Тепер кабмін нехай зробить челедж по онлайн консультаціям зі старим складом. Бубочка з прошлим (и) президентами. Чьо вже там, мають же право на помилки.
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Ну, это давняя практика.
С развитием эры атомных субмарин и необходимостью их длительного пребывания под водой, ВМФ США придумал следующее.
Поскольку на борту субмарины не может находиться много медиков разных специальностей, а только пару узких специалистов, в помощь им была разработана медицинская древовидная

СУБД ДИАМС, предназначенная для диагностики и назначения лекарств.
Врач субмарины отвечал на пару десятков вопросов ЭВМ типа температура, давление, боли в животе (да/нет) и т.п.
ЭВМ ему предлагала - иди в отсек №, открой шкаф №, на полочке № возьми таблеточки ХХХ, давай три раза в день после еды и в таком духе.
Нашим врачам, у 90% которых дипломы куплены за сало, это - незаменимое подспорье.
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