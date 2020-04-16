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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
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 ВООЗ попереджає: алкоголь підриває імунну систему і може призвести до ускладнень перебігу хвороби COVID-19

Вживання алкоголю під час пандемії підвищує ризики зараження коронавірусом, а також може призвести до ускладнень перебігу хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє пресслужба Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Вживання алкоголю пов'язане з цілою низкою інфекційних і неінфекційних захворювань і розладів психічного здоров'я, які можуть зробити людину більш вразливою для COVID-19", - пише ВООЗ.

У збірнику рекомендацій ВООЗ "Алкоголь і COVID-19: що вам потрібно знати" зазначено, що алкоголь підриває імунну систему і негативно впливає на здатність організму протистояти хворобам. Також наголошується, що інтенсивне вживання алкоголю збільшує ризик гострого респіраторного дистрес-синдрому (ARDS), одного з найбільш важких ускладнень COVID-19.

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У ВООЗ додають, що в умовах, коли бари закриті, люди для вживання алкоголю можуть влаштовувати домашні вечірки. Це підвищує ризик поширення коронавірусу.

В Організації також попереджають, що алкоголь погіршує негативний вплив на психіку, яка і так схильна до стресу в умовах карантину. Це може призвести, зокрема, до зростання домашнього насильства, про "жахливий спалах" якого на початку місяця говорив генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189397
 
   
 Топ коментарі
 
штаб квартира ВОЗ теперь будет в Ухани....
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Зато он не даёт свихнуться при "домашнем аресте". ВОЗ предупреждает: алкоголь подрывает иммунную систему и может привести к осложнениям течения болезни COVID-19 - Цензор.НЕТ 2367
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Употребление алкоголя связано с целым рядом инфекционных заболеваний "
Это - 5!
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Зато он не даёт свихнуться при "домашнем аресте". ВОЗ предупреждает: алкоголь подрывает иммунную систему и может привести к осложнениям течения болезни COVID-19 - Цензор.НЕТ 2367
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Употребление алкоголя связано с целым рядом инфекционных заболеваний "
Это - 5!
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Это когда одним шприцем употребляют. Известный жы факт
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Да и зппп под алкоголем гораздо быстрее распространяются. Т.ч. Связь есть.
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уже начали. пока неявно. походы за едой частично запретили плюс сделали весьма неприятными. Вы читали, здесь одна дама из Австралии рассказывала как там собирались секс регулировать?
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штаб квартира ВОЗ теперь будет в Ухани....
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Понабрали негров в ВОЗ ( голова там эфиоп) - вот и получили обезьянник и лоббистов фарм компаний
Гнать всех в шею
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А запорожці для профілактики та при лікуванні дизентерії та холери вживали горілку з перцем.
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_Ты туго соображаешь, что ли? Алкоголь = удар по твоему иммунитету. Что здесь несяного? Хватит тормозить в конце концов.
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Посмотрите на картинку, это жалкие 50 грамм напитка желтого цвета удар по иммунитету?
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«Розумнику», враховуючи, що Ви звертаєтеся до незнайомі людини на «ти» та не знаєте історії України, Ви кацап. Окрім того, Ваші «глибокі» знання в галузі медицини дорівнюють нулю. Наприклад, екстракт елеутеракоку, який використовується для зміцнення імунітету, теж на спиртовій основі, як і багато інших ліків. І я,зокрема, писав не про пияцтво, яке притаманне Вам, кацапам, а саме про профілактику та лікування.
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_Никогда не понимал ослов, из упрямства упорствующих в своей ошибке. Это что-то психическое... Иррациональное.
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алкоголь может помочь при обычной простуде - как говориться алкоголики орз (простуда) не болеют а что касается вирусных заболеваний то все как раз наоборот
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ШО, теперь лоббироруем мировые бренды алкоголя?

