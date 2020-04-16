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 НАТО зберігає боєготовність і прихильність продовженню поточних операцій в умовах пандемії коронавірусу, - Пентагон

Північноатлантичний альянс зберігає боєготовність і прихильність продовженню поточних операцій в умовах поширення коронавірусної інфекції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні Пентагону за підсумками відеоконференції міністрів оборони країн НАТО.

"Союзники підтвердили свою прихильність готовності і продовження поточних операцій. (...) Найсильніший альянс у світі залишається готовим", - наголошується в поширеному повідомленні.

Пентагон зазначив, що міністри "підкреслили важливість протидії дезінформації з боку як державних, так і недержавних суб'єктів, які використовують пандемію для поширення неправдивих і шкідливих повідомлень".

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Учасники конференції, в якій взяли участь міністр оборони США Марк Еспер і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, "зосередилися на підтримці сильної позиції стримування і оборони НАТО, дбаючи про безпеку альянсу" під час пандемії, йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189395
 
 
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