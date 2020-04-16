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 Окупанти на Донбасі заблокували рух між захопленими територіями через поширення коронавірусу, - Мінреінтеграції

Унаслідок поширення коронавірусу окупаційні адміністрації на Донбасі заблокували рух між захопленими територіями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінреінтеграції.

"Внаслідок поширення епідемії окупаційні адміністрації заблокували рух між самими окупованими територіями. Через погіршення становища, за наявною інформацією, на одній з нарад керівництва ОРЛО навіть розглядалася можливість використання доменних печей Алчевського металургійного комбінату як крематорію. Водночас рух через тимчасово неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону не припинявся", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що до останнього часу здійснювалися організовані перевезення осіб до Ростовської області РФ для оформлення російських паспортів. Ці особи були офіційно звільнені від необхідності 14 днів перебувати в обсервації, на відміну від усіх інших категорій осіб, які в’їжджали до ОРДЛО.

"У період з 4 по 10 квітня тільки з Луганського автовокзалу №1 спеціальними маршрутами до населених пунктів Новошахтинськ, Червоний Сулін, Гукове та Донецьк (Ростовська область) за паспортами відправлено майже 1500 осіб, для чого було задіяно 35 автобусів. Однак після того як в осіб, які їздили за паспортами у 4-х різних автобусах, виявили коронавірус, окупаційні адміністрації ОРЛО та ОРДО ввечері 10 квітня синхронно оголосили про припинення цих поїздок, починаючи з 13 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОРДЛО окупанти приховують летальні випадки з симптомами коронавірусу, - Мінреінтеграції

Таким чином, якщо у березні представники російських окупаційних адміністрацій у Криму, Севастополі та в ОРДЛО намагалися поширювати неправдиву інформацію, що коронавірус начебто "завозять" з України, то зараз вони прямо і публічно вказують на приїжджих із Росії як на чинник небезпеки, адже ситуація стрімко погіршується і приховувати факти вже неможливо", - повідомили в міністерстві.

Також повідомляється, що "в той час як цивільне населення ТОТ позбавлено належної медичної допомоги, відчуває брак ліків і засобів індивідуального захисту, стосовно військових контингентів окупаційні адміністрації намагаються вживати посилених профілактичних заході. Проте саме військові контингенти наразі є чинником епідеміологічної загрози".

Так, на територію ОРДЛО на ротаційній основі протягом березня-початку квітня було залучено 120 фахівців-вірусологів із частин РХБЗ Південного військового округу Російської Федерації.

"Підконтрольні Росії військові підрозділи в ОРДЛО, в Криму та Севастополі переводяться на казармений режим, обмежуються контакти із членами родин, запроваджується заборона на отримання первинної медичної допомоги у громадських лікарнях. Частині російських військових, які не задіяні у бойових заходах, рішенням керівництва дозволено на період до травня виїхати з ОРДЛО до Російської Федерації. В ОРДО жінок, залучених до підконтрольних Росії військових підрозділів, звільнили від посадових обов’язків та відправили на карантин додому", - зазначено в повідомленні.

Утім, як наголошується, в останні тижні на територію ОРДЛО масово повертаються громадяни, які працювали у Російській Федерації, значною мірою – у Москві. Частина з них "працевлаштовується" до окупаційних військових контингентів, потенційно будучи носіями інфекції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189391
 
 
 Топ коментарі
 
Заблокировали так заблокировали. Главное, что нахлебников из Евросоюза кормить не надо и на этикетках можно по-украински не писать. Оккупанты на Донбассе заблокировали движение между захваченными территориями из-за распространения коронавируса, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 8286
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Где то зарыдал Сивохо, заскулили Дерьмак и Кизяк, през в печали...
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Команда Зеленского ходит в футболках с надписью, имеем право на ошибку.Это 73% ошиблись вместо вас Шариковых,сами стали ими
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Где то зарыдал Сивохо, заскулили Дерьмак и Кизяк, през в печали...
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Заблокировали так заблокировали. Главное, что нахлебников из Евросоюза кормить не надо и на этикетках можно по-украински не писать. Оккупанты на Донбассе заблокировали движение между захваченными территориями из-за распространения коронавируса, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 8286
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Коли вже зєлєну тисячу начнуть давать хто зна ?
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Никогда!))))

