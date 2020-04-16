EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
  3048  29
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2970) статистика (250) COVID-19 (3847) коронавірус (2519)

 Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 137 тис., інфікованих уже понад 2 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 16 квітня в усьому світі зареєстрували 2 064 115 (на вчора - 1 981 239) випадків зараження коронавірусом. На першому місці за кількістю заражень, як і раніше, США - там кількість хворих досягла 639 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними, в усьому світі зареєстрували 137 020 (вчора - 126 681) летальних випадків.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 30 925, хворих - 639 055, протестовано - 3 242 755.

В Італії за весь час захворіли 165 155 осіб. Водночас померли 21 645.

Іспанія повідомляє про 180 659 інфікованих. З них 18 812 осіб померли.

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Італії, Іспанії та Франції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три вакцини від COVID-19 проходять клінічні випробування, - ВООЗ

Так, у Франції померли 17 188 осіб, у Великій Британії - 12 894, в Ірані - 4777, Бельгії - 4440, у Німеччині - 3804, в Нідерландах - 3145, в Туреччині - 1518, у Швейцарії - 1239.

У РФ кількість заражених досягла 24 490 осіб, померло - 198; в Білорусі - 3728, померли - 36; в Польщі - 7582, померли - 286; в Молдові - 2049, померли - 46; в Угорщині - 1579, померли - 134; в Румунії - 7216, померли - 372; в Словаччині - 863, померли - 6.

Нагадаємо, станом на ранок 15 квітня в Україні зафіксовано 392 нові випадки COVID-19, загалом - 3764, померли 108 осіб, 143 - одужали.

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 137 тис., інфікованих уже понад 2 млн 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189393
 
 
 Топ коментарі
 
Стефанчуку заздрістно ?
А він сам скільки отримує в конвертику від Бені ?
 показати весь коментар
 
От вируса 1 толк - попы обосрались зверски. Может в мире станет больше грамотных, не верящих в визги "бохфсемагущ" "нафсеволябошья" "наказаниезагрехи"(и сразу вопли "спасиисахраниатвируса"). Мало ли - сам "наместник" св. Уха на земле и воде - бесновался в одиночестве, а паства, трясясь от ненависти к вирусу, смотрела соло-шабаш онлайн Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 137 тис., інфікованих уже понад 2 млн - Цензор.НЕТ 1769
 показати весь коментар
 
умножать нужно на 12-летний лунный цикл 144 месяца....
зебилыбля...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук направил депутатский запрос председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву с просьбой предоставить информацию о размере зарплат руководства компании. Однако последний отказался называть зарплаты.
Руководитель украинской таможни Максим Нефедов назначил себе и своим заместителям космические надбавки в размере 600% оклада. Значительное увеличение объемов оплаты труда чиновник мотивировал "интенсивностью" своей деятельности и "выполнением особо важной работы".
Копиями соответствующих документов поделилось Министерство финансов в ответ на запрос "Украинских новостей"И это когда большинство украинцем не имеют за что жить. Пир во время чумы.
 показати весь коментар
 
 
Стефанчуку заздрістно ?
А він сам скільки отримує в конвертику від Бені ?
 показати весь коментар
 
 
так може согласно закона стефанчуку не должно быть никакого дела до зарплат сотрудников нафтогаза?потому и был отослан к первоисточникам... Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 137 тис., інфікованих уже понад 2 млн - Цензор.НЕТ 1392
 показати весь коментар
 
Чтобы принимать компетентно законы по ограничению выплат высокопоставленным
чиновникам ,наблюдательным советам и т.д . ,конечно,надо знать ,что именно
надо ограничивать.
Поэтому запрос Стефанчука правомерный и актуальный.
 показати весь коментар
 
так завтра он в частный магазин припрется зарплаты регулировать...дядя с улицы-он и есть дядя с улицы.он даже не член правительства.
 показати весь коментар
 
 
В Украине парламент является высшим органом власти.
Вы за фантастические премии и зарплаты членам наблюдательных советов
и за глубокую коммерческую тайну о зарплатах и премиях этих дармоедов ?
 показати весь коментар
 
мадам...вы далеки от понимания термина разделения властей и полномочий...в вашем манямирке идеальный мир,где правит царь и бояре,а остальные-это те,кто их обманывает Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 137 тис., інфікованих уже понад 2 млн - Цензор.НЕТ 1934 .
почитайте хотя бы Конституцию,кто кем выбирается,назначается,кто за что отвечает и перед кем.
не говоря уже о законах,регламентирущих деятельность различный комерческих образований,в том числе ,частных,совместных с государством и государственных.
 показати весь коментар
 
