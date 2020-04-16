 Самоізолюватись і терміново зв'язатися із сімейним лікарем: у ЦГЗ розповіли, як діяти вагітним із симптомами COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ у Facebook.

"Вагітні жінки не є більш сприйнятливими до COVID-19, ніж інші люди. У групі ризику лише вагітні із супутніми патологіями: цукровим діабетом, онкозахворюваннями, хронічними захворюваннями легень, імуносупресивними станами тощо", - йдеться в повідомленні.



Повідомляється, що наразі зафіксовано лише два випадки можливої вертикальної трансмісії вірусу. Передавання, найімовірніше, відбувається від матері до новонародженого безпосередньо після пологів. Зараз немає доказів щодо антенатального, інтранатального передавання або зараження через генітальні рідини.

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Жінці із симптомами, що свідчать про COVID-19, слід самоізолюватися і терміново зв’язатися із сімейним лікарем. Якщо у вагітної з підозрою чи підтвердженою коронавірусною інфекцією починаються пологи, її перевозять до пологового будинку.



Для діагностики COVID-19 приймальне відділення мусить мати:



- експрес-тести на новий коронавірус і грип;

- пробірки для вірусологічного дослідження із транспортним середовищем;

- контейнери для їхнього транспортування.



Зазначається, що обирати тактику пологів слід з урахуванням акушерських показань, крім випадків, коли в жінки дихальна недостатність, що потребує негайного розродження.



Під час кесаревого розтину слід здійснювати спінальну чи епідуральну анестезію. Уникайте загальної анестезії, крім стандартних показань до її проведення.



Уся хірургічна бригада має бути одягнена в засоби індивідуального захисту (ЗІЗ).