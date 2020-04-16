 Верховний Суд відмовив судді у стягненні моральної шкоди з ВККС через кваліфоцінювання

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі суду.

Позивач у позовній заяві просив визнати протиправними дії та бездіяльність ВККС України під час проведення його кваліфікаційного оцінювання, а також стягнути з відповідача на свою користь моральну шкоду.

Повний текст судового рішення буде підготовлено протягом п’яти робочих днів. Рішення може бути оскаржене до Великої Палати Верховного Суду упродовж 15 днів із дня виготовлення повного тексту рішення.

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Проте, як роз’яснив суддя-доповідач у справі, у зв’язку із заходами, спрямованими на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій, що впроваджені через поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), строк оскарження продовжується до закінчення карантину та ще на 15 днів.