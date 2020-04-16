 Зеленському потрібно збирати голоси для змін до Регламенту ВР, необхідних для ухвалення "антиКоломойського" законопроєкту, - Бутусов

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Турборежим на турбогальмах. Антиколомойський закон було проголосовано в муках у першому читанні ціною великих обіцянок різним депутатським групам. Тепер друге читання. Щоб його продавити потрібен законопроєкт 1043 - про заборону внесення тисяч порожніх правок для блокування законопроєктів. І сьогодні президенту потрібно знову збирати голоси" , - розповів він.

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"Коломойський поступатися не збирається. Вчора суд ухвалив рішення про повернення вкладів Григорія Суркіса в "Приватбанку" на 250 мільйонів доларів - а це означає, що гроші націоналізованих банків ім'ям України слід повертати, що б там не придумали депутати. Тобто під законом про заборону повернення коштів націоналізованих банків підірвали ядерну бомбу - адже право власності, яке закріплене рішенням суду, антиколомойському закону скасувати не під силу. Якщо отримав своє Суркіс – значить, отримають і інші", - зазначив Бутусов.

"Та й у інших сферах Зеленський не всесильний - наприклад, Фонд держмайна, як і раніше, безсилий виконати постанову Кабміну і змінити директора "Центренерго". Навіть якщо президент продавить голосування сьогодні, йому доведеться дедалі частіше разторговувати будь-які інші голосування завтра. Світ здригається від старих і нових криз, а президент Володимир Зеленський здійснює чергову спробу налагодити управління своїми некерованими "слугами". Скільки ще таких спроб буде попереду?" - резюмував Бутусов.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд залишив без змін рішення Печерського суду Києва, яке зобов'язує державний "Приватбанк" виплатити понад $250 млн офшорним компаніям, що належать родині Суркісів.

Раніше народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Зазначимо, що від початку березня ФДМ не може виконати постанову Кабміну про зміну керівництва "Центренерго".