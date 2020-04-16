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 У Польщі через коронавірус хочуть скасувати вибори президента і продовжити термін Дуди ще на 2 роки

У Сеймі Польщі направлено до першого читання законопроєкт правлячої коаліції, який передбачає внесення змін до Конституції країни щодо продовження на два роки – до семи років - терміну президентської каденції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".

Як зазначають автори законопроєкту з коаліційної партії "Згода", ця ініціатива пов'язана з епідемією коронавірусу і складністю проведення президентських виборів у травні.

"Посилення стабільності щодо виконання функцій президента під час каденції (глави держави – ред.) викликане небаченою небезпекою для правової та громадської безпеки громадян Речі Посполитої, що пов’язано із загрозою COVID-19. Відтак, проєкт змінює час нинішньої каденції президента",- йдеться в обґрунтуванні до законопроєкту.

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Документом передбачається внесення змін до 127-ї статті Конституції країни, яка у запропонованому вигляді передбачатиме, що президент Польщі обиратиметься на "одну семирічну каденцію".

Це положення стосуватиметься і чинного президента Анджея Дуди, каденція якого завершується 6 серпня цього року. Тим самим, у законопроєкті передбачається скасування травневих президентських виборів у Польщі.

Для внесення змін в Конституцію Польщі потрібно, аби його підтримали 2/3 складу Сейму (307 депутатів з 460-ти депутатів нижньої палати парламенту), а також Сенат країни. Для цього правляча Об’єднана правиця повинна заручитися підтримкою опозиційних сил як в Сеймі так і Сенаті країни.

Станом на сьогодні найбільші опозиційні партії у парламенті виступають проти продовження каденції президента Дуди шляхом внесення змін до Конституції. Як альтернативний варіант вони пропонують запровадити у країні стан стихійного лиха, що автоматично означатиме відкладення виборів на щонайменше 90 днів від його завершення. На цей час автоматично продовжується і каденція президента.

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Як відомо, на розгляді Сенату країни зараз перебуває ще один законопроєкт правлячої коаліції: щодо запровадження кореспонденційного (поштового – ред.) голосування під час травневих президентських виборів. Опозиція та ряд експертів переконані, що проведення кореспонденційного голосування у ситуації пандемії коронавірусу є небезпечним для життя та здоров’я людей. Крім того, вони вважають незаконним внесення змін до виборчого кодексу у ході виборчої кампанії.

Згідно з попередніми планами, президентські вибори в Польщі мають відбутися 10 і 24 травня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189408
 
 
 Топ коментарі
 
Не повезло Петрухе. Случился бы этот Ковид не сейчас, а год назад, не пришлось бы ему придумывать дурную затею с переходом трех катеров и введением непонятного ВП. Так бы и обнулился, а кто против - тем Томосом по лбу, шоб по углам сидели.
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А почему только на два года? Разве эпидемий больше не будет? Пожизненно утвердить Президентом и все дела.
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Парашенка в шоке."Где ж ты родной ковид был год назад?"
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Хотят и сделают. У Дуди рейтинг есть в оличие от твоего карликового хазяина.
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А карликовый хозяин это ***** путини или под*****вик зеленский?
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Так я же и написал что твоим собраттям не наливают. Что ты еще хочешь? Кроме того я вижу твой куратор разрешил тебе немного "творчества". Смотри не переусердствуй ато пайки лишат.
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А почему только на два года? Разве эпидемий больше не будет? Пожизненно утвердить Президентом и все дела.
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Нема у них в опозиції Бєні з своїми депутатами. Вони б внесли мільйон поправок до цього закону і заблокували б його.
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Даже думать забудь! Продлить бубочке можно только срок на петушиной зоне!
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Не повезло Петрухе. Случился бы этот Ковид не сейчас, а год назад, не пришлось бы ему придумывать дурную затею с переходом трех катеров и введением непонятного ВП. Так бы и обнулился, а кто против - тем Томосом по лбу, шоб по углам сидели.
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А что с катерами не так? Задумка хорошая была но Зебил зассал и пошел на уступки *****! ***** либо вернуло бы катера с компенсацией либо его корабли не могли зайти в любой порт! А так ссыкун ЗЕ пошел на попятную!
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Кацапня просрочила три месяца по сроку возврату катеров. В какой именно порт их не пустили?
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ги-ги, назад авторитарні раки не лазють...
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Парашенка в шоке."Где ж ты родной ковид был год назад?"
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В Украине такой вариант "не катит"... Наоборот, в связи с коронавирусом надо срок президентский, "теперешнего", сократить... А то через четыре года выбирать будет НЕКОМУ...
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