 Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 137 тис., інфікованих уже понад 2 млн. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.
Згідно з даними, в усьому світі зареєстрували 137 020 (вчора - 126 681) летальних випадків.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 30 925, хворих - 639 055, протестовано - 3 242 755.
В Італії за весь час захворіли 165 155 осіб. Водночас померли 21 645.
Іспанія повідомляє про 180 659 інфікованих. З них 18 812 осіб померли.
Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Італії, Іспанії та Франції.
Так, у Франції померли 17 188 осіб, у Великій Британії - 12 894, в Ірані - 4777, Бельгії - 4440, у Німеччині - 3804, в Нідерландах - 3145, в Туреччині - 1518, у Швейцарії - 1239.
У РФ кількість заражених досягла 24 490 осіб, померло - 198; в Білорусі - 3728, померли - 36; в Польщі - 7582, померли - 286; в Молдові - 2049, померли - 46; в Угорщині - 1579, померли - 134; в Румунії - 7216, померли - 372; в Словаччині - 863, померли - 6.
Нагадаємо, станом на ранок 15 квітня в Україні зафіксовано 392 нові випадки COVID-19, загалом - 3764, померли 108 осіб, 143 - одужали.
Руководитель украинской таможни Максим Нефедов назначил себе и своим заместителям космические надбавки в размере 600% оклада. Значительное увеличение объемов оплаты труда чиновник мотивировал "интенсивностью" своей деятельности и "выполнением особо важной работы".
Копиями соответствующих документов поделилось Министерство финансов в ответ на запрос "Украинских новостей"И это когда большинство украинцем не имеют за что жить. Пир во время чумы.
А він сам скільки отримує в конвертику від Бені ?
чиновникам ,наблюдательным советам и т.д . ,конечно,надо знать ,что именно
надо ограничивать.
Поэтому запрос Стефанчука правомерный и актуальный.
Вы за фантастические премии и зарплаты членам наблюдательных советов
и за глубокую коммерческую тайну о зарплатах и премиях этих дармоедов ?
почитайте хотя бы Конституцию,кто кем выбирается,назначается,кто за что отвечает и перед кем.
не говоря уже о законах,регламентирущих деятельность различный комерческих образований,в том числе ,частных,совместных с государством и государственных.
Украины "Нафтогаз Украины " - это ГОСУДАРСТВЕННАЯ компания Украины ,которая
подчиняется правительству Украины.
В моём мире ,в отличии от Вашего ,известно и то что правительство Украины
формирует и контролирует его деятельность ВР Украины.
И напоследок. Ведите себя прилично ,противно.
*********...
Они не вводили никакой карантин, даже занятия в школах не отменяли.
Было лишь пару ограничений - не собираться более 50 человек и ВУЗы временно приостановили обучение.
А наше правительство войдёт в историю как самое тупое и невменяемое, во время "короновируса". Единственное правительство в мире, которое закрыло полностью метро. Такого нигде в мире нет.
12000 заразилось в Швеции и умерло 1200... Карантина нет.
В Австрии заразилось 14,5 тысяч. Умерло 400. Постепенно отменяют карантин. Уже разрешили работу многих непродовольственных магазинов, итд.
В Германии Меркель уже говорит о послаблении карантина, хотя там 133 тыс. заразилось и 3,5 тыс. умерло.
Уже даже в Испании начали послаблять карантин и людей возвращают на работу, хотя там по нашим понятиям - конец света, умерло 18,5 тысяч.
А у нас за месяц карантина умерло 100 человек, то это уже конец света.
Зелёный в страхе и истерике боится заразится, хочет только ужесточать карантин, боясь лично заразится.
и вот из за одного трусливого параноика, должна страдать вся страна.
Скоро уже в Европе нигде не будет карантина, и лишь только в Украине будет и будет только ужесточаться.
А это значит, что экономика будет угроблена полностью.
Н
Х
недоумок
слушай, ты уже поднадоел настолько уныло "троллить". либо просто тю-тю на почве ПГМ.
иди, иди, беснуйся желаю ..... ну ты понял. детей новых потом "нарожаешь"
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html%20%20%20#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6