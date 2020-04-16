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 Економіка, За кордоном
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 У G20 домовилися до кінця року заморозити борги найбідніших країн світу

Фінансові представники "Групи 20" ухвалили рішення про призупинення виплат з обслуговування боргів для найбідніших країн світу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, рішення діятиме з 1 травня до кінця року.

Зазначається, що пропозиція про призупинення "тягаря заборгованості" відкрита для найбідніших і найменш розвинених країн світу (за визначенням Світового банку і ООН) доти, поки вони погашають борг СБ і МВФ.

Ініціатива є частиною зусиль щодо зміцнення світової економіки в умовах спалаху коронавірусу, яка штовхає світ до найглибшої рецесії з часів Великої депресії 1930-х років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідери країн G20 домовилися виділити на підтримку світової економіки 5 трильйонів доларів

Нагадаємо, за прогнозами МВФ, показник зростання глобальної економіки в цілому різко знизиться через наслідки пандемії з 2,9% за підсумками минулого року до "мінус" 3,0% наприкінці нинішнього. Очікується, що економічне падіння не омине і найбільш розвинені економіки світу, в тому числі США, Китай, країни Європейського Союзу. При цьому Україну також очікує серйозне зниження реального ВВП - до "мінус" 7,7% за підсумками 2020 року, прогнозують у МВФ.

Виконавча рада МВФ також затвердила "полегшення тягаря заборгованості" для 25 країн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189386
 
 
 Топ коментарі
 
Украина в этот список не входит - взыщут долги по полной. Не может страна относиться к бедным, в которой чиновники, депутаты, судьи, прокуроры, и пр. шлоебень приобретают авто за пол-миллиона или дом в Испании, устраивают днюхи своим блядям в европе по лимону $$. Нищее, обворованное население не в счет, раз всё это позволяет.
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Ну вот надо было этому Зебилу ляпать языком что эпоха бедности в Украине закончилась еще 21 апреля прошлого года?
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Пока на дворе апрель, можно предположить, что это касается в первую очередь США , а также других членов G7В G20 договорились до конца года заморозить долги беднейших стран мира - Цензор.НЕТ 105
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Зеленский - враг Украины. То, о чём мы знали с давным-давно, подтверждает бывший советник Путина, - Андрей Илларионов. Максимально распространите это видео. Самое важное о Зеленском начинается с 1:31:30 https://www.youtube.com/watch?v=gNiTLPeBLJc

