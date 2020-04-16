 Рідні українських полонених вимагають зустрічі із Зеленським: "На обмін потрапляють люди, які не мають стосунку до конфлікту, а ми після кожного обміну заливаємося сльозами". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення опубліковано на сторінці Тетяни Матюшенко, чоловік якої з 2015 року утримується російськими терористами.

"Це відео записуємо як крик душі. Усі ми - родичі полонених, які попри обіцянки влади досі не потрапили до чергового обміну і протягом довгих років перебувають у полоні. Ми раді, що проводиться черговий обмін, але нам набридло дивитися, як до списків на обмін потрапляють люди, які не мають стосунку до конфлікту на Донбасі. І після чергового обміну заливатися сльозами. Пане президенте, ви знаєте, що в нелюдських умовах перебувають сотні відданих Україні людей. Може, вам варто звернути увагу саме на таких людей", - йдеться у зверненні Матюшенко.

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