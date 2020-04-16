 Рідні українських полонених вимагають зустрічі із Зеленським: "На обмін потрапляють люди, які не мають стосунку до конфлікту, а ми після кожного обміну заливаємося сльозами". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення опубліковано на сторінці Тетяни Матюшенко, чоловік якої з 2015 року утримується російськими терористами.
"Це відео записуємо як крик душі. Усі ми - родичі полонених, які попри обіцянки влади досі не потрапили до чергового обміну і протягом довгих років перебувають у полоні. Ми раді, що проводиться черговий обмін, але нам набридло дивитися, як до списків на обмін потрапляють люди, які не мають стосунку до конфлікту на Донбасі. І після чергового обміну заливатися сльозами. Пане президенте, ви знаєте, що в нелюдських умовах перебувають сотні відданих Україні людей. Може, вам варто звернути увагу саме на таких людей", - йдеться у зверненні Матюшенко.
А гонору скільки - я обміняв, я обміняв ! Петя не зміг, а мені фуйло-миротворець полонених віддав. Щоправда, я майже знищив оборонно-ракетну галузь держави на вимогу московитів, ну то таке - дізнаєтесь, малята, потім...папізже.
1 год ·
Шайтанову завдання ставили підлеглі путіна. За це його арештували.
Медведчуку завдання ставить сам путін, без посередництва підлеглих.
Тому СБУ не має до Медведчука жодних претензій.
Ему дали команду и оно несёт пургу ......
Был бы обмен, из всех обещаний, он хоть как то может на картинку только это.
А вот взять медведчука, рабиновича, шуфрича, ирку бондаренко и т.д., и обменять на 100 солдат в плену он не может и не хочет.
Раз Ермака устраивает, значит, Зелю тоже. Ему нужен процесс, а кого отдавать/забирать, не важно!
- ЭТО КАК ПОНЯТЬ ?!,
,
3эбилы ??
.
дайте ответ ??!!
Щоби звільнити українців тре не підлабузництвом до путєна займатись, а давити йому яйця, як роблять зараз саудіти, як робив Порох, створивши антипутинську коалицію...
Зеленський - то суцільна нікчема...
Это беспроиграшный вариант и для Кремля и для Зе власти.
Очередная серия бесконечного сериала под названием "Обмен" производства 95 квартала.
Эххх, если бы это показывали по ТВ...