Тем не менее, Зеленского мы должны беречь, как зеницу ока, чтобы он не смог ни сбежать, ни попасть в руки Московии каким-либо другим способом. Последствия такого побега вы можете легко просчитать. Московия, в отличие от Украины, делает работу над ошибками очень серьёзно.
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Огласите весь список, пожалуйста...... В G20 договорились до конца года заморозить долги беднейших стран мира - Цензор.НЕТ 9500
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Выше огласил хотя не редактор и автор статьи В G20 договорились до конца года заморозить долги беднейших стран мира - Цензор.НЕТ 6402
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свои упоротые фантазии можешь не оглашать, свинорус
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Маску хоть умеешь носить ушлёпок или ты её редко надеваешь потому что табло и так не фотогеничное и похож в ней на клоуна, а ты вообще и есть по ходу грустный апрельский клоун с маской надетой на табло, по которому надо однажды хорошо настучать и исправить носик за дистанционную лихую диванную смелость, незаслуженно и криво оскорблять форумчан
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Тебе надо однажды преклонить колени и поцеловать мой ботинок, свинорус
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мОЛДОНЕСКУ ты огуццы солёные с банки не ешь бо голова дурная в банку не помещается или рассол глаза щиплет В G20 договорились до конца года заморозить долги беднейших стран мира - Цензор.НЕТ 403 В G20 договорились до конца года заморозить долги беднейших стран мира - Цензор.НЕТ 6830 а вообще ты идиот причём редкий бообабовый
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у него по ходу 0,73% мозга развито от общей массы у волка и то куда больше, а до молдонеску ему как пешком до марса В G20 договорились до конца года заморозить долги беднейших стран мира - Цензор.НЕТ 1939
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Ты не далёкий с полным отсутствием чувства юмора и у тебя в апреле происходит обострение в той части мозга которая отвечает за эту важную функцию , советую записаться и походить на занятия к кинологу В G20 договорились до конца года заморозить долги беднейших стран мира - Цензор.НЕТ 5665 ,что бы избавиться от волчих повадок и так сказать как можно более очеловечеться В G20 договорились до конца года заморозить долги беднейших стран мира - Цензор.НЕТ 5665
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А яйцепадучий овоч говорив, що вовки є благородними тваринами🧐
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А мне говорили что Аллах - гей, и ты его любовник
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Саинорус, ты зачем снова этот высер написал?
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Если вспомнить, что 26 марта лидеры стран G20 договорились выделить на поддержку мировой экономики более $5 трлн., то они возглавлять должны этот список по-любому.
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Афганистана, Бенина, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбии, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Конго, Йемена, Коморских островов, Либерии, Мадагаскара, Малави, Мали, Мозамбика, Непала, Нигерии, Руанды, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновых островов, Сьерра-Леоне, Таджикистана, Того, Центральноафриканской республики и Чада.
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М'ясокомбінат зебілам заявок не надсилав
https://m.youtube.com/watch?v=DObcv8cWxuc
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Где-то видел список. Говорю сразу, Украины там нет.
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та была еще 12 числа...а потом ....коррупция реприватизация... алигархи...список форбс...короче не бедная...а воорооовитая...
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Ну Украина то страна богатая, потому ее в списке нет.
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зеленой сопле сможет прийти в голову войти в этот список.
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Всі це знають, тому нас там і нема. Й не з'явимось, бо ми -- дурнІ, а не бідні: 5 лет санкций ЕС: тающие миллионы Януковича
"Эти деньги могут быть конфискованы и переданы Украине лишь после того, как в украинских судах будет доказано нелегальное происхождение средств. До сих пор, однако, ни одно из дел не было расследовано до конца и передано в суд. Во многих случаях, как показывает проведенный DW анализ судебных решений, украинские следователи обращались в суд за разрешением на доступ к банковским документам за границей лишь спустя два-три года после блокировки счетов людей из санкционного списка.
Однако из-за затягивания расследования в Украине санкционный список ЕС за пять лет сократился на треть."
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Ну некому у нас расследовать финансовые преступления. И не потому что не хотят, просто НЕ УМЕЮТ.
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Зате брати кредити "умеют"... Якщо повернути вкрадені овочем гроші, то самі почнемо взичати гроші іншим країнам... Дуже жаль, що Кузьма помер, так і згадується його пісня про "країну-руїну"...
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Еще при Ющенко пришлось как-то столкнуться с так называемыми следователями налоговой милиции. От впечатлений отходила долго. Слушал меня с тоской в глазах и больше не объявлялся.
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Йой.. Ірадо, я собі бачу, що Ви така собі тендітна жіночка, а Ви таке розповідаєте...
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Та я Вам, хіба, суддя, Ирадо? Просто, цікаво, чому "Слушал меня с тоской в глазах и больше не объявлялся."... Може, Ви йому по пиці врізали, то воно й злякалося. Таке теж відбувається.
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Нет, всё было намного проще. Вместо того, чтобы запутать мня, он запутался сам и понял, что из такого болота ему не выплыть.
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Всегда считала, что представители этой службы не тонут по определению, даже в болоте, а топят других. Пока не столкнулась.
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"Пока не столкнулась." -- зрозуміло, бо "наша" держава вважає, що це наші проблеми.
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Круто! А мене вони позичили принтер та роздрукували мені весь лазерний картридж, а потім нічого не знайшли і я заправляв його власним коштом 🙄
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Мне повезло больше - про нас забыли и больше не показывались. Может просто решили сберечь свою нервную систему.
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Украина в этот список не входит - взыщут долги по полной. Не может страна относиться к бедным, в которой чиновники, депутаты, судьи, прокуроры, и пр. ******** приобретают авто за пол-миллиона или дом в Испании, устраивают днюхи своим ****** в европе по лимону $$. Нищее, обворованное население не в счет, раз всё это позволяет.
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Это во всех "бедных странах",и чем беднее страна,тем жирнее те,кто при кормушке.
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Ну вот надо было этому Зебилу ляпать языком что эпоха бедности в Украине закончилась еще 21 апреля прошлого года?
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"Талоньі на галоші не самі галоші". Заморозять країни, а не борги!
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Зато у зебилов появилась классна отмазка от всеж проблем "-Так пандемия была!
Они на неё будут ссылаться ешё несколько лет.... В G20 договорились до конца года заморозить долги беднейших стран мира - Цензор.НЕТ 2401
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Так Україна не найбідніша. Нехай зелені бубочки думкою не багатіють і не клеять дурня перед нормальними країнами.
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Так тут питання стоїть: або клеїти дурня, або працювати а де ви бачили жидів з лопатами? В G20 договорились до конца года заморозить долги беднейших стран мира - Цензор.НЕТ 840
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І до кінця року це не великий термін.
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Надеюсь мы войдём в этот Элитный Клуб
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Якщо враховувати всі офшори, то без сумнівів членство в G20 гарантовано.
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А Украины там нет, в прочем ничего нового, выскажут озабоченность в очередной раз и все, но мы скоро станем беднее всех вышеуказанных стран с такой властью , вы только представьте сколько людей лишаться работы после карантина, ведь не все рискуюю увольнять или отправлять в отпуска за свой счёт во время онного...Крч будет весело, при чем очень)
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Конечно нет. Эпоха бедности закончилась же, и Украина на пороге экономического прорыва
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Круто! Завдяки Порошенку у України з'явився Шанс!
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А разве Украина не самая бедная?😮 А чего же кричали при Порошенко "самая бедная, самая бедная" ? Значит теперь резко разбогатела? Так что ж вы жалуетесь?
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