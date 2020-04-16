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 Суспільство
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Все про:перевезення (214) Мінінфраструктури (389)

 Кабмін запровадив дзеркальні заходи для країн, що встановлюють обмеження для українських перевізників

Кабінет Міністрів запровадив дзеркальні заходи щодо країн, які встановили обмеження стосовно українських перевізників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

"Україна підтримує вільний рух вантажів між країнами, ми не обмежували здійснення вантажних перевезень у жодному напрямку. Економіка як українська, так і інших країн має працювати. Проте після запровадження обмежень до українських перевізників деякими країнами уряд був вимушений запровадити дзеркальні заходи", - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Перетин державного кордону України дозволено для водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад країн, що не обмежують перетин власного державного кордону таким особами з України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189407
 
   
 Топ коментарі
 
Кабмин ввел зеркальные меры для стран, устанавливающих ограничения для украинских перевозчиков - Цензор.НЕТ 3856вы новости давно смотрели...

насколько я помню Россия блокирует транзит медицинских товаров для Украины, предназначенных для борьбы с коронавирусом - МИД
Кабмин ввел зеркальные меры для стран, устанавливающих ограничения для украинских перевозчиков - Цензор.НЕТ 3856мож тепперь и ихние перевозки начнем блокировать наконецто
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Які країни ще блокують, окрім раші?
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"Ви, Шариков, дурню верзете. І тупо виглядає те, що верзете безапеляційно та впевнено"
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А договариваться с этими странами не пробовали ?
Зеркальные меры должны по логике следовать после безрезультатности
всех остальных.
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Кабмин ввел зеркальные меры для стран, устанавливающих ограничения для украинских перевозчиков - Цензор.НЕТ 3856вы новости давно смотрели...

насколько я помню Россия блокирует транзит медицинских товаров для Украины, предназначенных для борьбы с коронавирусом - МИД
Кабмин ввел зеркальные меры для стран, устанавливающих ограничения для украинских перевозчиков - Цензор.НЕТ 3856мож тепперь и ихние перевозки начнем блокировать наконецто
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Относительно россии ,конечно,зеркальные ,тут однозначно .
Я обо всех других ,кроме россии.
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Это редакторы цензора знают или у гугля спроси, тебя же на гугле надеюсь не забанили? )
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Информация говорит не об одной стране. Мне самой интересен перечень
этих стран ,но его нет.
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Так вводят ограничения для наших перевозчиков из-за того что они ездят за тарелку супа)
Машины убитые, водителя сонные, тариф сколько дадите лишь бы не пустым
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"Ви, Шариков, дурню верзете. І тупо виглядає те, що верзете безапеляційно та впевнено"
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Откройте "деллу" и посмотрите тарифы)
К примеру недавно 20тон Харьков - Киев 3000грн
Если не знаете не пишите!
У вас знакомые понты лепят) а реално ездят в 2-3раза ниже минимального тарифа
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Ну и что, этот отдельно взятый тариф 3000 грн это значит что водитель сонный и грузовик убитый?
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Ни в коем разе и ни по каким вопросам ,россия-враг.
А со всеми остальными надо бы не пороть горячку ,а пытаться договориться.
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Тогда ответьте на простенький вопрос, кто еще, кроме рф, устанавливает ограничения для украинских перевозчиков ?
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Поданная информация говорит о странах ,а не об одной стране.
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Нет, что бы ни говорили, там, на верху, сплошь одни жирафы!!! До них суть проблемы доходит с месячной задержкой. Нет какой-либо вообще реакции на животрепещущие вопросы в нашей суровой действительности. Берут пример с рояльного паганини, который похож на трусишку зайку-серенького. Хороший человек - это не профессия! Главное - не стать проффесионалом! Не можешь - честно признайся и освободи место, которое незаслуженно занимаешь. Больше будет уважения!
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Засрашка блокувала перевезення ще при "гетьмані". Які він запровадив міри проти цоьго? Поступовим збільшенням торгівлі з РФ ?
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А где 5 млрд гривен в месяц, шо с таможни не дозволит до бюджета?

Почему НАБУ НЕ РАЗБИРАЕТСЯ ?

Кабмін запровадив дзеркальні заходи для країн, що встановлюють обмеження для українських перевізників - Цензор.НЕТ 2482
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Там в теме наверно все - Хомутынник, Хорошковском и офис презедента?

А Шмыгаль только носом шмыгает 😀😀😀
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