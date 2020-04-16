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 Суспільство
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Все про:Євромайдан (738) Небесна Сотня (289) Закревська Євгенія (70)

 Подільський суд відмовляється розглядати клопотання в справах Майдану через брак суддів. ДБР не реагує, - адвокати родин Небесної Сотні

Після рішення керівництва ДБР вибрати Подільський суд Києва як орган досудового розслідування в справах Майдану зупинилися всі процеси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська.

"Управління у справах Майдану ДБР залишилось "без суду". Вже тиждень всі клопотання слідчих повертаються - неможливо ні відсторонити від посади, ні продовжити запобіжний. Так в п'ятницю може лишитись без запобіжного заходу підозрюваний у вбивстві Олега Ушневича", - пише вона.

Закревська наводить текст заяви Подільського суду, в якій ідеться про критичну нестачу суддів для розгляду справ, а проміжок в судових засіданнях може досягати одного року.

Подільський суд відмовляється розглядати клопотання в справах Майдану через брак суддів. ДБР не реагує, - адвокати родин Небесної Сотні 01

У заяві підкреслюється, що у керівництва ДБР є право вибору органу досудового розслідування і Подільський суд, де зараз працює найменша кількість суддів, не є єдиним таким органом.

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Подільський суд відмовляється розглядати клопотання в справах Майдану через брак суддів. ДБР не реагує, - адвокати родин Небесної Сотні 02  

"7.04.2020 наказом в.о. ДБР за Управлінням у справах Майдану закріплено основне місце розташування в Подільському районі. Тобто тепер замість того щоб подавати клопотання до Печерського суду слічим потрібно іти до Подільського.

Проте вже 9.04.2020 Подільський суд розміщує в себе на сайті таку заяву до всіх органів влади і правоохоронних органів - в т.ч. до в.о. директора ДБР Соколова і до Генерального прокурора І.Венедіктової.

Суть заяви - критично мала кількість суддів, критично велике навантаження. 8 слідчих органів, з місцезнаходженням в Подільському районі. Власне Подільський суд каже - ми не зможемо розглядати ваші клопотання. І повертає подані клопотання слідчим.

Аналогічно поводить себе Печерський суд - є наказ -- місцезнаходження в Подільському районі - до побачення.

Що робить керівництво ДБР?

Нічого", - йдеться в повідомленні Адвокатської дорадчої гру

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189412
 
 
 Топ коментарі
 
Докерувались до ручки.Задоволені,біомаса? Бо ви ж зробили це разом. Подольский суд отказывается рассматривать ходатайства в делах Майдана из-за нехватки судей. ГБР не реагирует, - адвокаты семей Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 2731
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Докерувались до ручки.Задоволені,біомаса? Бо ви ж зробили це разом. Подольский суд отказывается рассматривать ходатайства в делах Майдана из-за нехватки судей. ГБР не реагирует, - адвокаты семей Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 2731
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А пожарники не приедут на вызов, из-за нехватки пожарных...
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Реальність вибивається із рук.
Блукає снів примарних світом сила.
Нема уже на клоунах перук,
і грим з мармиз потворних справи змили.
Немов опара сходить пишно лють.
Думки поволі гаснуть кольорові,
бо упирі з минулого повзуть
на запах недосмоктаної крові.
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Наказом ДБР можна встановити, який суд відповідає за підслідність? А рішенням апеляційного суду м.Києва?
"Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розібралася встановила факт місця знаходження органу досудового розслідування Державного бюро розслідувань у Шевченківському районі міста Києва, а саме за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15" - https://blogs.pravda.com.ua/authors/golovan/5e3a7b8fa7a8d/
Як мінімум, три ухвали Київського апеляційного суду зазначають, що ДБР знаходиться в юрисдикції Шевченківського районного суду міста Києва.
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Про яку правову грамотність працівників (керівників) ДБР може ідти мова, якщо вони ігнорують ухвали суду?
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Лукаш, лёгким движением руки, уполовинила Небесную Сотню. Поэтому любые расследования не в интересах родственников Небесной Сотни.
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https://zn.ua/POLITICS/vyatrovicha-vyzyvayut-na-dopros-otnositelno-provedeniya-foruma-po-golodomoru-351313_.html
- ЭТО КАК ПОНЯТЬ ?!,
,ЗЕБЕНЯТА !
,
ДАЙТЕ ОТВЕТ ?
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Та звідки їм взятися, тим суддям. Всі на Тетяну Чорновіл, та В'ятровича накинулися.
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