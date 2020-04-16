 Окупанти на Донбасі заблокували рух між захопленими територіями через поширення коронавірусу, - Мінреінтеграції

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінреінтеграції.

"Внаслідок поширення епідемії окупаційні адміністрації заблокували рух між самими окупованими територіями. Через погіршення становища, за наявною інформацією, на одній з нарад керівництва ОРЛО навіть розглядалася можливість використання доменних печей Алчевського металургійного комбінату як крематорію. Водночас рух через тимчасово неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону не припинявся", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що до останнього часу здійснювалися організовані перевезення осіб до Ростовської області РФ для оформлення російських паспортів. Ці особи були офіційно звільнені від необхідності 14 днів перебувати в обсервації, на відміну від усіх інших категорій осіб, які в’їжджали до ОРДЛО.

"У період з 4 по 10 квітня тільки з Луганського автовокзалу №1 спеціальними маршрутами до населених пунктів Новошахтинськ, Червоний Сулін, Гукове та Донецьк (Ростовська область) за паспортами відправлено майже 1500 осіб, для чого було задіяно 35 автобусів. Однак після того як в осіб, які їздили за паспортами у 4-х різних автобусах, виявили коронавірус, окупаційні адміністрації ОРЛО та ОРДО ввечері 10 квітня синхронно оголосили про припинення цих поїздок, починаючи з 13 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОРДЛО окупанти приховують летальні випадки з симптомами коронавірусу, - Мінреінтеграції

Таким чином, якщо у березні представники російських окупаційних адміністрацій у Криму, Севастополі та в ОРДЛО намагалися поширювати неправдиву інформацію, що коронавірус начебто "завозять" з України, то зараз вони прямо і публічно вказують на приїжджих із Росії як на чинник небезпеки, адже ситуація стрімко погіршується і приховувати факти вже неможливо", - повідомили в міністерстві.

Також повідомляється, що "в той час як цивільне населення ТОТ позбавлено належної медичної допомоги, відчуває брак ліків і засобів індивідуального захисту, стосовно військових контингентів окупаційні адміністрації намагаються вживати посилених профілактичних заході. Проте саме військові контингенти наразі є чинником епідеміологічної загрози".

Так, на територію ОРДЛО на ротаційній основі протягом березня-початку квітня було залучено 120 фахівців-вірусологів із частин РХБЗ Південного військового округу Російської Федерації.

"Підконтрольні Росії військові підрозділи в ОРДЛО, в Криму та Севастополі переводяться на казармений режим, обмежуються контакти із членами родин, запроваджується заборона на отримання первинної медичної допомоги у громадських лікарнях. Частині російських військових, які не задіяні у бойових заходах, рішенням керівництва дозволено на період до травня виїхати з ОРДЛО до Російської Федерації. В ОРДО жінок, залучених до підконтрольних Росії військових підрозділів, звільнили від посадових обов’язків та відправили на карантин додому", - зазначено в повідомленні.

Утім, як наголошується, в останні тижні на територію ОРДЛО масово повертаються громадяни, які працювали у Російській Федерації, значною мірою – у Москві. Частина з них "працевлаштовується" до окупаційних військових контингентів, потенційно будучи носіями інфекції.