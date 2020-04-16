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 Київські новини, Суспільство
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 Від сьогодні на в'їздах до Києва людям вимірюватимуть температуру: список контрольно-пропускних пунктів

Із 16 квітня водіям і пасажирам транспорту на основних в'їздах до Києва обов'язково вимірюватимуть температуру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це йдеться в розпорядженні керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Перевірятимуть автобуси та мікроавтобуси, вантажні та вантажно-пасажирські автомобілі та легкові автівки, які перевозять більше трьох осіб, включно з водієм.

"Інформація про виняткові умови для проїзду автомобілістів з номерними знаками АА та КА, яку сьогодні поширили деякі ЗМІ, – не відповідає дійсності. Норма щодо термометрії однаково застосовуватиметься до всіх легкових автомобілів із кількістю осіб у салоні троє і більше", - сказано в повідомленні.

Контрольно-пропускні пункти розміщуватимуться на в’їздах та виїздах із міста за адресами:

  • вул. Богатирська, 32-Е;
  • просп. Броварський;
  • вул. Бориспільське шосе;
  • просп. Академіка Глушкова;
  • шосе Житомирське;
  • вул. Гостомельське шосе, 1/1;
  • Дніпровське шосе;
  • вул. Вишгородська, 83-А;
  • 27 км Столичного шосе.

Повноцінна робота контрольно-пропускних пунктів розпочнеться о 13:00. До цього часу термометрію проводитимуть для пасажирів автобусів. Паралельно триватиме облаштування КПП та звуження дороги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікарні Києва готові до прийому "другої хвилі" хворих на коронавірус, - КМДА

"Якщо до столиці прямує людина із нормальною температурою, після термометрії вона зможе вільно проїхати. Якщо температура вище 37,5 градусів та є ознаки гострого респіраторного захворювання, людину тестуватимуть на наявність коронавірусної хвороби та відправлятимуть на самоізоляцію.

У разі, якщо температура тіла перевищує 38 градусів та якщо людина має симптоми ГРВІ, – викликатимуть бригаду швидкої (екстреної) медичної допомоги для госпіталізації хворого", - зазначено в повідомленні.

Від сьогодні на вїздах до Києва людям вимірюватимуть температуру: список контрольно-пропускних пунктів 01

У КМДА також нагадали, що населенню рекомендують обмежити пересування на власному автомобільному транспорті між населеними пунктами, районами та регіонами України, якщо для цього немає нагальної потреби.

Окрім того, міська влада закликає киян не виходити з дому без нагальної потреби, а Великодні свята зустрічати вдома.

"Не варто ризикувати власним здоров’ям та безпекою, а також здоров’ям та життям своїх близьких. Ефективність протиепідемічних заходів та обмежень залежить від свідомого ставлення кожного з нас", - повідомили в КМДА.

Нагадаємо, що станом на 15 квітня у Києві вже 612 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189390
 
