 Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 137 тис., інфікованих уже понад 2 млн. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними, в усьому світі зареєстрували 137 020 (вчора - 126 681) летальних випадків.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 30 925, хворих - 639 055, протестовано - 3 242 755.

В Італії за весь час захворіли 165 155 осіб. Водночас померли 21 645.

Іспанія повідомляє про 180 659 інфікованих. З них 18 812 осіб померли.

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Італії, Іспанії та Франції.

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Так, у Франції померли 17 188 осіб, у Великій Британії - 12 894, в Ірані - 4777, Бельгії - 4440, у Німеччині - 3804, в Нідерландах - 3145, в Туреччині - 1518, у Швейцарії - 1239.

У РФ кількість заражених досягла 24 490 осіб, померло - 198; в Білорусі - 3728, померли - 36; в Польщі - 7582, померли - 286; в Молдові - 2049, померли - 46; в Угорщині - 1579, померли - 134; в Румунії - 7216, померли - 372; в Словаччині - 863, померли - 6.

Нагадаємо, станом на ранок 15 квітня в Україні зафіксовано 392 нові випадки COVID-19, загалом - 3764, померли 108 осіб, 143 - одужали.