 
В моём мире,в отличии от Вашего, чётко известно, что национальная акционерная компания
Украины "Нафтогаз Украины " - это ГОСУДАРСТВЕННАЯ компания Украины ,которая
подчиняется правительству Украины.
В моём мире ,в отличии от Вашего ,известно и то что правительство Украины
формирует и контролирует его деятельность ВР Украины.
И напоследок. Ведите себя прилично ,противно.
 показати весь коментар
 
В январе это года от воспаления легких умерло 600 человек.12 месяцев умножаем на 600,получаем реальную картину
 показати весь коментар
 
умножать нужно на 12-летний лунный цикл 144 месяца....
*********...
 показати весь коментар
 
 
в январе 600 чел., а в июле от воспаления лёгких 6 чел.
 показати весь коментар
 
 
Затрахали вы своим нагнетанием паники. Два миллиона с хвостиком заболевших на 7,7 миллиардов - это ничто, по умершим тем более. До порога эпидемии (5%) пока ни одна страна не приблизилась и близко. Самые умные оказались шведы. Их правительство войдёт в историю, как самое мудрое во время "корноновируса".
Они не вводили никакой карантин, даже занятия в школах не отменяли.
Было лишь пару ограничений - не собираться более 50 человек и ВУЗы временно приостановили обучение.
А наше правительство войдёт в историю как самое тупое и невменяемое, во время "короновируса". Единственное правительство в мире, которое закрыло полностью метро. Такого нигде в мире нет.
12000 заразилось в Швеции и умерло 1200... Карантина нет.
В Австрии заразилось 14,5 тысяч. Умерло 400. Постепенно отменяют карантин. Уже разрешили работу многих непродовольственных магазинов, итд.
В Германии Меркель уже говорит о послаблении карантина, хотя там 133 тыс. заразилось и 3,5 тыс. умерло.
Уже даже в Испании начали послаблять карантин и людей возвращают на работу, хотя там по нашим понятиям - конец света, умерло 18,5 тысяч.
А у нас за месяц карантина умерло 100 человек, то это уже конец света.
Зелёный в страхе и истерике боится заразится, хочет только ужесточать карантин, боясь лично заразится.
и вот из за одного трусливого параноика, должна страдать вся страна.
Скоро уже в Европе нигде не будет карантина, и лишь только в Украине будет и будет только ужесточаться.
А это значит, что экономика будет угроблена полностью.
 показати весь коментар
 
 
Жто ты так рассказываешь пока еио не каснулось тебя и твоих близких
 показати весь коментар
 
 
Боты и попы кремля содействуют как можно большему заражению украинцев.
 показати весь коментар
 
 
Правильно сделали недоумок, учи матчасть. Сходи на Пасху в церковь МПЦ и попричащайся с ложечки Онуфрий, может полегчает.
 показати весь коментар
 
 
В церковь не ходил и не пойду. Ну а желающие подкинуть бабосов чертям в рясах - пусть топают. Без лоха и жизнь плоха - подайте батюшке на новый мерседес...
 показати весь коментар
 
 
Россия приняла закон,что если ты нарушил карантин и самоизоляцию, срок от 3 до 5 лет тюрьмы.Штраф 700 000 рулей на первый раз.На второй, сумма уже в миллионах.
 показати весь коментар
 
 
ехай туда - там ты будешь в безопасности в самой прогрессивной паРаше...
 показати весь коментар
 
 
От вируса 1 толк - попы обосрались зверски. Может в мире станет больше грамотных, не верящих в визги "бохфсемагущ" "нафсеволябошья" "наказаниезагрехи"(и сразу вопли "спасиисахраниатвируса"). Мало ли - сам "наместник" св. Уха на земле и воде - бесновался в одиночестве, а паства, трясясь от ненависти к вирусу, смотрела соло-шабаш онлайн Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 137 тис., інфікованих уже понад 2 млн - Цензор.НЕТ 1769
 показати весь коментар
 
 
Не абасрались. Попы в коронавирус не верят. И я с детьми иду Пасху святить.
 показати весь коментар
 
иду Пасху святить.\\\\\\\\\\\

слушай, ты уже поднадоел настолько уныло "троллить". либо просто тю-тю на почве ПГМ.
иди, иди, беснуйся желаю ..... ну ты понял. детей новых потом "нарожаешь" Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 137 тис., інфікованих уже понад 2 млн - Цензор.НЕТ 5497
 показати весь коментар
 
А почему уже не пишут кол-во выздоровевших? Для большего нагнетания ситуации?
 показати весь коментар
 
 
В день умирает 150 000 человек. За всю коронавирусную эпопею умерло меньше.
 показати весь коментар
 
 
А по расам слабо статистику показать? Там много интересного.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору