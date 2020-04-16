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 Ворог за добу тричі обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, поранено двох найманців РФ, - штаб

Протягом 15 квітня Збройні формування РФ тричі порушили встановлений на Донбасі режим всеосяжного і безстрокового припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник вів обстріли по наших позиціях із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У відповідь українські захисники за допомогою штатних вогневих засобів змусили окупаційні підрозділи припинити злочинну збройну активність.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці обстріляли українських захисників поблизу міста Попасна із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А біля села Кримське підрозділи Об’єднаних сил зафіксували використання противником гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

"На провокаційні обстріли українські військовослужбовці дали результативну та адекватну відповідь, тож надвечір окупанти в цьому районі повернулися до дотримання режиму "Тиші"", - йдеться в повідомленні.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції ОС поруч із селом Водяне з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру.

"За добу, що минула, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед наших військовослужбовців не було", - повідомили в штабі.

Водночас наголошується, що "Об'єднані сили перебувають у постійній готовності рішуче відреагувати на будь-які випадки злочинної активності окупантів. Агресивні дії противника й надалі отримуватимуть адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників".

За даними розвідки Об’єднаних сил, 15 квітня українські підрозділи поранили двох російських найманців.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ворог за добу тричі обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, поранено двох найманців РФ, - штаб 01
Ворог за добу тричі обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, поранено двох найманців РФ, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189389
 
 
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Прошу звернути увагу, що порушити режим припинення вогню можна лише раз, а далі його не існує!
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Ну и хрен с ними!
Убей побольше русских тварей!!!
Ворог за добу тричі обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, поранено двох найманців РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 7825
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
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ГЕРОЯМ СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!!!!!!!!
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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Сьогодні Україна відзначає Великий Четвер, Чистий Четвер.
Нехай Господь допоможе нам очистити нашу землю від ворогів та запроданців.
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