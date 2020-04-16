 За кордоном 26 українців одужали від коронавірусу, 174 ще проходять лікування, - МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України в Facebook.

За даними відомства, 26 українців вже одужали: в Польщі - 6, Домініканській Республіці і Японії - по 4, в Італії та Нігерії - по 2 і по одному в Бельгії, Великій Британії і Північної Ірландії, Єгипті, ОАЕ, Таїланді, Німеччині, Швеції та Швейцарії.

Водночас 174 українці ще проходять лікування за кордоном: в Австрії, Греції, Іспанії, Італії (121 осіб), на Мальті, в Нігерії, Нідерландах, ОАЕ, Португалії, Росії, на Сейшельських островах, в Сербії, США, Таїланді, Німеччини, Чехії та Швеції.

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Також в МЗС повідомили, що 15 984 українці звернулися в дипустанови в рамках системи "Захист".