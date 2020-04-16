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 Політика України
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 За добу в Україні на коронавірус захворіли 104 медики, - Степанов

За минулу добу в Україні підтвердили 104 нові захворювання на коронавірус серед медичних працівників.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 397 громадян, з них 29 дітей та 104 медичні працівники. Госпіталізовано 87 осіб, з них троє дітей і 12 медпрацівників", - заявив Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 16 квітня зафіксовано 397 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 4161, померли 116 осіб, 186 - одужали, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189413
 
 
 Топ коментарі
 
Что-то быстро косит их. Когда начнут просить другие страны прислать своих в помощь? Или на студентах и аспирантах мед.вузов думают выехать?
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Ось і результат реформ.
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Прозрение от чего? Что зедебилы продали все маски и защитные костюмы,и медикам нечем защищаться? Ты про это зедебил?Скоро лечить будет некому ,а эпидемия еще и не начиналась.
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Оце так. А медики не ростуть як гриби після дощу.
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Что-то быстро косит их. Когда начнут просить другие страны прислать своих в помощь? Или на студентах и аспирантах мед.вузов думают выехать?
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Больше не кому. Старичков врачей нужно припрятать, они нужны живыми. А молодежь справиться, им по плечу ноша.
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Ну такая работа. Они что думали гомеопатии выписывать будут только и откаты с аптек получать?
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І скільки з них ізольовані у лікарні 6 закритого київського Медмістечка?
А чи це такий спосіб примусової мобілізації медперсоналу?..
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Информация для тех, кто не может найти работу.
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Прозрение от чего? Что зедебилы продали все маски и защитные костюмы,и медикам нечем защищаться? Ты про это зедебил?Скоро лечить будет некому ,а эпидемия еще и не начиналась.
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конкретнее можно какая имено реформа к этому привела?
А то медики как оснвная группа риска везде
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Тролль, реформа только началась пару лет тому назад. И реформы дают плоды через пару десятков лет. Пример тому Польша, Чехия, Китай и другие страны, которые из развивающихся превратились в развитые.
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"Президент України Петро Порошенко у середу, 6 грудня, анонсував підписання законів про медицину, передає прес-служба глави держави." ні? не чув? А що ти чув про кількість та якість захисних засобів в лікарнях? а що ти чув про те що лікарі за власний кошт багато-чого закуповують захисного? на жаль це факт.. як і факт того що педро розпочав медичні реформи, як і факт того що шапкокрад розпочав медичні реформи, як і факт того что "пасічник" розпочав реформи медицини. А якщо гарно покопатися то ще при часі Кучми чи навіть Кравчук розпочали "реформу медицини". То звідки починати відлік ?
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больше скажу, даже итальянских медиков наши реформы подкосили... даже до США добрались...
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В Италии медицинские работники инфекционных отделений во время пика заражения Covid-19 одевали 6 и более слоёв химической защиты на всю смену вперёд. Причём сообщалось, что самый большой риск для работников был не во время непосредственного контакта с заражёнными гражданами, а во время переодевания в конце смены, то есть когда работники снимали инфицированные костюмы защиты, даже после их обработки дезинфицирующими химическими средствами. То есть, даже учитывая 6 и более слоёв химической защиты и дезинфекцию после конца смены, работники всё равно могли заразиться.
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А как же спасительные костюмы, антисептики от олигархов?
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Хтось чув щоб зеля з аваковим та косатою купували захисні костюми? Чи може коломойський з боголюбовим? Я, ні
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а чого ж оді зю скликав олігархів в свою ОПу як не для боротьби з коронавірусом ?
чи вони статки тих персон обговорювали ? щоб те паньсьтво не збіднішало ?
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Так, сумно. Якщо влада не може забезпечити захисним одягом усіх медпрацівників, дуже сумно. Мабуть пріорітети не ті у нашій владі.
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Это тупая безалаберность и некомпетентность врачей. А то привыкли все на царя валить. Как дети маленькие.
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Медики умывают руки - правильно делают.
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Я бы тоже не стал работать в таких условиях, за копейки. Тем более к врачам в Украине народ относится как к жадному вороватому дерьму. Никакого уважения. Потом еще всех собак на них повесят.
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А шо, таких нет? Да валом, они как раз и останутся с Ипидемией бороться.
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Не всі лікарі безалаберні, не повірете, є навіть грамотні лікарі. Якщо звичайні маски Радуцький продав, що казати про захисні костюми. Але ж він теж мабуть думає як цар. Подивиться на ті обшарпані полікліники, це також провина лікарів?
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украинцы не могут провести тесты средств защиты? так тупо)))))))))
распылите аэрозоль (краску) в комнате, запустите туда человека в костюме на 5-200 минут, - оцените его слизистые, носоглотку и сделайте выводы.
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Я в шоке, их только решили проверить на корону), это писец, прикиньте сколько они пациентов через себя пропустили и передали эту хрень. Степанов, медикам тесты каждый нужно делать, не жлобись, а то сами и попадёте в жопу.
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если бы не они было бы больше. А слабо самому как он подачку сделать? Или начнем сьезжать что мол стоолько не наворовал?
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Просте питаннячко.. Покажи бодай один акт приймання-передачі. Ну щоб було видно, що від петра, що передали, кому, кількість та на якій основі. А то що бачимо.. Один і то-же костюм, та коробки з стрічками ПЄС.
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Капец зачем оно им надо за нищенскую зарплату
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Хорошая работа, но как эпидемия- хоть увольняйся.
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25% от общего количества медики? Варианта два, либо медики массово косят от выполнения обязанностей либо обычных граждан зараженных вирусом в разы больше чем декларирует власть.
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Заразилось 104 медика за сутки!
Теперь вдумайтесь, а не заразились ли контакты тех людей, от которых заразились медики. И это количество уже можно смело умножать на 5. Это в сутки 500 человек.
У нас статистика как в СССР, ничего нет, все хорошо. Всего на сегодня сделали 43 000 тестов. Всего на 35 миллионов граждан Украины. У нас в десятки, если не в сотни раз больше инфицированных Covid, чем дает реальная статистика.
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Спасите#памагите#рятуйте - все страны болеют, всем не хватает лекарств, септиков, масок и т.д. Но ноешь#только#ты!
В США более 2000 умерло только за сутки...
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Бо в них масок немає , таких як є в депутатів . Шо то та тряпочка ? Вона ні від чого не захищає .
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Ещё пару самолётов защитных средств янелох вывезет и будет красота! Бизнес на смерти. Янелох - президент СМЕРТЬ.
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