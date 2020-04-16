 На ранок 16 квітня зафіксовано 397 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 4161, померли 116 осіб, 186 - одужали, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 279 випадків;
Волинська область — 109 випадків;
Дніпропетровська область — 78 випадків;
Донецька область — 12 випадків;
Житомирська область — 162 випадки;
Закарпатська область — 116 випадків;
Запорізька область — 115 випадків;
Івано-Франківська область — 401 випадок;
Кіровоградська область — 198 випадків;
м. Київ — 644 випадки;
Київська область — 234 випадки;
Львівська область — 166 випадків;
Луганська область — 4 випадки;
Миколаївська область — 22 випадки;
Одеська область — 73 випадки;
Полтавська область — 27 випадків;
Рівненська область — 204 випадки;
Сумська область — 80 випадків;
Тернопільська область — 333 випадки;
Харківська область — 40 випадків;
Херсонська область — 44 випадки;
Хмельницька область — 37 випадків;
Чернівецька область — 662 випадки;
Черкаська область — 110 випадків;
Чернігівська область — 11 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 квітня 2020 року до Центру надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 14311 повідомлень про підозру на COVID-19.
А отже на нас чекають не дуже радісні часи..
а экспоненты они не похожи, они просто одинаковые. как и параболы.
Іспанія 12-го березня було 2272 випадками корони. 13-го 5232, 14-го 6389, 15-го 7798, 16-го-9942
як саме Україна повторює Іспанію? сьогодні 16- 4161.
Ну, або вони брешуть та приховують реальну ситуацію. однаково на брехунів та дезінформаторів потрібно відкривати кримінальні справи!
Для журналістів, які в школі підручник алгебри скурили і вперше побачили два графіки показникової функції з показником більше одиниці, то так, ці графіки на вигляд схожі. Але значення показників цих функції суттєво відрізняеться і темпи їх зростання теж різні.
Рознесуть заразу Вкраїною, будемо сидіти ще довго на карантині, а про економіку можна вже забути.
Великі міста то зовсім інша справа. Ті самі міри в селі виглядають абсурдно. Там достатньо церкви позакривать.
Дурачьё толпится в церквах. Когда везде пройдёт пик у нас будет пи"да.
Поистине страна инфантильных дураков. И президента выбрали киношного себе и ведут себя под стать...
Что на много страшнее.
А они,как следует из тех же СМИ ,диагностируют и лечат по телефону.
А надо бы давно вводить массовое тестирование
Просто замечательно!
Окуенная статистика!
Кроме сплошного тестирования и своевременной изоляции и лечения заболевших
в зависимости от состояния здоровья,другого не дано.
по областям ,а также по количеству отказавшихся и по мерам к ним принятым.
https://ncov2019.live/
Это и количество протестированных по областям и количество отказников ,
и сведения по тяжёлым случаям ,на каком этапе болезни больные уже с
воспалением лёгких попали в больницу и по чьей вине пациента или врача,
если поздно и т.д.
А так эта информация чисто на уровне -сегодня больше или меньше,чем вчера.
Примерно 15-20% положительные дагнозы.
Отсюда и выходит, что у нас максимум выявленных около 500 в сутки.
.
https://ncov2019.live/
Уже установлено, что это абсолютно ничего не дает.
А организм должен сам научиться вырабатывать антитела, переливание крови, ну, может облегчить страдания тяжелых больных, но для профилактики совершенно бесполезно.
Хотя нет, я скорей скажу - яхту куплю, остров, виллу и чебурек.
Тільки через міцяців шість , бо після хвороби у них низький рівень антітіл .
Але у використанні даної методики потрібно враховувати два аспекти. «Перший - донором може бути здорова людина. Тобто, потрібен час, щоб людина перехворіла, вийшла на оптимальний рівень здоров'я. Другий момент - за нашим законодавством, є таке поняття як карантин плазми. Це 180 днів. Тому якщо сплюсовать хвороба людини, пару місяців на відновлення і 180 днів на карантин плазми, то знадобиться тривалий період для можливості лікувати людей таким методом»,
Потому что тесты делают в очень малых количествах. Тесты продаются в частные платные клиники. Хотите сделать себе тест на коронавирус? Идете в частную клинику и вам за очень большие деньги делают тест. Богачи могут себе такое позволить, а судьба обычных простых людей никого не интересует. Вокруг бродит огромное количество зараженных людей и никого это не интересует.
Поэтому кто хочет выжить, бегите из Киева и других мегаполисов. Бегите в село или на дачи. Крупные города очень скоро превратятся в огромные братские могилы.
кроме низкой смертности в Беларуси , но кто же знает правду.
1. Не забезпечили масками своїх громадян.
2. Не надали засоби захисту для медпрацівників (з 4 тис. хворих більше 700 медики).
3. Не попередили завезення з-за кордону десятки тисяч гастарбайтерів, які були потенційними носіями вірусу.
4. Не організували обов'язкову обсервацію для усіх, хто прибув в Україну.
5. Не припинили роботу філіалу РПЦ - головного розповсюджувача зарази серед населення.
6. Не забезпечили ефективними засобами захисту наших воїнів в зоні ООС.
7. Не закрили ломбарди, які обдирали найбільш нужденних людей.
8. Не конролювали рівень цін на продукти першої необхідності.
Ще багато таких НЕ стануть відомі згодом.
Не сколько вообще заразилось, а сколько БОЛЕЕТ СЕЙЧАС ( - умершие и выздоровевшие)