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Все про:ДБР (1061) Бабіков (37) Соколов Олександр (6)

 Ексадвокат Януковича Бабіков може стати виконувачем обов'язків директора ДБР, - в.о. глави Бюро Соколов

Перший заступник директора Держбюро розслідувань Олександр Бабіков, який представляв у суді інтереси експрезидента-втікача Віктора Януковича, може стати виконувачем обов'язків директора ДБР.

Про це виконувач обов'язків директора Держбюро розслідувань Олександр Соколов розповів в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Рада призначає Венедіктову генеральним прокурором. У нас у законі написано, що у разі відсутності директора повноваження виконують перший заступник, заступники почергово по 60 днів. На момент, коли Венедіктову було призначено, Бабіков перебував у відпустці за сімейними обставинами чи на лікарняному, я вже не пам'ятаю. Не було його тиждень. Я був сам. Зібрав юристів, зібрав кадри. Бабіков у відпустці. Його як? Відзивати? А хто має відзивати, Венедіктова вже призначена, вона не може підписувати накази. І було ухвалено рішення, оскільки був цей 60-денний термін, я сам на себе підписав наказ, що я приступаю виконувати обов'язки. Бо нікого нема. Т.в.о. директора вже нема, Бабікова нема, є тільки я і більше нікого", - заявив Соколов.

Водночас після закінчення 60-денного терміну Бабіков стане в.о. директора ДБР також на два місяці, якщо не оберуть інших заступників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бібіков, я був теж на Майдані 18 лютого 2014 року - я такий самий, як Таня, - приходьте до мене", - Аваков про підозру Чорновол

Соколов зазначив, що має намір взяти участь у відкритому конкурсі на посаду керівника ДБР, коли його оголосять.

Нагадаємо, колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков 20 січня став першим заступником директора Державного бюро розслідувань.

Національне агентство з питань запобігання корупції встановило, що Бабіков до призначення на зазначену посаду, діючи як адвокат, здійснював захист Януковича.

Цей факт, за версією НАЗК, обумовлює існування приватного інтересу в Бабікова О.П. у ході і результатах попереднього розслідування зазначеного провадження.

І тому НАЗК визначає наявність потенційного конфлікту інтересів у Бабікова, який виникне автоматично в разі відсутності директора (або в.о.) ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК не встановило в Бабікова конфлікту інтересів, - ДБР

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189385
 
 
 Топ коментарі
 
Навіть можна говорити, що вони все для того роблять. Не буває співпадінь у такому, якщо зевлада провокує народ там, де можна було не провокувати.
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Всё это имеет шансы окончиться большой кровью, увы.
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Згорів сарай, гори і хата!
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Всё это имеет шансы окончиться большой кровью, увы.
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Навіть можна говорити, що вони все для того роблять. Не буває співпадінь у такому, якщо зевлада провокує народ там, де можна було не провокувати.
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Да ему глубоко плевать, он спит в толстовке Кошевого.
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у меня возникает аналогичное ощущение. Или они действительно беспросветные идиоты, или идут по стопам Януковича с ювелирной точностью сознательно, прекрасно понимая последствия.
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Я уже писала Али, что он спит в толстовке Кошевого, могу добавить, что просыпается под песню Инь-Янь 'А мне все Пофиг'. И думаю, они не идиоты и не идут по стопам Овоща. Просто ведут себя точно так, как вел себя Нелох еще до выборов. Просто почему-то большинство этого не видело.
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Можна зробити профайл їхньої поведінки з причинами нерозуміння суті СН більшостію зевиборців. Але це робота для психіатрів🙄
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Вы думаете, что психиатры разберутся? Не уверена....
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У мене родич лікар-психіатр. Тому я впевнений, що психіатри розберуться, а пояснювати приходиться нам🙉
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Может все-таки тут лучше обратиться к специалисту ветеринарной психоневрологии? Ну жалко тех, кто с людьми работает. Это же потом будет травма на всю оставшуюся жизнь.
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Не чув про ветеринарів-психоневрологів, хоча моя прабаба була ветеринаром! Дійсно, що тварину треба вміти заспокоїти, або смертельна ін'єкція. Мабуть тільки ін'єкція 🙄
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Есть уже и такие специалисты. Экс-адвокат Януковича Бабиков может стать исполняющим обязанности директора ГБР, - и.о. главы Бюро Соколов - Цензор.НЕТ 2399 Изучают в том числе взаимосвязи между процессами в нервной системе и других системах организма животных. Самое то, что нужно. Может хоть они отыщут зачатки разума.
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Все змінюється.😞 Нехай тоді шукають, хоча чорну кішку важко знайти у темному приміщенні, якщо її там нема.
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Они идут по четко прописанному плану
И, да, может закончиться кровью.. Боюсь бОльшей, чем во время Майдана (((((
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Вы правы, слишком много оружия сейчас на руках. Это не зима 2014.
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Вряд ли. Адекватные люди, что еще остались в Украине, просто уедут жить и работать в Европу, США, Канаду. Никто уже не будет идти под пули, чтобы потом быдло в очередной раз проголосовало за пророссийского идиота.

