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 Політика України
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Все про:Портнов (201) ДБР (1061) Соколов Олександр (6)

 В.о. глави ДБР Соколов про витік інформації з Бюро: "Головна проблема Києва, що "тече"

Виконувач обов'язків директора Держбюро розслідувань Олександр Соколов розповів, звідки ексзаступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов дізнається про стан справ ДБР.

Про це Соколов заявив в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Це болюче питання для мене як для правоохоронця. З чим ми зіткнулися, коли сюди потрапили: досить багато людей, скажімо так, "заохочувалися" різними групами впливу, не знаю, фінансово чи ні. Це робили для інформування в тому числі про ситуацію, яка тут, всередині ДБР. І особливо талановиті могли доповідати і тим, і тим – одразу кільком сторонам. Тому медійно і почалося, що ми погані, бо ми деяких кадрів відсунули. Плюс справи заходять у суди, а там же ще прокурори... І ці люди працюють роками, це люди з певною "кредитною історією", з певними знайомствами, якими і користуються. Головна проблема якраз Києва, що "тече" (відбуваються витоки інформації. – Ред.)", - пояснив Соколов, звідки у Портнова така обізнаність про всі справи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу Чорновол передали до Київського управління ДБР як не пов’язану з перевищенням повноважень правоохоронцями, - Соколов

Олександр Соколов зазначив, що різні групи впливу тримали на зарплаті співробітників Держбюро розслідувань.

"Зараз ці співробітники небезпідставно "не перейшли" в нову структуру і будуть з нами судитися. Це така внутрішня кухня, тому що багато людей працює на результат і з ідеєю. Їм доволі важко в такій системі. Бо коли "течуть" навіть технічні ходи щодо ухвалених рішень у справі, то про яку перспективу можна казати? Всі вже все знають, всі докази знищені, особа чекає, 15 адвокатів... Але це ж нікого не хвилює, це наші проблеми внутрішні. Ми їх вирішимо. Однак потрібен час", - додав Соколов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189396
 
 
 Топ коментарі
 
розформувати к зєлєніной матері цю богадєльню И.о. глава ГБР Соколов об утечке информации из Бюро: "Главная проблема Киева, что "течет" - Цензор.НЕТ 1762
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Группы влияния держали сотрудников гбр на зарплате?
Вы ж проводили аж целый конкурсный отбор, типа лучшие из лучших. Ага.
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розформувати к зєлєніной матері цю богадєльню И.о. глава ГБР Соколов об утечке информации из Бюро: "Главная проблема Киева, что "течет" - Цензор.НЕТ 1762
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Не исключено, что сам орел Соколов и есть этот дятел.
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Му@аки у власти - вот в чем проблема.
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Группы влияния держали сотрудников гбр на зарплате?
Вы ж проводили аж целый конкурсный отбор, типа лучшие из лучших. Ага.
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За виток інформації в першу чергу відповідає керівник. Тому проводьте службове розслідування, подавайте в суд на Портнова чи йдіть у відставку.
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Заткните, пожалуйста, моей соседке с верху половую щель, а то когда у нее течет, у меня капает.
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Є дуже добрий приклад , що робити, коли якісь правоохоронні органи не виконують свої функції. Потрібно діяти так, як грузин Саакашвілі - розігнати ВСІХ у тій структурі , ВСІХ до одного , бо як залишити хоч одного дармоїда -нічого не вийде ! І набрати 100% нових ! А то в країні 5 оргАнів порядку, а корупція зашкалює, генерали зраджують, мільярди міністри крадуть! Вже 4 роки сидять ДАРМОЇДИ у НАБУ і САП, а результат ? НУЛЬ ! А ситники та холодницькі зі своїми співробітниками нажерли вже такі пики, що можна на виставку досягнень тваринництва посилати ...
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Є дуже добрий приклад коли певну інформацію викоивляють і доводять її до тих, у кого не вистачає можливостей її первірити. Реформа Саакашвіллі полягала в тому, що, дійсно, звільнили всіх, а потім зі звільнених 85% прийняли назад. І почали інформаційну кампанію з підняття іміджу поліції. А також серйозно посилили антикорупційне законодавство, значно посиливши повноваження силовиків. Наприклад, дозволили провокацію хабара (в Україні це - злочин), застосування поліцейськими зброї в разі невиконання їх вимог водієм (наприклад, копи вбили хлопця, що не зупинився на їх вимогу і були визнані правими) тощо. Ну а кадри "перевиховання" злочинців у тюрмі Глданська бачив весь світ. Ти дійсно бажаєш в Україні реформи на кшталт грузинської?
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ТАКИЙ приклад ми уже бачили, на прикладі "аваківських"... Набрали шпани "з вулиці", а вони елементарно, навіть своїх прав і обов"язків не знають, не те що процесуальний документ скласти... Від подібного "популізму" більше шкоди, ніж користі... (А більше всього "вбиває", що такі "поради" нам дають "Войтенки", з-за "поребрика"... Не думай, що тобою сказане ми "проковтнемо" - хоч це і "вищий пілотаж" лахтинської маніпуляці свідомістю, однак, ми вже подібне "з"їли і висрали...". "Підковані"...).
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Ага. Разогнать. Разогнали старый состав ВР,набрали "совершенно новых слуг народа". А через два месяца этих "новых" скупили Коломойский и Пинчук. И шо? То же и с милицией произошло. Поначалу все на руках носили "новую полицию, а сейчас они превратились в обычных ментов,какие и при Кучме были. Так шо метод-всех выгнать, новых набрать-не работает.
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Ви ще дітки в порівнянні с СБУ де агентами ФСБ являються "низькооплачувані" генерали.
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Если у хорошего хозяина в доме имеет место протечка, он сразу её устраняет. А если он чего то ждёт, а протечка продолжается, то одно из двух - или он чистокровный дурак, или настоящий вредитель, т.к. ждёт тяжёлых последствий от протечки. Вот и думай теперь, что оно, этот недолугий и.о.
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И кто всему этому текучему безобразию доктор ?
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Кому, як не Соколову, знать про те, що "тече"... Головне "підтікання" - у нього в кабінеті...
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Сажали бы за утечку прокуроров, следователей и людей которые технически обрабатывают ту или иную информацию то не протекало бы. А так... Все потуги до лампочки.
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Треба не вести розмови про протікання, а виявляти у усувати проблему.
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Если корабль течёт,то его не спускают на воду.Какой дурень,захочет доверившись кораблю с пробоиной,выйти на нём в море?!Единственный выход,ставить его на верфь и латать.Латать нужно добротными кадрами,из патриотов индивидуалистов и желательно идеалистов и без семьи,а не шалтай болтаями намаханными с золотой акцией и фиксой во рту,квотированными от групп влияния.Сегодня ваш корабль ГБР нелегитимен.Такой корабль ставит под угрозу жизнь пассажиров
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