 Розпочався етап обміну полоненими, 19 українців, які перебувають у полоні ОРДЛО, повертаються, - ОП. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Взаємне звільнення утримуваних осіб відбувається у рамках формату "всіх на всіх". Для Президента України Володимира Зеленського та для української влади загалом цінним є кожен, кого незаконно утримують на окупованих територіях чи в іншій країні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що тривають переговори про звільнення українців, що утримуються на території окупованого Криму і в Росії.
"Потрібно пам’ятати, що оприлюднення у ЗМІ імен тих, кого Україна намагається повернути, ускладнює процес їхнього включення до списків на звільнення", - зауважили в ОП.
А в каких таких странах кроме ********* незаконно удерживают украинцев....обосрались прямо сказать
Вы ж протрубили, что всех на всех обменяете, писюнисты!
А ОП премию за лучшие тормоза в истории Украины!
что это за «всех на всех» ?
Под категорию "кожен, кого незаконно утримують на окупованих територіях чи в іншій країні" подпадают также те, кого осудили в ДНР за грабежи, мародерство, изнасилования, убийства и кражи. Вот только их осудили не украинским судом, поэтому "для президента України Володимира Зеленського та для української влади загалом цінним є кожен", кто по его мнению незаконно осуужден... Всепрощение и космос любви прямо какой-то, или клоун-жонглер запутался в мячиках - слишком много взял...
А не проще ли обменивать только военнопленных и политических заключенных. И только на военнопленных и политических!
Похоже мы со своим выбором президента войдем в историю как самый дебильный демократический выбор в истории в странах со всеобщей письменностью - племена Африки и Новой Гвинеи не в счет...
Анекдот к размышлениям о смысле украинской жизни:
- Сперматозоиды сосредоточились на старте в ожидании оргазма. Все знают, что только один из тысяч, кто первым достигнет цели, будет победителем и войдет в историю после регистрации в ЗАГСе рожденного от него ребенка. Поэтому все ждут сигнала... И вот старт и все рванулись вперед изо всех сил. Самый сильный быстро опередел всех и скрылся впереди за поворотом. Все! Гонка решена - он сделал остальных. Остальные присели и приуныли - их жизнь прошла зря. Но тут слышится топот бегущего и все увидели возвращающегося фаворита-победителя кричащего: "Нас предали - мы в жопе!"
А по поводу того что тебе нравилась предыдущая власть - покажи мне где я это написал
При марадере это было обыденным делом и никто на этом шоу не делал для поднятия рейтинга.
К примеру 2014-2017: В 2014 году украинских заложников насчитывалось около 3 тысяч человек. За три года удалось освободить около 2 тысяч украинцев.
Твой зебоба нервно курит в сторонке с его 19 "спасенными таксистами"
Вот эти две барышни - это те самые Ольга Терлецкая и Марина Волкова, которых планировали передать в рамках обмена пленными и которые отказались возвращаться в Украину.
Этих двоих внес в список великий переговорщик из ОП Ермак?
Это на них планировали обменять беркутню и харьковских террористов???
Вместо крымских татар Ермак захотел выменять этих?
Или их ему насильно в список всунули?
Интересно, какое оправдание будут придумывать теперь на Банковой?
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