А оставшийся охлос из 73% пусть наслаждается русским миром, нищетой, бесправием, безработицей. Экс-адвокат Януковича Бабиков может стать исполняющим обязанности директора ГБР, - и.о. главы Бюро Соколов - Цензор.НЕТ 4356
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Так и будет, но при этом зебилы уехавших еще и обвинят, типа сбежали, бросили страну и т. п.
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я тут говорил не так давно зелёным победунам,что скоро они будут жить по произведениям ТГ Шевченко - село неначе погоріло-зебіли зовсім подуріли-німі на панщину ідуть і зебілят своїх ведуть..
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Біда в тому, що їх цікавлять наслідки їх вибору не більш, чим наслідки цікавлять того, хто насцяв в ліфті...
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Це не заважає їм зловтішатись-що разом з ними на дно пішли й адекватні люди.
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Щоб зловтішатися, я вважаю, то треба мати якісь плани... А коли ти воно сцить в ліфті, то які там в біса плани... А адекватні на дно не підуть: їх багато на сході з важким озброєнням, ми з Вами не спимо, Європа дивиться, який віслюк до яких Оманів їздить, не переймайтеся...
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Адекватные люди уедут из этой помойки, они умеют работать и зарабатывать и нормально устроятся в другой стране!
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Основними вражаючими факторами зебільного вибуху є:Зедарна хвиля;
Зелене випромінювання;
проникаюча радіація у залишки нерозвиненого мозку;
радіоактивне зараження 73%;
електромагнітне та неконтрольоване словоблуддя про сою.
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словоблуддя все одно зводиться до "самдурак!"
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Та так. Горить не хата. Горить шапіто. Шапіто, в яке клоуни перетворили державу. Не знаю, як воно прийнято в богемі, а в серйозних установах керівники зобов'язані знати, де знаходяться їхні підлеглі. А тим більше, заступники. І чим вони займаються. Кожен документ, який керівник підписує, має бути керівником прочитаний. А Соколов, не знає, де був Бабіков. І чим займався у свою відсутність. Це так прийнято в силовому відомстві. Яке має забезпечувати законність в державі.
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Экс-адвокат Януковича Бабиков может стать исполняющим обязанности директора ГБР, - и.о. главы Бюро Соколов



будет готовить посадочную площадку для верталета ростовскаго беглого шефа
там, гиде она и была назначена - в ПАРКОВОМ!!

