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 Політика України
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Все про:банки (427) ВР (7501) Зеленський (5078) Коломойський (857) регламент (65) Суркіс (75) Центренерго (31)

 Зеленському потрібно збирати голоси для змін до Регламенту ВР, необхідних для ухвалення "антиКоломойського" законопроєкту, - Бутусов

Президенту України Володимиру Зеленському необхідно збирати голоси для ухвалення змін до регламенту ВР, які дозволять розглянути "антиКоломойський" законопроєкт.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Турборежим на турбогальмах. Антиколомойський закон було проголосовано в муках у першому читанні ціною великих обіцянок різним депутатським групам. Тепер друге читання. Щоб його продавити потрібен законопроєкт 1043 - про заборону внесення тисяч порожніх правок для блокування законопроєктів. І сьогодні президенту потрібно знову збирати голоси" , - розповів він.

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"Коломойський поступатися не збирається. Вчора суд ухвалив рішення про повернення вкладів Григорія Суркіса в "Приватбанку" на 250 мільйонів доларів - а це означає, що гроші націоналізованих банків ім'ям України слід повертати, що б там не придумали депутати. Тобто під законом про заборону повернення коштів націоналізованих банків підірвали ядерну бомбу - адже право власності, яке закріплене рішенням суду, антиколомойському закону скасувати не під силу. Якщо отримав своє Суркіс – значить, отримають і інші", - зазначив Бутусов.

"Та й у інших сферах Зеленський не всесильний - наприклад, Фонд держмайна, як і раніше, безсилий виконати постанову Кабміну і змінити директора "Центренерго". Навіть якщо президент продавить голосування сьогодні, йому доведеться дедалі частіше разторговувати будь-які інші голосування завтра. Світ здригається від старих і нових криз, а президент Володимир Зеленський здійснює чергову спробу налагодити управління своїми некерованими "слугами". Скільки ще таких спроб буде попереду?" - резюмував Бутусов.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд залишив без змін рішення Печерського суду Києва, яке зобов'язує державний "Приватбанк" виплатити понад $250 млн офшорним компаніям, що належать родині Суркісів.

Раніше народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Зазначимо, що від початку березня ФДМ не може виконати постанову Кабміну про зміну керівництва "Центренерго".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189404
 
   
 Топ коментарі
 
Майдан забрал у ЗЮ ишака самое дорогое-прибыльный бизнес с паРАШЕЙ!
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Да и в других сферах Зеленский не всесилен

Ой простите а в какой сфере он силен....?? Ну кроме конечно игры членом на рояле...
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Faberum

@Faber_33

·11 ч

Виявляється стефанчук теж викидень квеену, входив до якоїсь банди ''три толстяка''. (фото спер у однієї не приємної журноповії у фб)

Зеленскому надо собирать голоса для изменений в Регламент ВР, необходимых для принятия "антиКоломойского" законопроекта, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2068
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Майдан забрал у ЗЮ ишака самое дорогое-прибыльный бизнес с паРАШЕЙ!
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Скорее всего, это основной мотив всех действий зюзи, в том числе идти в президенты, такой себе ход конем, в результате которого он превратился в осла.
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Ставлю на Белобородого. у него хоть есть мозг
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Да и в других сферах Зеленский не всесилен

Ой простите а в какой сфере он силен....?? Ну кроме конечно игры членом на рояле...
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Цей закон до сраки дверці. Бєня його оскаржить в КС і виграє суд, бо він антиконституційний і буде прийнятий з порушеннями.
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Faberum

@Faber_33

·11 ч

Виявляється стефанчук теж викидень квеену, входив до якоїсь банди ''три толстяка''. (фото спер у однієї не приємної журноповії у фб)

Зеленскому надо собирать голоса для изменений в Регламент ВР, необходимых для принятия "антиКоломойского" законопроекта, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2068
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Зеленському потрібно збирати голоси для змін до Регламенту ВР, необхідних для ухвалення "антиКоломойського" законопроєкту, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2518