То он с телика снова вам побринчял своей флейтой по вашим ушам!))))
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Так Суркисы готовятся поспекулировать украинской землей , бо футболистов они уже распродали
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Уточню - "шкіряною флейтою"... А то у "зелебобіків" одна звивина - сарказму не зрозуміють...
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Кто посмел разделить брацгие народы Домбаса?
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Пресування людей першими повинні були заборонити українські військові.
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Как бы у нас приказы идут уже с другой стороны
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Так украинские военные мгновенно и заборонили. Более тысячи людей зависло в ОРДЛО или на территории Украины. Из Индии везут, а на тех похер.
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Команда Зеленского ходит в футболках с надписью, имеем право на ошибку.Это 73% ошиблись вместо вас Шариковых,сами стали ими
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Ну усе, готуйте рогаті крематорії, смерть до вас йде!!
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В интернете есть песня советская, Холера называется.Точная сказка про сегодняшний коронавирус
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Команда Зеленского сократила расходы на субсидии на 7 миллиардов в новом бюджете.Зато полиции добавили 195 миллионов.Эпоха бедности на лицо.
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Отопительный сезон закончился по этому субсидии будут меньше, естественно. У меня больше претензий к увеличению финансирования судей, силовиков, строительству корта или ещё там чего в Яремче. Плюс 7 млн на офис Президента ....?!?!!!!!!
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рассматривалась возможность использования доменных печей Алчевского металлургического комбината в качестве крематория. Источник: https://censor.net.ua/n3189391
Мне интересна сама технология процесса. Мартеновскую печь можно использовать. Видела как КГБ документы и стрелковое оружие уничтожал. В мульды загружается и направляется в печь. А вот насчёт доменной печи сильно сомневаюсь, если только в ковш при выпуске бросать? Так сперва загрузить трупы, потом чугун лить. Потом шлак в мартене выгорит.
Надо подсказать Пасечнику, в мартене всё таки удобней. Правда свидетелей уйма будет. Слухов разнесут, на 10 умножив. Но можно и их потом в мульду покидать. Окупанти на Донбасі заблокували рух між захопленими територіями через поширення коронавірусу, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 27
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Очень просто использовать... Шихту, при засыпке домны, трупаками перекладывать...
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Не пойдёт. Это или процесс загрузки в ручную делать надо. Механически, а если тела сдвинутся и раскидает куски по конструкциям. Их что на части резать. Если настаиваете на домне, то только в ковш при выпуске, но тогда кремний и фосфор попрёт, в мартене выравнивать придётся.
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Старий анекдот пам"ятаєте про єврейського папугу? "Хоть тушкой, хоть чучелом, а отсюда ехать надо...". Дайте їм можливість "попрацювать мізками"... Може, якщо не натягне хтось на дисертацію, то хоч "рацуху" оформить зможуть...
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Закопать, потом могут откапывать для идентификации, а так можно кого хош туда запихнуть и неугодных тоже, всё будет шито крыто.
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Я сразу не подумала. А так акт составили и всё. Вы правы.
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Ага... Особливо, якщо у братських могилах, і ями бульдозером копать... А зверху посадить кущі хеномелес маулея (айви японської). Золото, а не рослина... Засухо- і морозостійка, високоурожайна. Плоди ароматні, вітаміну С, на одиницю ваги, - в чотири рази більше, ніж в лимоні. І сиропи, і варення, і повидло...
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Старий анекдот хочеш? "Говорит Ванька Маньке:
- Поеду я к "хахлам", на Донбасс... Говорят, деньжат можно подзаработать... Горбатиться не надо - сиди себе, да постреливай... Да и жильём разживёмся - "хахлы" каждому домовину обещают!... Эх, и заживём!!!
- Дурак ты, Ванька... У "хахлов" "домовиной" гроб называется...
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Илларионов: - чем больше Зеленский будет находится у власти , тем больше он нанесет ущерба Украине , он работает против Украины
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Илларионов - советник Путина.. А бывших советников у Путина не бывает Окупанти на Донбасі заблокували рух між захопленими територіями через поширення коронавірусу, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 7613
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Интресно, а «голубь мира»Сивохо до мамы в Донецк доехал ? Или в Киеве отсиживается 😀😀😀
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теперь представители Великого народа Лугандяо не смогут ездить за семками в Великую страну Донбасяо. Печалька.
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Мені використання доменних печей, в якості крематоріїв, сподобалось... Видно, хтось там читав корейську легенду: "В древні часи вороги захопили Корею. Всі повстання захлиналися в крові. І вирішили люди відлить такий дзвін, голос якого-б підняв весь народ. Зібрали бронзу, і майстер взявся за роботу. Одна відливка - дзвін тріснув. Друга - дзвін звучав глухо. Третя - ще щось не так. І сказав провидець: "Двін потребує живої крові відданої Кореї людини...". І кинулась розплавлений метал дочка майстра, і в дзвоні застиг її передсмертний крик... А дзвін підняв на бій народ, і вороги були подолані...".
От тільки одного "новороси-донбасіти" не допетрали - там у вогонь жива людина кинулася, а не смердячий труп... Тому у них, крім "бзда", нічого не вийде...
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Режим охлаждения при отливке был нарушен, вот трещины и шли.
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Так мы тут все металлурги, ну или по крайне мере металловеды. Признавайтесь, я МОД.
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Знаешь разницу между "хомо сапиенсом" и "хомо эректусом" (в данном случае - "литвином")?... "Хомо сапиенс", в отличие от "хомо эректуса", обладает абстрактным мышлением, и понимает разницу между "прямым" смыслом сказанного, и "переносным"...
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