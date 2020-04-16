 ВООЗ попереджає: алкоголь підриває імунну систему і може призвести до ускладнень перебігу хвороби COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє пресслужба Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я.
"Вживання алкоголю пов'язане з цілою низкою інфекційних і неінфекційних захворювань і розладів психічного здоров'я, які можуть зробити людину більш вразливою для COVID-19", - пише ВООЗ.
У збірнику рекомендацій ВООЗ "Алкоголь і COVID-19: що вам потрібно знати" зазначено, що алкоголь підриває імунну систему і негативно впливає на здатність організму протистояти хворобам. Також наголошується, що інтенсивне вживання алкоголю збільшує ризик гострого респіраторного дистрес-синдрому (ARDS), одного з найбільш важких ускладнень COVID-19.
У ВООЗ додають, що в умовах, коли бари закриті, люди для вживання алкоголю можуть влаштовувати домашні вечірки. Це підвищує ризик поширення коронавірусу.
В Організації також попереджають, що алкоголь погіршує негативний вплив на психіку, яка і так схильна до стресу в умовах карантину. Це може призвести, зокрема, до зростання домашнього насильства, про "жахливий спалах" якого на початку місяця говорив генсек ООН Антоніу Гутерреш.
Это - 5!
Гнать всех в шею
на здоровье.
БО НАРОД ПЕРЕХОДИТ НА ДОМАШНИЙ САМОГОН И ЧАЧУ?
Инфицирование алкоголя во время пандемии повышает риски.
Алкогольная пандемия повышает риски употребления инфекций
мы вас правильно поняли, сэр?
Первое. Большинство мед. работников сами любят пропустить чарку-другую
Второе. Что пить. Сивуху или натуральный спирт, паленую водку или благородный коньяк
Третье и главное. Это физиология организма. Черчилль и пил и курил и прожил 90 лет
Канабис ,кому заходит по чуть чуть . как и кокс . Тоже норм . МОЗ на этом и сидит .
Чай с молоком?
А вот молочка из магазина, как раз и является ударом по иммунитету.
В отдельных образцах были найдены плесень, свинец и кишечная палочка.
В организации не смогли понять, как этот тяжелый металл попал в творожную массу, но предположили, что причиной стало использование запрещенных красителей.
В товарах найдены также следовые остатки антибиотиков, но превышения по техническому регламенту нет.
1.Быть все время пьяным неполезно,но при чем тут коронавирус? Реальный случай - в отделение привозят задыхающегося пьяного бомжа с запущеной пневмонией. Медики в ужасе-но,к счастью,анализы на коронавирус - отрицательные.Правда бомж очень тяжелый.
2.Люди,собираясь в компании - часто пьют и заражают друг-друга.Так а если они собрались в шахматы поиграть или хором попеть?Значит,не надо собираться! При чем тут выпивка?
3.Домашнее насилие и прочие прелести при злоупотреблении алкоголем становятся безвредными? без вируса.
Удручающее впечатление от всего этого.
Это мне напоминает http://n-t.ru/ri/fz/fz509.htm это из сборника физики шутят.Классика манипуляции.