от соевое дерьмо натворило дел за 5 лет в кресле президента,

что и через 100 лет вспомнят

ахахаха


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Вы год провели в летаргическом сне?
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У молодості в мене були вінілові платівки, які інколи грали по колу, а ще в програмуванні є така система. Схоже і у цього коментатора клинить на пісні про папєрєдніка.
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Сестро! Пацієнтові ipd dip зуйово! Клізьму Есмарха, ТРИ ВІДРА!
(вибачте, заштрик не зробимо. Усі заштрики на боротьбу з коронавірусом. У вашому випадку - тільки клізьму!)
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Януковичу Ермак уже шьёт красный ковёр ?
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Але якщо там буде Азіров, то потрібен не "килим-літак", а ковір-самоліт.
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Вот почему Зеленский так старательно избегает давать интервью украинским журналистам. Не считая идиотского марафона,суть которого можно было уложить в 30 минут. Вот выходит верхоглавком и его спрашивают-а почему назначили адвоката Януковича, а почему подписываете с боевиками соглашения,а почему Центрэнерго в 19 было прибыльным,а когда его отдали Коломойскому стало глубоко убыточно?
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А потім зебіли на кожній гілці усіх переконують, що між Порошенко і Зе нема різниці та винний лише Порох!
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Не існує ніяких «зебілів» на гілках-це все російські тролі і сєпари різних мастей і відтінків від комуняк до хахлов-какая-разніца.
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Дійсно, що зебіли різновид вірусу сепарів, кацапів і "русского міра".
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по факту, от того же КМИС:
по данным социологов, бOльшая часть "разочаровавшихся" в Зеленском избирателей (26%) проголосовала бы на выборах за сопредседателя партии Оппозиционная платформа - За жизнь Юрия Бойко.
Главу Евросолидарности Петра Порошенко готов поддержать 1% тех, кто голосовал за Зеленского.
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Таких анекдотов еще не было - сам на себя написал приказ о назначении! Экс-адвокат Януковича Бабиков может стать исполняющим обязанности директора ГБР, - и.о. главы Бюро Соколов - Цензор.НЕТ 637
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Если это произойдет, то останется только выслать приглашение Овощу и Азирову. Экс-адвокат Януковича Бабиков может стать исполняющим обязанности директора ГБР, - и.о. главы Бюро Соколов - Цензор.НЕТ 1088
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-Я боюсь возвращаться в Киев...
-Это не просьба...
Экс-адвокат Януковича Бабиков может стать исполняющим обязанности директора ГБР, - и.о. главы Бюро Соколов - Цензор.НЕТ 3727
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Як же вони вас класично розвели! Дебіли не вони, а ,на жаль, ви.
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Вот так ведёт нас молодой прогрессивный презедент вместе с новыми лицами к светлому европейскому будущему.
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Ліца новиє над Кієвом кружацца і з зельоной вонью нам под ногі лажацца🧟
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ага, а януковіч станєт ісполняющім обязанності прізідєнта
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ФСБ наверное тоже замещает СБУ? Экс-адвокат Януковича Бабиков может стать исполняющим обязанности директора ГБР, - и.о. главы Бюро Соколов - Цензор.НЕТ 2781 как это было при Януковоще
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Доиграются что 95 квартал запретят как и партию рыгионов ....
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Дивуватися нічому, бо кордони, заборони та злидні - то все "добро" для народу, а мафія єдина та згуртована. Для ілюзії демократії змінюються тільки її маріонетки на троні та поблизу його.
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"73%" - этот случай войдёт в мировую психиатрию. Так как пример того, что подавляющая часть взрослого населения вообще не пользуется мозгами.
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это не открытие, давным давно известно. Со времен Древней Греции, когда появился термин "охлократия".
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Думаю, к концу пятилетки вернется Янык.Ведь ,"Зе"сказал- "на один срок".Задача ясна.
А крови и революций больше не будет. В этой стране не стоит терять жизнь ради идиотов и смены барыг у корыта.
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Вова, если ето произойдет, тебя люди на вилах вынесут с кресла
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Якщо після таких правителів залишаться люди і країна, яка до Великого Грабунку була одною з найрозвиненіших країн Союзу, та і в Європі по науковим технологіям входила в першу десятку
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А хто підписував наказ на відпустку Бабікова? Хто підписував лікарняний Бабікова? Хто підписував табель на зарплату Бабікова? Що це за керівник, який не цікавиться причиною відсутності свого заступника? Я не знаю жодної установи, чи фірми, де тримали б такого керівника, який не знає, куди поділися його заступники. Де вони, і що роблять. А тим більше пряме зізнання в тому, що накази, та фінансові документи (табель - документ первинного обігу) підписує не Соколов, а хтось інший. Лівою ногою. А якщо й підписував Соколов, то нічого не читав. А якщо й читав, але вже за тиждень нічого не пам'ятає, то був п'яний, або під кайфом. Якщо ж в нього це нормальний стан, то йому треба давати не державну посаду, а інвалідність. Як розумово відсталому.
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Цей Бабіков ще може стати каталізатором протестів, як Захарченко за часів Януковича.
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Ага. Знову лякають Майданом, який зруйнує державу. Майдан не державу зруйнує, а знесе владу, яка якраз і руйнує державу. Тобто, Майдан - порятунок для держави. А для ФСБ головне, щоб влада зеленського протрималася якнайдовше. Кожен день перебування цієї труппи при владі - рятівна соломинка московській орді.
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А що народу залишається робити? Чекати покірно кінця повзучого розпаду держави?
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Треба збирати новий Майдан. Як тільки закінчиться епідемія.
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Не вірте що адвокат Януковича це "ничего личного, просто работа". Якщо адвокату не подобається справа або клієнт то він у будь-який спосіб відмовиться від неї, краще купити лікарняний ніж переступати через себе. Напевне у бобікова шалене захоплення овощем та антимайданівська психологія, риги фуфлей підігнали нормально, тим більше він їздив на рашку - 100% Агент кремля. Тобто бачимо упереджене ставлення органу ДР до учасників процесу, і заздалегідь сформований обвинувальний ухил розслідування до всього патріотичного що не подобається москві і ЗЕвладі
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Низзя!
На эту должность можно назначать только тех, кто защищал педофилов или насильников.

