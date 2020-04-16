 У Львові помер ще один пацієнт з коронавірусом

Про це повідомили у Львівському штабі з боротьби з поширенням коронавірусу, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що померла 52-річна жінка, у якої була двостороння пневмонія.
"Сумні новини: 7-ма смерть від коронавірусу у Львівській області - львів'янка, 1968 року народження. У жінки була двостороння пневмонія. Відомо, що вона була переведена з 1-ї міської клінічної лікарні після позитивного результату ПЛР на наявність коронавірусу", - повідомили в штабі.
Також повідомили, що станом на 8 ранку 16 квітня у Львівській області підтверджено 166 випадків інфікування коронавірусом, з них 7 - летальні, 6 пацієнтів одужали. За минулу добу виявлено 14 нових заражень COVID-19.
Да надо предпринимать меры, но то, что творят наши уродцы переходит всякие границы.
Жесточайший карантин (усугубляет протестные решения народа), с идиотскими, незаконными решениями кабмина о защите ключевого персонала, ключевых отраслей (ведет к результату наоборот!)
Манагерство и зелебобиков в помойку. Надеюсь, даже до самых упоротых дошло, пора восстанавливать страну после управления по приколу!
Германия - пример.
Если считать смертность в реанимации - то она выше...