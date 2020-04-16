 У G20 домовилися до кінця року заморозити борги найбідніших країн світу

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, рішення діятиме з 1 травня до кінця року.

Зазначається, що пропозиція про призупинення "тягаря заборгованості" відкрита для найбідніших і найменш розвинених країн світу (за визначенням Світового банку і ООН) доти, поки вони погашають борг СБ і МВФ.

Ініціатива є частиною зусиль щодо зміцнення світової економіки в умовах спалаху коронавірусу, яка штовхає світ до найглибшої рецесії з часів Великої депресії 1930-х років.

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Нагадаємо, за прогнозами МВФ, показник зростання глобальної економіки в цілому різко знизиться через наслідки пандемії з 2,9% за підсумками минулого року до "мінус" 3,0% наприкінці нинішнього. Очікується, що економічне падіння не омине і найбільш розвинені економіки світу, в тому числі США, Китай, країни Європейського Союзу. При цьому Україну також очікує серйозне зниження реального ВВП - до "мінус" 7,7% за підсумками 2020 року, прогнозують у МВФ.

Виконавча рада МВФ також затвердила "полегшення тягаря заборгованості" для 25 країн.