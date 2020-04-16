 Ексадвокат Януковича Бабіков може стати виконувачем обов'язків директора ДБР, - в.о. глави Бюро Соколов

Про це виконувач обов'язків директора Держбюро розслідувань Олександр Соколов розповів в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.
"Рада призначає Венедіктову генеральним прокурором. У нас у законі написано, що у разі відсутності директора повноваження виконують перший заступник, заступники почергово по 60 днів. На момент, коли Венедіктову було призначено, Бабіков перебував у відпустці за сімейними обставинами чи на лікарняному, я вже не пам'ятаю. Не було його тиждень. Я був сам. Зібрав юристів, зібрав кадри. Бабіков у відпустці. Його як? Відзивати? А хто має відзивати, Венедіктова вже призначена, вона не може підписувати накази. І було ухвалено рішення, оскільки був цей 60-денний термін, я сам на себе підписав наказ, що я приступаю виконувати обов'язки. Бо нікого нема. Т.в.о. директора вже нема, Бабікова нема, є тільки я і більше нікого", - заявив Соколов.
Водночас після закінчення 60-денного терміну Бабіков стане в.о. директора ДБР також на два місяці, якщо не оберуть інших заступників.
Соколов зазначив, що має намір взяти участь у відкритому конкурсі на посаду керівника ДБР, коли його оголосять.
Нагадаємо, колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков 20 січня став першим заступником директора Державного бюро розслідувань.
Національне агентство з питань запобігання корупції встановило, що Бабіков до призначення на зазначену посаду, діючи як адвокат, здійснював захист Януковича.
Цей факт, за версією НАЗК, обумовлює існування приватного інтересу в Бабікова О.П. у ході і результатах попереднього розслідування зазначеного провадження.
І тому НАЗК визначає наявність потенційного конфлікту інтересів у Бабікова, який виникне автоматично в разі відсутності директора (або в.о.) ДБР.
И, да, может закончиться кровью.. Боюсь бОльшей, чем во время Майдана (((((
А оставшийся охлос из 73% пусть наслаждается русским миром, нищетой, бесправием, безработицей.
Зелене випромінювання;
проникаюча радіація у залишки нерозвиненого мозку;
радіоактивне зараження 73%;
електромагнітне та неконтрольоване словоблуддя про сою.
будет готовить посадочную площадку для верталета ростовскаго беглого шефа
там, гиде она и была назначена - в ПАРКОВОМ!!
от соевое дерьмо натворило дел за 5 лет в кресле президента,
что и через 100 лет вспомнят
ахахаха
(вибачте, заштрик не зробимо. Усі заштрики на боротьбу з коронавірусом. У вашому випадку - тільки клізьму!)
https://m.youtube.com/watch?v=PKNAUxJQg98
по данным социологов, бOльшая часть "разочаровавшихся" в Зеленском избирателей (26%) проголосовала бы на выборах за сопредседателя партии Оппозиционная платформа - За жизнь Юрия Бойко.
Главу Евросолидарности Петра Порошенко готов поддержать 1% тех, кто голосовал за Зеленского.
У вас несчастные случаи на стройке были - YouTube
-Это не просьба...
А крови и революций больше не будет. В этой стране не стоит терять жизнь ради идиотов и смены барыг у корыта.
На эту должность можно назначать только тех, кто защищал педофилов или насильников.
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