 Кабмін запровадив дзеркальні заходи для країн, що встановлюють обмеження для українських перевізників

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.
"Україна підтримує вільний рух вантажів між країнами, ми не обмежували здійснення вантажних перевезень у жодному напрямку. Економіка як українська, так і інших країн має працювати. Проте після запровадження обмежень до українських перевізників деякими країнами уряд був вимушений запровадити дзеркальні заходи", - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Перетин державного кордону України дозволено для водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад країн, що не обмежують перетин власного державного кордону таким особами з України.
Зеркальные меры должны по логике следовать после безрезультатности
всех остальных.
насколько я помню Россия блокирует транзит медицинских товаров для Украины, предназначенных для борьбы с коронавирусом - МИД
мож тепперь и ихние перевозки начнем блокировать наконецто
Я обо всех других ,кроме россии.
этих стран ,но его нет.
Машины убитые, водителя сонные, тариф сколько дадите лишь бы не пустым
К примеру недавно 20тон Харьков - Киев 3000грн
Если не знаете не пишите!
У вас знакомые понты лепят) а реално ездят в 2-3раза ниже минимального тарифа
А со всеми остальными надо бы не пороть горячку ,а пытаться договориться.
Почему НАБУ НЕ РАЗБИРАЕТСЯ ?
А Шмыгаль только носом шмыгает 😀😀😀