БО НАРОД ПЕРЕХОДИТ НА ДОМАШНИЙ САМОГОН И ЧАЧУ?
ВОЗ предупреждает: алкоголь подрывает иммунную систему и может привести к осложнениям течения болезни COVID-19 - Цензор.НЕТ 5824
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ВОЗ все мозги уже пропили и пронаркоманили.
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Употребление инфекций связано с целым рядом алкогольных заболеваний.
Инфицирование алкоголя во время пандемии повышает риски.
Алкогольная пандемия повышает риски употребления инфекций

мы вас правильно поняли, сэр?
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ВОЗ предупреждает: - кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт.
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ВОЗ идёт лесом. бесполезная организация.
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в ВОЗ уже на алкоголь смотреть не могут))) карантин никого не щадит))
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О, *****, чистая речка в заповедных местах далекой ,теплой Африки,уже охота
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Медики не называют трех моментов
Первое. Большинство мед. работников сами любят пропустить чарку-другую
Второе. Что пить. Сивуху или натуральный спирт, паленую водку или благородный коньяк
Третье и главное. Это физиология организма. Черчилль и пил и курил и прожил 90 лет
ВООЗ попереджає: алкоголь підриває імунну систему і може призвести до ускладнень перебігу хвороби COVID-19 - Цензор.НЕТ 2480
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Пил и не мало. Бутылку ежедневно. «Никогда не стоял там, где можно сидеть, и никогда не сидел там, где можно лежать».
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Это не тот ВОЗ который молчал про коронавирус в январе, феврале?
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50гр - коньяк , боренди .виски . водка . 100 гр - вино .Все это не во вред .
Канабис ,кому заходит по чуть чуть . как и кокс . Тоже норм . МОЗ на этом и сидит .
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ну да - только вот это "чуть чуть " у каждого разное , как у Высотского - " по нашему мы выпили немного"
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по нашему . мы выпили не много , скажи Серега ? ВООЗ попереджає: алкоголь підриває імунну систему і може призвести до ускладнень перебігу хвороби COVID-19 - Цензор.НЕТ 1543
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Значит алкоголь опять подорожает,ведь ВОЗ же говорит
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А шо он там колотит?
Чай с молоком?
А вот молочка из магазина, как раз и является ударом по иммунитету.
В отдельных образцах были найдены плесень, свинец и кишечная палочка.
В организации не смогли понять, как этот тяжелый металл попал в творожную массу, но предположили, что причиной стало использование запрещенных красителей.
В товарах найдены также следовые остатки антибиотиков, но превышения по техническому регламенту нет.
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Интересно,это так текст адаптируют для балбесов - типа агитка или ВОЗ сам такого уровня мыслители? Пытаюсь понять.
1.Быть все время пьяным неполезно,но при чем тут коронавирус? Реальный случай - в отделение привозят задыхающегося пьяного бомжа с запущеной пневмонией. Медики в ужасе-но,к счастью,анализы на коронавирус - отрицательные.Правда бомж очень тяжелый.
2.Люди,собираясь в компании - часто пьют и заражают друг-друга.Так а если они собрались в шахматы поиграть или хором попеть?Значит,не надо собираться! При чем тут выпивка?
3.Домашнее насилие и прочие прелести при злоупотреблении алкоголем становятся безвредными? без вируса.
Удручающее впечатление от всего этого.
Это мне напоминает http://n-t.ru/ri/fz/fz509.htm это из сборника физики шутят.Классика манипуляции.
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Влияние алкоголя,такое же, как и влияние мед. препаратов на организм.Одно лечит,другое калечит ВООЗ попереджає: алкоголь підриває імунну систему і може призвести до ускладнень перебігу хвороби COVID-19 - Цензор.НЕТ 7921
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да идите вы на фиг! правильно Трамп вас послал, бюрократы и взяточники хреновы. Мы горилку с салком i цибулькою завди споживали i будемо споживати ВООЗ попереджає: алкоголь підриває імунну систему і може призвести до ускладнень перебігу хвороби COVID-19 - Цензор.НЕТ 7950
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вероятно это связано с тяжелым положением наличия отсутствия спирта на антисептики.До речі,настойкою глоду руки теж можна санітарізувати ,ароматизувати і умивати
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