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 Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Чорновол. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід екснардепці Тетяні Чорновол.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію засідання суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу Чорновол передали до Київського управління ДБР як не пов’язану з перевищенням повноважень правоохоронцями, - Соколов

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак, Віктор Чумак, Ярослав Юрчишин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189411
 
 
 Топ коментарі
 
Ганьба прокацапленій зеленій мерзоті
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Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Чорновол - Цензор.НЕТ 6223Жаль что наши судьи считают себя небожителями.
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Свободу Татьяне Черновол! Гори в аду зелёная плесень! Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Чорновол - Цензор.НЕТ 885
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ганьба неганьбой, а факт остается один, сегодня она а завтра ты и остальные пачкой. кроме слова "ганьба" на этом все остановится
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Это когда в Украине такое было? Янык тоже так думал. Жуков, ты берега попутал, мы не в кацапстане. Пускай поиграются немного, а потом все...
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все работают над ошибками, кроме вас. Вы считаете, что что-то сможете сделать? интересно. Раскрой глаза и посмотри на реальность, они уже здесь во всей вертикали власти. Янукович, это фигня по сравнению с ними, узнаешь
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а що, суд дозволив трансляцію?
Вчора ж не дозволяв.
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Свободу Татьяне Черновол! Гори в аду зелёная плесень!
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а получится на оборот
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Вовк будет висеть одним из первых. вместе с Портновым и Зеленским.
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сейчас посмотрю в окно! Нет не висят, что же не судьба им
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надо просто перестать ходить на этот суд и обменять у суда Черновол на сепаров.
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Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Чорновол - Цензор.НЕТ 6223Жаль что наши судьи считают себя небожителями.
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Хирург имеет право на ошибку????, Лётчик имеет право на ошибку???, сапёр имеет ли право на ошибку??? Кого вы избрали?? Дол..бодятлов безграмотных или цвет нации наріда
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но... к сожалению ошибаются и хирург и летчик и сапер... (но они ответственны максимум за 300 человек.... а вот президент ошибаться не имеет права, иначе звезда стране! и не факт, что страна выберется из этого дерьма...
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главное дайте право на ошибку снайперу из охраны моники )))
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Адольф - "маю право на помилку" (влом фотошопить)
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присудят домашний арест....
с одной стороны это хорошо - с другой плохо...
если бы сразу присудили 10 лет лагерей без права переписки, то волонтеры, майдановцы и добрбаты из за самосохранения снесли бы зеленских...
А так будут сопли жевать... Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Чорновол - Цензор.НЕТ 7031 Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Чорновол - Цензор.НЕТ 4109
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Вот как раз тот самый случай, когда добробаты (которые гнобил свыночолый гэтьман) пойдут спасать соевую публику!😂
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Чорновол выбрали не случайно..., потому что многие среди националистов - патриотов на нее зуб имеют...
Но в том то и дело, что судят ее чистые московиты....
Значит добрбаты следующие..., причем массово...
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Та как бабка у подъезда или ты и есть бабка у подъезда?
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А поведёт их за собой соевыфй магнат... ахххаа. Армия проголосовала за Зеленского, напомню просто...
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чорновол никто и звать ее никак! отпустите блаженную, а проще @банутую на всю голову... или сдайте в психушку, зацепитесь за главное - чего вы распыляетесь и с...тесь между собой, когда есть важнее проблемы? я, плин, х@ею с Украины!!!
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А якби всих в 2014 році відправили за бузиною.... зазаз би таких процесів не було б.
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так, шкода, що бузина був один.
погань потрібно прибирати, інакше жити не дає.
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зеля вже вирішив скількидати Тані років ?
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наверное надо лозунги готовить новые, а то старые поизносились

Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Чорновол - Цензор.НЕТ 7428
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Ты очень самокритичен, я так понял ты же с зеркалом своим разговариваешь?
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Судят майдан, судят Украину. Татьяна держись!
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А судьи кто?! А суддями були якіїсь два осли, одна нікчемна шкапа і два стареньких цапа.
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А судьи кто?... ну судьи чьи то кумовья, а если глубже копнуть,то Украина вся КУМОВСКАЯ,что посеяли,то и пожинайте. Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Чорновол - Цензор.НЕТ 6317
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Переживаю за Таню. Никогда не верила той грязи, которую на нее пытались лить все эти годы. Она героиня. Но повторюсь: если бы Порошенко не заключил с бывшими регионалами свой "универсал", сейчас была бы совсем другая страна. Не на того вы поставили, дорогие мои национал-патриоты. Не на того! Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Чорновол - Цензор.НЕТ 1376
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О универсале с рыгами, заключенном лучшим гэтьманом всех времен и народов?
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Вот таких потихоньку подрежут а потом будут подрезать большими партиями других,ну все читали как в 1937г ночью приезжали к дому воронки и все боялись ,что к ним в дверь позвонят,а кто то сдавал своих соседей из за квадратных метров,которые могли освободиться если соседа по комуналке посадят
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эту уже не жалко? команды не было?

Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Чорновол - Цензор.НЕТ 4686
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Надю трогать не будут она "чипизированная" Кремлём и даже с Захарченко встречалась.
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Я не о том пост свой кидал. Я о том, что у нас сначала дают человеку героя, почёт и уважение и всё это до тех пор, пока ы никому не мешаешь во власти
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анархісти (сволотівці+насуки) розперезались на цій гілці...
Довели, сволочі, державу до цугундера...
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Нi полiтичним репресiям. Чорновол, Шайтанову i Поворознику - волю.
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Одно скажу Зеленский у власти это на долго,привыкайте,просто украинскому народу свыше послано ещё одно испытание Как станете единым народом,так вас/нас перестанут испытывать Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Чорновол - Цензор.НЕТ 4738
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Всё это плохо!

Что это за революция, когда революционеров погибло больше чем служителей антинародного режима. Сергей Дацюк.
Революции, которая победила, не нужны законы об амнистии революционеров. Потому что настоящие революционеры устанавливают новый правовой порядок, а не пытаются оправдаться в рамках старого.
В любой революции, что была в истории, победители революционеры вводят свои трибуналы и революционные суды, уничтожают врагов революции.
Такие как порошенко, турчинов, яценюк и т.д. заставляли людей водить хороводы и петь песни мирного майдана, то есть обрезали революцию. После гибели народа и бегства януковича, захватили руководящие должности в государстве.
Погибли майдановцы и рядовые полицейские.
Не один высокий чин антинародной власти януковича не был "повешен на берёзе" или посажен с тюрьму.
Те, кто пришел к власти в результате народного восстания (каким безусловно был МАЙДАН), но изменил революционной логике "нового начала", променяв ее на властную должность, должен быть готов, что раньше или позже повстанца назовут мятежником и упрячут за решетку.
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Мабудь папик этай чувырлы с презервативом апмишурился.
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Вот так Зеля и Ко превратили Революцию Достоинства в массовые беспорядки и насильственные действия!
Кто написал этот сценарий? Студия "95 квартвл", АП с Ермаком или ФСБ с Ху*лом ?
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Я бы задал вопрос, но его быстро удалят и меня забанят. Юрий Евгеньевич же за революцию, любой ценой!?

А так, это чудо не стоит внимания...
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Есть предложение - использовать коллективный разум как средство в достижении промежуточной цели - обезвредить первую тройку выродков : портня, клован, недопрокурор. Методы - утренние (7:00) и вечерние часы (21:00) по 10 минут осуществляем мысленный посыл о каре на одного из этих субъектов; ПН на первого, ВТ - на второго, СР - на третьего, ЧТ - первый, ПТН - второй, СБ - третий. Через 2 недели смотрим на результат материализации проведений. Помним - мысли материальны. Приобщится могут все и не ходячие даже. Главное синхронность и тренировка. И да, никакой злости, только холодный посыл, это важно! У нас все получится!
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кремлефашисты инвестировали в избирательную кампанию зеленского, теперь режим рыгозебилов отрабатыватывает вложенные в них средства. это еще было год назад понятно, что зеленский - прислуга олигархов и кремлефашистов.
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Суки кацапські колись і вас будуть всіх дбр-портянок і та іншу наволоч судити. Сьогодні чистий четвер, люди прибирають домівки і печуть паски, а кацапська наволоч обирає запобіжний захід людині,яка має двох малих дітей, яких і так не має на кого покинути.
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Соколов, Петров, Сидоров, Портнов, ми в Україні чи де?
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Татьяна доказала, что невиновата она, а труп мужчины пришел когда её уже не было в помещении.
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А чего на эту идиотку Черновол не выпишут админпротокол, за то что она в общественном месте без маски. Даёшь штраф в 34 штуки.
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Розстріляти сучку разом с порохос, а не домашній арешт
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краще б підняли всі контакти Шайтанова. От де є кого заарештувати, друзів-зрідників в нього повно.
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Справа Чорновол може стати кінцем президентства Зеленського
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