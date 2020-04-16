 За добу в ЗСУ зареєстровано п'ять нових випадків захворювання на COVID-19, загалом - 28, - Командування Медсил

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:00 16 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 28 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 людина одужала та 1 летальний. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 274 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби, – 40 осіб", - йдеться в повідомленні.

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Так, за добу підтверджено 5 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Зазначається, що коронавірус виявлено у військовослужбовця Чернівецького гарнізону, що на початку квітня мав контакти із особами, які прибули з-за закордону, та із 05.04.2020 перебував на амбулаторному лікуванні з діагнозом ГРЗ. Через 5 днів військовослужбовець вийшов на службу і через підвищену температуру був госпіталізований до Чернівецького військового госпіталю. Нині його стан здоров’я задовільний, він продовжує лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.



Крім того, COVID-19 підтверджено у трьох військовослужбовців різних військових частин Запорізького гарнізону, які з 9 квітня перебували на самоізоляції у зв’язку з контактом з інфікованою особою. Їхній стан здоров’я задовільний, вони продовжують лікування у домашніх умовах під наглядом медиків.

Також ще один випадок захворювання зафіксовано у співробітниці ЗСУ Харківського гарнізону, яка з 13 квітня перебувала на амбулаторному лікуванні з діагнозом ГРЗ. Її стан здоров'я задовільний, вона продовжує лікування в домашніх умовах.

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