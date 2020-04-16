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 Політика України, Суспільство
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 Рідні українських полонених вимагають зустрічі із Зеленським: "На обмін потрапляють люди, які не мають стосунку до конфлікту, а ми після кожного обміну заливаємося сльозами". ВIДЕО

Родичі утримуваних російськими терористами українських полонених записали звернення до президента України Володимира Зеленського та зажадали зустрічі для обговорення принципів формування обмінних списків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення опубліковано на сторінці Тетяни Матюшенко, чоловік якої з 2015 року утримується російськими терористами.

"Це відео записуємо як крик душі. Усі ми - родичі полонених, які попри обіцянки влади досі не потрапили до чергового обміну і протягом довгих років перебувають у полоні. Ми раді, що проводиться черговий обмін, але нам набридло дивитися, як до списків на обмін потрапляють люди, які не мають стосунку до конфлікту на Донбасі. І після чергового обміну заливатися сльозами. Пане президенте, ви знаєте, що в нелюдських умовах перебувають сотні відданих Україні людей. Може, вам варто звернути увагу саме на таких людей", - йдеться у зверненні Матюшенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розпочався етап обміну полоненими, 19 українців, які перебувають у полоні ОРДЛО, повертаються, - ОП. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189415
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский обменивает террористов на российских агентов. Инфильтрация под прикрытием идет по плану.
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Чему удивляться? Важен дешевый пиар, а не люди, или, не дай бог, Патриоты...
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Кого обмінюють? Дівчину, яка вирішила жити в динирі - близчe др коханого (чи нe сeпара), а іі повязали, щоб збити викуп. Чия цe проблeма? Украіни? Вона зробила свій вибір і жила там чому ми повинні міняти іі на вбивць украінських солдат. Сeпари завжди нахапають таких "украінців" на вулицях Донeцька, а нам міняти на тих, кого ціною крові взяли в полон украінські військові? Хлопці солдати, нe бeріть в полон сeпарню , іх нe обміняють на ваших побратимів. Отримайтe з них більшe інформаціі на місці і кінчайтe іх на місці
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тому що "обмєн" перетворено на торгівлю заручниками...
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Кого обмінюють? Дівчину, яка вирішила жити в динирі - близчe др коханого (чи нe сeпара), а іі повязали, щоб збити викуп. Чия цe проблeма? Украіни? Вона зробила свій вибір і жила там чому ми повинні міняти іі на вбивць украінських солдат. Сeпари завжди нахапають таких "украінців" на вулицях Донeцька, а нам міняти на тих, кого ціною крові взяли в полон украінські військові? Хлопці солдати, нe бeріть в полон сeпарню , іх нe обміняють на ваших побратимів. Отримайтe з них більшe інформаціі на місці і кінчайтe іх на місці
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Дерьмак и Кизяк в действии, вислюк безмолствует...
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ЗЕ не обмінює а відпускає убивць і терористів, а щоб при цьму йому ще й кланялис ВОНО придумало відмазку: "повстанцы дайте кого-нибудь для ТВ картинки "
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Зеленке надо показать какие-то свои победи, на фоне развала України, вот и устраивает цирк, под названием "возвращем своих", на самом деле отдают бандитов за каких-то маргиналов и алкашей с Лугандона. Поетому и списки утаивают, что би никто не знал, кого меняют. Дешевий пиар Шмакли!
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Зеленский обменивает террористов на российских агентов. Инфильтрация под прикрытием идет по плану.
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Чему удивляться? Важен дешевый пиар, а не люди, или, не дай бог, Патриоты...
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справді, повернули патріота Володю Балуха - так він такої звизди зебілам виписує...
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Зелі аби обмін задля піарної галочки провести, та під шумок державу фуйлу продати.
А гонору скільки - я обміняв, я обміняв ! Петя не зміг, а мені фуйло-миротворець полонених віддав. Щоправда, я майже знищив оборонно-ракетну галузь держави на вимогу московитів, ну то таке - дізнаєтесь, малята, потім...папізже.
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9 из 19 - ушлепки из ордло. Брово зеля. Квартиры им еще дай тут. Им же тут жить негде.
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Дмитро Корчинський
1 год ·

Шайтанову завдання ставили підлеглі путіна. За це його арештували.
Медведчуку завдання ставить сам путін, без посередництва підлеглих.
Тому СБУ не має до Медведчука жодних претензій.
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Ортодоксального уклониста от службы слезы не возбуждают!
Ему дали команду и оно несёт пургу ......
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Шо, опять таксисты и водилы маршруток? Зато какой пиар!
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К the обращаться, всё равно, что кричать в темноту! Глупо и безрезультатно! У него сразу будет отмазка, что в этом вопросе он делает всё, что возможно. Но, от него не всё зависит. А, посему, пусть остаётся всё как есть.
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зеленскому всё равно, все едины для него, сепар, ватник, совок се се се р, регионал, патриот Украины.
Был бы обмен, из всех обещаний, он хоть как то может на картинку только это.