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это позор! Зеленский плюет в лица всех про Украинских сил и всех, кто поддерживал Майдан и всей Армии! Он предатель Украины!
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Ну что,зелебобики подзаборные?Здобулы?Паприколу?
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У середу, 15 квітня, стало відомо про те, що в зоні відчуження неподалік від Чорнобильської АЕС втретє запалали ліси, які буквально день тому ледь загасили пожежники після холодних дощів. Гібридний ворог, який часом косить під дурників, дедалі відвертіше знищує Україну. Чорнобильська зона запалала з новою силою.
В Чорнобильській зоні відчуження за 10 днів пожеж знищено 30% туристичних локацій. Серед них радянські бази відпочинку, деякі металеві локації і покинуті села.
Вогонь знищив колишні села Лелів, Смарагдовий, Чистогалівка, Варовичі. Крім того, постраждав і Рудий ліс. Вогонь вже підбирався до сховища радіоактивних відходів "Підлісний" та атомної станції. Однак рятувальникам допомогла погода...
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Бабиков вообше юрист интересный.Будучи адвокатом Януковича,в суде он просто занимался, тем, что оскорблял состав суда и власть не выбирая выражений.При этом хунта и переворот -самые мягкие.Суд не реагировал вообще. Вот тогда уже дело было сделано,еще при предыдущем президенте.Похоже этот хвост и сегодня крутит собакой. В американском суде достаточно не отреагировать(просто не подтвердить,что ты услышал) на замечание судьи - и много тысяч доляров и исправительные общественные работы тебе гарантированы.
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Бідність.породжує відчайдушних людей...
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Ну шо ЗЕбілоїди,а ну пітушари давайте: кококо,барига,марадьор,абирвалг.
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Бибиковых и Портновыых ,нужно останавливать уже сейчас , дальше будет поздно . Майдановцев переловят по одному , добробатов объявят преступниками , волонтеров аферистами .И все привет Таежный союз по приколу . Единственное безвиз отменят, и на работу в Европу выехать будет крайне сложно Ексадвокат Януковича Бабіков може стати виконувачем обов'язків директора ДБР, - в.о. глави Бюро Соколов - Цензор.НЕТ 6089 Ну зато появиться альтернатива, Сибирь и Колыма . Ексадвокат Януковича Бабіков може стати виконувачем обов'язків директора ДБР, - в.о. глави Бюро Соколов - Цензор.НЕТ 6089
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В когось є сумніви про походження і задачі Зекоманди?
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