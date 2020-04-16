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 У Львові помер ще один пацієнт з коронавірусом

У Львівській області підтвердили сьому смерть від коронавірусної хвороби.

Про це повідомили у Львівському штабі з боротьби з поширенням коронавірусу, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що померла 52-річна жінка, у якої була двостороння пневмонія.

"Сумні новини: 7-ма смерть від коронавірусу у Львівській області - львів'янка, 1968 року народження. У жінки була двостороння пневмонія. Відомо, що вона була переведена з 1-ї міської клінічної лікарні після позитивного результату ПЛР на наявність коронавірусу", - повідомили в штабі.

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Також повідомили, що станом на 8 ранку 16 квітня у Львівській області підтверджено 166 випадків інфікування коронавірусом, з них 7 - летальні, 6 пацієнтів одужали. За минулу добу виявлено 14 нових заражень COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189406
 
 
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На Буковине священнослужитель гундяевского ***********, у которого подтвердили коронавирус, не согласился с диагнозом и хочет проводить богослужения.
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не пойму - ты прикалываешься? за сегодня (и это только утро):

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Все двухсторонние пневмонии в это время года- сто процентов коронавирус. Их можно даже не тестировать. Неужели вирусологи и эпидемиологи вымерли в Украине???? Медики гробят пациентов несвоевременным диагнозом и неправильным лечением! Выздоравливают не от того что их лечили, а те, у кого организм сам поборол вирус.
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Напишу страшную вещь. Ежегодно от ОРВИ, в том числе и вирусных умирает огромное количество людей. Ну такая "селяви". Смертность от корона вируса в несколько раз выше, чем от ежегодных эпидемий гриппа. Да - большая проблема.
Да надо предпринимать меры, но то, что творят наши уродцы переходит всякие границы.
Жесточайший карантин (усугубляет протестные решения народа), с идиотскими, незаконными решениями кабмина о защите ключевого персонала, ключевых отраслей (ведет к результату наоборот!)
Манагерство и зелебобиков в помойку. Надеюсь, даже до самых упоротых дошло, пора восстанавливать страну после управления по приколу!
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"... от корона вируса в несколько раз выше..." - не факт.
Германия - пример.
Если считать смертность в реанимации - то она выше...
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