А вот взять медведчука, рабиновича, шуфрича, ирку бондаренко и т.д., и обменять на 100 солдат в плену он не может и не хочет.
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Ты шо, взять мертвечука? Да бубочке легче палец себе отрубить, чем сделать неприятное *****. Оно только на камеру и рядом со шкафом юзиком может повыпендриваться, а по жизни это гуня трусливый.
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А какая разница ? Все мы Украинцы - скажет среднестатистический зебил...
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Знову обміняють сепарів та вбивць українців на таксистів і українських військових там не буде! Для зевлади головне у цій справі - піар.
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Жіночко, цей обмін - для того, щоб бубочка ще раз подивився в очі *****! А не для того, щоб звільнити Вашого чоловіка!
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Просто Бубочка с утра впопыхах надел браслет Мендель. А там имена таксистов, барменов, журналистов...
Рідні українських полонених вимагають зустрічі із Зеленським: "На обмін потрапляють люди, які не мають стосунку до конфлікту, а ми після кожного обміну заливаємося сльозами" - Цензор.НЕТ 1772
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Наивные вы люди, хоть я вам очень сочувствую.
Раз Ермака устраивает, значит, Зелю тоже. Ему нужен процесс, а кого отдавать/забирать, не важно!
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После фразы господин президент все становиться ясно!
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И после слова конфликт тоже все ясно.
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Та всё он знает. Он завербован. Он предатель.
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Зеленый п*дар-малорос который видит в ясных глазах фашиста-Путина, на руках которого кровь сотен тысяч убитых по всему миру, желание завершить убивать украинцев Вам не поможет!
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Разводит пуйло по обмену, однозначно..кого надо не отдает...
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Того вятровича давно сажать пора,гнида московитская.Он банкет на годовщину голодомора за 60лямов делает на 60 человек,вспоминают,жрущие деликатесы,про пухнущих от голода селян
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Йому насрати на людей... Головне - фішечки й рейтинги, як у кварталі...
Щоби звільнити українців тре не підлабузництвом до путєна займатись, а давити йому яйця, як роблять зараз саудіти, як робив Порох, створивши антипутинську коалицію...
Зеленський - то суцільна нікчема...
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встречи не будет, Палац Украина закрыт на карантин!
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И думайте о последствиях вашего выбора президента, родные пленных, вашу мать.
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Фейковый президент выменивает фейковых пленных на настоящих террористов?
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Пора заканчивать срать коментами на сайтах и фейсбуках, а выйти и показать зебилу и его окружению что их место под шконкой возле параши.
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иди, тебе давно можно
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Без очереди хотят или нет аналога по чину на той стороне?
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Люди, за вас болить серце, але ви досі не розумієте щовонотакезє???
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Виконують умови для зустрічі з фуйлом. Співпраця з сепарнею, підписана єрмаком в Мінську, одна з них. Забирати патріотів небезпечно, для пліснявого рейтинга. Потрібен лише показовий виступ, імітація обміну на "наших людей"
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мне тоже кажется что Ермак вместе с Кремлем проводит фейковые обмены, для пиара.
Это беспроиграшный вариант и для Кремля и для Зе власти.

Очередная серия бесконечного сериала под названием "Обмен" производства 95 квартала.
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"Я не вірю в силу слова, а вірю в силу піз....й" (Л.Подервянський). Слова не доходять.
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Похоже, развод от Клоуна с "обменами" уже не проходит.
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для человека, который умеет выстраивать причинно-следтсвенные связи в мозгу, уже давно было понятно, что все эти зеле-дЕрьмаковские обмены проводятся с одной целью: поднять падающий рейтинг квартального идиота, и по пути ублажить ***** выпустив всех сторонников рос фашизма. поэтому если граждане Украины хотят вернуть из плена воинов ВСУ, они должны сперва убрать зеле-дерьмаковскую власть.
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Не собираюсь никого стращать, просто вспомнил Л.Кравчука. Вообще за такие вот не прикрытые призывы к свержению власти страны Конституцией предусмотрены серьезные наказания, если автор этого не знает- анонимность не спасает!!! В нашей же "демократической" стране могут для начала (!) вызвать для "разговора" по определенному адресу и вычистить имеющиеся в мозгу "выстроенные не в ту сторону причинно-следственные связи". Там ещё с времен НКВД, ЧК и КГБ не разучились это делать. Так вот Л.Кравчук на одной передаче рассказывал, как его - Президента Украины, однажды вызвали в СБУ и почти 2 часа там шел разговор о каких-то "причинно-следственных связях". Так вот он говорит, что у него, Президента Украины, после этого 2-часового разговора почти две недели не было аппетита и кое-какие внутренние органы ещё долго чувствовали себя не спокойно!!! Мне показалось, что он не врал.
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Это просто удары напалмом по рейтингу Бубачки.
Эххх, если бы это показывали по ТВ...
