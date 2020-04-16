 Подільський суд відмовляється розглядати клопотання в справах Майдану через брак суддів. ДБР не реагує, - адвокати родин Небесної Сотні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська.

"Управління у справах Майдану ДБР залишилось "без суду". Вже тиждень всі клопотання слідчих повертаються - неможливо ні відсторонити від посади, ні продовжити запобіжний. Так в п'ятницю може лишитись без запобіжного заходу підозрюваний у вбивстві Олега Ушневича", - пише вона.

Закревська наводить текст заяви Подільського суду, в якій ідеться про критичну нестачу суддів для розгляду справ, а проміжок в судових засіданнях може досягати одного року.

У заяві підкреслюється, що у керівництва ДБР є право вибору органу досудового розслідування і Подільський суд, де зараз працює найменша кількість суддів, не є єдиним таким органом.

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"7.04.2020 наказом в.о. ДБР за Управлінням у справах Майдану закріплено основне місце розташування в Подільському районі. Тобто тепер замість того щоб подавати клопотання до Печерського суду слічим потрібно іти до Подільського.

Проте вже 9.04.2020 Подільський суд розміщує в себе на сайті таку заяву до всіх органів влади і правоохоронних органів - в т.ч. до в.о. директора ДБР Соколова і до Генерального прокурора І.Венедіктової.

Суть заяви - критично мала кількість суддів, критично велике навантаження. 8 слідчих органів, з місцезнаходженням в Подільському районі. Власне Подільський суд каже - ми не зможемо розглядати ваші клопотання. І повертає подані клопотання слідчим.

Аналогічно поводить себе Печерський суд - є наказ -- місцезнаходження в Подільському районі - до побачення.

Що робить керівництво ДБР?

Нічого", - йдеться в повідомленні Адвокатської дорадчої гру