 
 Топ коментарі
 
Спочатку запускають хворих на короновірус, а потім маємо хворих в Лаврі, 6 та 8 лікарні... Тепер коли повно хворих почали вимірювати температуру, яка не є визначенням хвороби?
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Подсказываю Витальке - надо установить блокпосты и между районами Киева, и на всех мостах- на въезде и на выезде. Проверять температуру, документы, багажники и карманы.
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Пускай ВРУ и прочим Кабминам меряют ректально хоть по 100 раз в день...
Я еду в своей машине...и комне лезет ЧУВЫРЛО которое уже контактировало с тысячами!
Ну это не идиотизм!?)))
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А у Новинского 36.8°
Но тест позитивный...
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Это другой прямоходящий . Речь идет о людях .
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Спочатку запускають хворих на короновірус, а потім маємо хворих в Лаврі, 6 та 8 лікарні... Тепер коли повно хворих почали вимірювати температуру, яка не є визначенням хвороби?
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"У січні 2020 року від грипу та пневмонії в Україні померла 621 особа.В 2019 році від цих хвороб в Україні у січні померли 908 осіб."(©)
Сухі цихверки статистики, Алі...
Хто кого, куди тоді "запускав"?
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Ваша зевлада з "новими обличчями". Нагадую, що я з тобою не розмовляю.
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В січні 2019-го "зевлада"?
Ідіоти з "зевлади", Алі, винні лиш в нагнітанні істерики через ЗМІ з приводу короновірусу.
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Порохоботы бронелобные, им хоть сци в глаза но Зеленский все равно виноват в том, что подорожали помидоры )))
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Объясните логику. Зачем проверять на ВЪЕЗД в зону, где уровень заражения повышен? Від сьогодні на в'їздах до Києва людям вимірюватимуть температуру: список контрольно-пропускних пунктів - Цензор.НЕТ 1368Так работают мозги боксёра?
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Повністю підтримую.Була б логіка,коли перевіряли на виїзді або в обох напрямках
А що буде,коли міста-сателіти(Борриспіль,Бровари,Васильків,Вишгород,Вишневе,Обухів)
також введуть контроль [Київській ОДА потрібно задуматись]
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А если двое едут, то вируса по определению быть не может.
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Цель только создать дополнительные неудобства, может кто то лишний раз не поедет. Контролировать въезд и выезд + 1-го человека в машине, движение вообще станет. Ну или пока просёлки не накатают.
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Вы поклонник главного боксера Украины зеленского?
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Короновирусный фейк первым запустил в Украине житель Черновицкой области,который со своей женой через Румынию попал в Италию 19 февраля.Интересно он рассказал как его лечили итальянцы с 21 февраля.Жена не заболела ,а он в первый день температурил 37,1.Потом его на несколько дней поместили в отдельную палату.перечитал его басню раза 3.А с 23 февраля кремлевские пропагандоны начали лепить правду о коронавирусе.
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Жена его должна была заболеть,дедуля.соображалку включи хоть на миг.
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ніхто нікому в нашому світі нічого не винен
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Швейцарские медики утверждают,что нет никакого коронавируса,что есть правда.
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А что по этому поводу говорят британские ученые ?
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Пускай ВРУ и прочим Кабминам меряют ректально хоть по 100 раз в день...
Я еду в своей машине...и комне лезет ЧУВЫРЛО которое уже контактировало с тысячами!
Ну это не идиотизм!?)))
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палицай имеет право на проведение медобследования пассажира ?
а он как проходит санобработку после контакта ?
возможно он носитель сам ?
ублюдочные падали, а если у человека другое заболевание,
то его в чумной барак, заразить и бабла слупить ?
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Так отож. Потому и вопрос "до контакта". Со мной конкретно. Или с тобой. Или ещё кем.
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"Ми не будемо працювати за 47 тисяч гривень. Хіба це гроші?": судді в Україні влаштували бунт

Источник: https://informator.press/my-ne-budemo-pratsiuvaty-za-47-tysiach-hryven-khiba-tse-hroshi-suddi-v-ukraini-vlashtuvaly-bunt/?fbclid=IwAR3ERMalR87hOt3h-EYnDeAgqNB0UD_5QPu3U2g1HtF1q2Z3pGFNWhZ6Qi8Від сьогодні на в'їздах до Києва людям вимірюватимуть температуру: список контрольно-пропускних пунктів - Цензор.НЕТ 1723
Від сьогодні на в'їздах до Києва людям вимірюватимуть температуру: список контрольно-пропускних пунктів - Цензор.НЕТ 8713

Знахабніла каста, яка живе в паралельній реальності. Вся країна затягнула паски, хто чим може допомагає медикам, а судді посміли заявити, що обмеження на час карантину зарплати до 47 тисяч грн на місяць є неприпустимим. Бо вони, бачите, "на передньому краї боротьби з інфекцією". Хм, не лікарі, а судді? Оце так відкриття. 🤦‍♀
Ось ще один феєричний аргумент: Обмеження зарплати не узгоджується з гарантіями незалежності суддів. Тому "свавільно встановлювати або змінювати розмір в... Показати більше...
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як для чого.. вдячних киян має стати в рази більше.. Віталік піклується про них аж дим йде а вибори мера вже близько
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І будуть ставити клізму!!! 30 млрд. треба якось відмити!
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З київськими номерами, кажуть, без клізми.
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Подсказываю Витальке - надо установить блокпосты и между районами Киева, и на всех мостах- на въезде и на выезде. Проверять температуру, документы, багажники и карманы.
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Обязательным условием для самоизолированых монахов-отшельников церкви великого Царства ужасного Ковида,решивших покинуть свои кельи-квартиры что бы прикоснуться к святым местам где ступала нога великого пророка Ляшка является непременная остановка и ритуал измерения температуры возле святых мест КПП. Паломникам без маски и без запаха благовоний антисептика,придется отдать подношение святым воинам церкви,полицаям,в виде штрафа.
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