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Судя по комментариям на форуме сейчас специалисты по обмену пленных.Будьте так добры,пропишите алгоритм обмена.А где пиар ?Вас не интересует вообще обмен?Только бы потявкать?Ах,да,вы рассматриваете обмен,как шопинг.Попривыкали кто к бутикам,кто к ТРЦ,кто к "Секонд хенду".Походил,выбрал по скидке,или без,упакуйте и доставьте...
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А вы законы попробуйте почитать, где там об обмене идёт речь и что должно быть по ним, а не привычное и озвученное вами сравнение с шопингом.
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Еще 3 апреля на "Обозревателе" была статья о предстоящем обмене в которой есть некоторые фамилии среди них упоминалось лишь о 3 военных , а вот другие люди""Еще пятерых (Алакоза - вероятно перевозчик, Илюхина, Карася - бывший милиционер, Костева, Помеляйко) Украина до недавнего времени не запрашивала. То есть родственники этих людей не обращались в СБУ, чтобы попасть в списки. А это значит - боевики по собственной инициативе пытаются передать под видом шпионов и диверсантов людей, которые совершали другие преступления на неподконтрольных территориях", - пишет журналистка.(Татьяна Катриченко).Журналистка Катриченко также узнала информацию о братьях Александре и Иване Сливках. По ее словам, их задержали в Луганске якобы при попытке совершить диверсию. Но люди, которые освободились, удивляются, почему они попали в список, ведь занимались разбоем. Еще один человек, которого хотят обменять террористы, - Николай Полозов (позывной "Акация"), который в "ЛНР" получил 12 лет тюрьмы.Вместе с тем, в списки обмена по неизвестным причинам не попал Валерий Матюшенко, который в плену группировки "ДНР" находится с июля 2017-го, житель Донецка Григорий Синченко, второй раз попавший в плен к боевикам, а также научный сотрудник из Горловки Елена Пех, которую удерживают в застенках с августа 2018 года." https://www.obozrevatel.com/crime/obmen-plennyimi-s-ldnr-stalo-izvestno-kogo-terroristyi-hotyat-otdat-ukraine.htm
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Нужно составить список плененных воинов , и обменять в первую очередь их , а потом всю остальную шолупень Рідні українських полонених вимагають зустрічі із Зеленським: "На обмін потрапляють люди, які не мають стосунку до конфлікту, а ми після кожного обміну заливаємося сльозами" - Цензор.НЕТ 3105 Поставить это как ультиматум зеленым Квартальным Рідні українських полонених вимагають зустрічі із Зеленським: "На обмін потрапляють люди, які не мають стосунку до конфлікту, а ми після кожного обміну заливаємося сльозами" - Цензор.НЕТ 3105 Но начинать должны родственники , поставить палатки на Банковой Рідні українських полонених вимагають зустрічі із Зеленським: "На обмін потрапляють люди, які не мають стосунку до конфлікту, а ми після кожного обміну заливаємося сльозами" - Цензор.НЕТ 3105 Пока не будет результатов Рідні українських полонених вимагають зустрічі із Зеленським: "На обмін потрапляють люди, які не мають стосунку до конфлікту, а ми після кожного обміну заливаємося сльозами" - Цензор.НЕТ 3105
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Так у Зели других вариантов не бывает. Всех добровольцев и участников АТО в тюрьму, а всех сепаратистов на свободу.
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Пётр Алексеич такого не допустил бы...никаких обменов на...
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https://prm.ua/ru/blagodarya-poroshenko-osvobozhdenyi-pochti-3000-ukrainskih-plennyih-lutsenko/
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За 5 років мародер не визволив ЖОДНОГО Героя - тільки котли і зради!
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Да ти шо?Зато при шмаркле больше погибло в первом квартале,чем при мародёр за год.А,Свинарчуки ж без рук уже,прада?
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А кто-то от Шмаркли ждал другого?Он же скоморох.Вот и веселитесь.Вы же сами выбрали долб@**** на пост.Еще можете по клавишам постучать со злости и поделать им сдохнуть,а там по накатанной,как 300 последних лет-поскиглили и працювать на панщину,шо ж,доля така,недолуга в недолугого нариду.
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Ну скажіть дякую людям які це чмо привели до влади подивившись серіал про голобородька. Зеленський це російська душка, чого він має переживати за українців?
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Снова вместо обсуждения реальной проблемы ветка загажена порохоботскими воплями и лаем в сторону Зеленского, от которых пользы столько-же, как от кацапской пропаганды, направленной против Украины и ее сопротивления кацапской агрессии. Одним миpром мазаны кацапские вошки и украинские гнидки, как и 100 лет назад.
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У меня вопрос,кто-нибудь ведется на шулерские приемы клоуна по т.н.обмену?Или,если точнее,обману некоторой части наивных украинцев,особенно проголосовавших за это недоразумение.
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За кого Ермаку заплатили того и меняют !!!
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А сьогодні один відмовися повертатися в Україну. Навіщо включати в списки людей які не хочуть повертатися коли там є люди які роками мучаються?
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