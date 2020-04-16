Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, рішення діятиме з 1 травня до кінця року.
Зазначається, що пропозиція про призупинення "тягаря заборгованості" відкрита для найбідніших і найменш розвинених країн світу (за визначенням Світового банку і ООН) доти, поки вони погашають борг СБ і МВФ.
Ініціатива є частиною зусиль щодо зміцнення світової економіки в умовах спалаху коронавірусу, яка штовхає світ до найглибшої рецесії з часів Великої депресії 1930-х років.
Нагадаємо, за прогнозами МВФ, показник зростання глобальної економіки в цілому різко знизиться через наслідки пандемії з 2,9% за підсумками минулого року до "мінус" 3,0% наприкінці нинішнього. Очікується, що економічне падіння не омине і найбільш розвинені економіки світу, в тому числі США, Китай, країни Європейського Союзу. При цьому Україну також очікує серйозне зниження реального ВВП - до "мінус" 7,7% за підсумками 2020 року, прогнозують у МВФ.
Виконавча рада МВФ також затвердила "полегшення тягаря заборгованості" для 25 країн.
Тем не менее, Зеленского мы должны беречь, как зеницу ока, чтобы он не смог ни сбежать, ни попасть в руки Московии каким-либо другим способом. Последствия такого побега вы можете легко просчитать. Московия, в отличие от Украины, делает работу над ошибками очень серьёзно.
https://m.youtube.com/watch?v=DObcv8cWxuc
"Эти деньги могут быть конфискованы и переданы Украине лишь после того, как в украинских судах будет доказано нелегальное происхождение средств. До сих пор, однако, ни одно из дел не было расследовано до конца и передано в суд. Во многих случаях, как показывает проведенный DW анализ судебных решений, украинские следователи обращались в суд за разрешением на доступ к банковским документам за границей лишь спустя два-три года после блокировки счетов людей из санкционного списка.
Однако из-за затягивания расследования в Украине санкционный список ЕС за пять лет сократился на треть."
Они на неё будут ссылаться ешё несколько лет....