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 Суспільство, Здоров'я
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 Самоізолюватись і терміново зв'язатися із сімейним лікарем: у ЦГЗ розповіли, як діяти вагітним із симптомами COVID-19

Вагітні жінки не є більш сприйнятливими до коронавірусної інфекції COVID-19, ніж інші люди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ у Facebook.

"Вагітні жінки не є більш сприйнятливими до COVID-19, ніж інші люди. У групі ризику лише вагітні із супутніми патологіями: цукровим діабетом, онкозахворюваннями, хронічними захворюваннями легень, імуносупресивними станами тощо", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі зафіксовано лише два випадки можливої вертикальної трансмісії вірусу. Передавання, найімовірніше, відбувається від матері до новонародженого безпосередньо після пологів. Зараз немає доказів щодо антенатального, інтранатального передавання або зараження через генітальні рідини.

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Жінці із симптомами, що свідчать про COVID-19, слід самоізолюватися і терміново зв’язатися із сімейним лікарем. Якщо у вагітної з підозрою чи підтвердженою коронавірусною інфекцією починаються пологи, її перевозять до пологового будинку.

Для діагностики COVID-19 приймальне відділення мусить мати:

- експрес-тести на новий коронавірус і грип;
- пробірки для вірусологічного дослідження із транспортним середовищем;
- контейнери для їхнього транспортування.

Зазначається, що обирати тактику пологів слід з урахуванням акушерських показань, крім випадків, коли в жінки дихальна недостатність, що потребує негайного розродження.

Під час кесаревого розтину слід здійснювати спінальну чи епідуральну анестезію. Уникайте загальної анестезії, крім стандартних показань до її проведення.

Уся хірургічна бригада має бути одягнена в засоби індивідуального захисту (ЗІЗ).

Самоізолюватись і терміново звязатися із сімейним лікарем: у ЦГЗ розповіли, як діяти вагітним із симптомами COVID-19 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189388
 
 
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так правильно по мнению регента ляшка. а как с точки зрения здравого смысла?
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Це саме з тим сімейним лікарем, який був створений реформою Супрун?
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Вся хирургическая бригада должна быть одета в средства индивидуальной защиты (СИЗ).
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Це в ті засоби захисту, які передали нам із СА як благодійність, бо купити їх не могли?
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это те, которые в джипы (?) грузили и увозили в неизвестном направлении Самоизолироваться и срочно связаться с семейным врачом: в ЦОЗ рассказали, как действовать беременным с симптомами COVID-19 - Цензор.НЕТ 6525
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Це я не знаю. Нехай цим займеться ДБР замість розслідування справи Захарченка.
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Заканчивался второй месяц эпидемии короновируса в стране, а зеленые мрази только сейчас раздуплились, что и беременные тоже могут подхватить эту болезнь
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а чем поможет семейный врач ?
это типа идите на °°° ?
что ещё «должно иметь» приёмное ?
если нет, то не рожать ?
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Новинський мабуть трійнею вагітний . Не дарма в лікарні під наглядом. Або татко малечі кум Ху*ла.
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