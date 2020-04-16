 ВООЗ попереджає: алкоголь підриває імунну систему і може призвести до ускладнень перебігу хвороби COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє пресслужба Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Вживання алкоголю пов'язане з цілою низкою інфекційних і неінфекційних захворювань і розладів психічного здоров'я, які можуть зробити людину більш вразливою для COVID-19", - пише ВООЗ.

У збірнику рекомендацій ВООЗ "Алкоголь і COVID-19: що вам потрібно знати" зазначено, що алкоголь підриває імунну систему і негативно впливає на здатність організму протистояти хворобам. Також наголошується, що інтенсивне вживання алкоголю збільшує ризик гострого респіраторного дистрес-синдрому (ARDS), одного з найбільш важких ускладнень COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ рекомендує країнам знімати карантинні обмеження поетапно

У ВООЗ додають, що в умовах, коли бари закриті, люди для вживання алкоголю можуть влаштовувати домашні вечірки. Це підвищує ризик поширення коронавірусу.

В Організації також попереджають, що алкоголь погіршує негативний вплив на психіку, яка і так схильна до стресу в умовах карантину. Це може призвести, зокрема, до зростання домашнього насильства, про "жахливий спалах" якого на початку місяця говорив генсек ООН Антоніу Гутерреш.