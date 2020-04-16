 За добу в Україні на коронавірус захворіли 104 медики, - Степанов

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 397 громадян, з них 29 дітей та 104 медичні працівники. Госпіталізовано 87 осіб, з них троє дітей і 12 медпрацівників", - заявив Степанов.
А чи це такий спосіб примусової мобілізації медперсоналу?..
А то медики как оснвная группа риска везде
чи вони статки тих персон обговорювали ? щоб те паньсьтво не збіднішало ?
распылите аэрозоль (краску) в комнате, запустите туда человека в костюме на 5-200 минут, - оцените его слизистые, носоглотку и сделайте выводы.
Теперь вдумайтесь, а не заразились ли контакты тех людей, от которых заразились медики. И это количество уже можно смело умножать на 5. Это в сутки 500 человек.
У нас статистика как в СССР, ничего нет, все хорошо. Всего на сегодня сделали 43 000 тестов. Всего на 35 миллионов граждан Украины. У нас в десятки, если не в сотни раз больше инфицированных Covid, чем дает реальная статистика.
В США более 2000 умерло только за сутки...