Дайте отойти от переживаний за тушения пожара а вы про какието поиски каких то голосов )))) 🤣🤣🤣🤣🤣
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Смотрю на окружающий меня сюр и жду дефолта. Честно.
Не нужно МВФу нас спасать. Пустая затея. Всё равно эти миллиарды аккуратно перетекут в нужные карманы, и через короткий промежуток времени жопа снова вернётся (только толще), а госдолг увеличится на $10 000 000 000. И отдавать его будут наши пра-пра-правнуки.
В общем, перехожу на сторону Коломойского. А чо, нормальный чувак. Он давно и прекрасно понял душу нашего нарида. И если до сих пор бОльшая часть населения так ни хрена и не поняла, значит, звиздец должен быть полным и всеобъемлющим. Таким, чтобы дошло до самых дефективных и очарованных. Не через мосх - так через ЖКТ.
Игорь Валерьич, хватит с нами панькаться, честное слово. Хочу, чтобы всё, как в девяностых: доллар взлетел до тысяч, зарплаты и пенсии - до миллионов, не платились по полгода, за эти полгода инфляция съедала их к е*еням практически полностью, людишки снова начали привыкать к купонам.
Из продуктов - хлеб да крупы. Ну, ещё картошка и "молокосодержащее" хрен знает что из пальмового масла. Из мяса - соя (ну, или наоборот). Из одежды и обуви - секонд-хенд. Вместо туалетной бумаги - газета "Вестник Криворожья" и обёрточная бумага из магазина. Из транспорта - велосипед или две задние ноги самих громадян. Из турпоездок - дача и бабкин огород в десять соток.
А вот всё вот это вот богатство и роскошь - нам ни к чему. Не наше это. Эти вот супермаркеты с их нечеловеческим изобилием, все эти фрукты и овощи мира круглый год, магазины брендовой одежды, приличной обуви, автомобили, безвизы - вся эта капиталистическая хрень глубоко враждебна нашему глубинному, аутентичному.
Хотим обратно в совок. Где всё серенько, неназойливо, примерно одинаково у всех. Где умные живут в таком же говне, как и дураки. Где никто не высовывается, не мечтает о всяких европах с америками, не знает родной мовы, кое-как знает язык родного оккупанта, оккупанта называет братом, молится гундяевскому патриархату…
В общем, Валерьич, не тяните резину. Раньше начнём - раньше закончим. Давайте дёргайте рубильник. Население, в массе своей, готово. Есть, правда, некоторое количество отщепенцев и негодяев. Процентов так двадцать пять. Но их не так много, вряд ли они смогут Вам помешать.
Хотяяя…
https://tverezo.info/post/115051
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Max Linski
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@hu_lviv

полная херня. "Дайте им уже раздеть страну до уровня Венесуэлы, вот тогда народ поймет". Это полная херня. Я лично беседовал с ребятами из Венесуэлы, с университетскими дипломами, у которых там родственники голодают. И мне говорили - Мадуро мужик неплохой, его министры разводят.
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Так у нас такой же дегенерат Поросюк есть. В интерьвью Гордону так и сказал-я очень доверяю президенту Зеленскому,только его окружают плохие люди.
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Ті кому жилося погано при Порошенко,тепер хай здохнуть від голоду при зеленському.Вони це заслуговують.
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Вопрос по антиколомойскому закону впервые возник в сентябре 2019,когда Зеленский активно снимал бодрые выдосики как он "сделает всех". Он тогда считал себя эдаким хитрецом,когда с Беней договорились заговорить этот закон-мол само собой рассосется. А не рассосотся-возьмем у Путина 100 ярдов,подпишем там,чего ему, Путину,хочется и все будет чики-пики. А теперь и под закон о регламенте -Беня внесет 16000 правок и шо дальше? А дальше будет разрыв отношений с МВФ и катастрофа с бюджетом. Из которого вместо пенсий придется выплачивать государственные долги.
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То есть под законом о запрете возврата средств национализированных банков взорвали ядерную бомбу - ведь право собственности, которое закреплено решением суда, антиколомойский закон отменить не в силах. Если получил свое Суркис - значит получат и другие", - отметил Бутусов.

Вот именно. Про право собственности,писали все вменяемые люди когда национализировали Приват.Тогда ещё было понятно,що ответка прилетит.Но,влада тогда Бога за бороду поймала и море по колено.Ось теперь,що навертели,то и покурим Зеленському потрібно збирати голоси для змін до Регламенту ВР, необхідних для ухвалення "антиКоломойського" законопроєкту, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7720
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Вообще-то Зе нужно уже сочинять заявление об отставке...
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