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 За кордоном
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 Лідери G7 обговорять боротьбу з коронавірусом у форматі відеоконференції

Президент США Дональд Трамп проведе відеоконференцію з лідерами "Групи семи".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, зустріч присвятять координації зусиль щодо боротьби з коронавірусом.

Зазначається, що до G7 входять США, Франція, Велика Британія, Італія, Канада, Японія та Німеччина - всі вони серйозно постраждали від епідемії.

Також читайте: Вітаємо закон про запуск ринку землі в Україні та ухвалення закону про банки, - посли G7

Відеоконференція стане продовженням спілкування 16 березня, коли лідери "Групи семи" вперше зустрілися в такому форматі, щоб обговорити зусилля щодо боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, Дональд Трамп головує в G7 і планував провести нинішній саміт у президентській резиденції в Кемп-Девіді в червні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189384
 
 
 Топ коментарі
 
А ты тут к чему, лапоть?
Сорри, это вас-то поперли из G7. Фантомные боли? Лидеры G7 обсудят борьбу с коронавирусом в формате видеоконференции - Цензор.НЕТ 8895
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Ясно одне - раз український народ до цих пір не зміг вигнати від себе оте опудало, що називає себе владою - то з епідемією буде справитись тяжко. Хіба, як завжди, пронесе, як від проносу.
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Украине то что до этого?
Сорри, Украина ведь Италии -стране G7 помогает бороться с эпидемией Лидеры G7 обсудят борьбу с коронавирусом в формате видеоконференции - Цензор.НЕТ 4381
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Украине то что до этого?
Сорри, Украина ведь Италии -стране G7 помогает бороться с эпидемией
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Она там явно случайно и несправедливо , но это походу заслуга итальянской мафии и Коза Ностры Лидеры G7 обсудят борьбу с коронавирусом в формате видеоконференции - Цензор.НЕТ 8053
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А ты тут к чему, лапоть?
Сорри, это вас-то поперли из G7. Фантомные боли? Лидеры G7 обсудят борьбу с коронавирусом в формате видеоконференции - Цензор.НЕТ 8895
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А вас "жаба давит"? Украина действует в рамках взаимопомощи - даёт то, чего у неё в достатке... Дезинфекционные средства, например... А вот у вас всё по-иному... Вы хоть себе помогите сначала... У меня есть собрание сочинений А.Ф. Кони, Генерального прокурора Российской империи времён Александра Третьего, так у него там, в переписке с офицером Генштаба , участвовавшем в "освобождении Болгарии", упоминается, что болгарские крестьяне ходят в кожаных сапогах и туфлях, а русский мужик кожаную обувь только в армии увидел, а до этого только лапти из лыка, и болгарин ест мясное с кукурузой, а русские мясо только в армии и ели регулярно, а до этого - ржаной хлеб с мякиной, да постные щи с квасом. То же самое и сейчас - везёте в Италию ИВЛ, а сами дохнете массово, от "пневмонии", куски лёгких выхаркивая... (Если есть сомнения, открой "Анну Каренину" - там купец описывает вашу обыденность... Думаешь, за полторы сотни лет, что-то изменилось?...).
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Київську міську клінічну лікарню №6 закрили через раптовий спалах коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляє Obozrevatel із власних джерел.

«У всього персоналу неврології, кардіології та терапії підтвердили наявність коронавірусу після ПЛР-тестів»,- йдеться у повідомленні.

Точна кількість пацієнтів і стан здоров'я інфікованих поки що невідомі.

Станом на 9 ранку 15 квітня в Україні лабораторно підтвердили коронавірус у 392 людей, що є антирекордом за весь час пандемії в Україні.

Отже, коронавірус в Україні вже виявлено у 3764 людей. На сьогоднішній день від коронавірусу вже померли 108 українців, 143 пацієнти одужали.

Загалом кількість випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 2 млн, від інфекції померли понад 126 тисяч осіб.
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ну і як оце в лікарні ходити? Хіба щоб заразитись. Медики - головні розносчики вірусу, бо постійно з ним в контакті. А вони тренингу з безпеки ніколи не проходили. Противогаз на ніс не вміють начепити, не те що захиститися від вірусу.
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А у медиків нема протигазів! Тому не треба чіпляти те, чого нема🤗
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Объясни ему что противогаз полезная штука, но не в данном случае и больше подходит для захода в канализацию или в задымлённое помещение иногда" красивым" невестам в первую брачную ночь особенно если выдавали замуж за деньги и нахрен не нужна врачу ,ведь ты же бывший военный и не раз бегал в полной экипировке на плацу Лидеры G7 обсудят борьбу с коронавирусом в формате видеоконференции - Цензор.НЕТ 2530
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А ще як закрутиш той фільтр протигазу, то голова стає ватною, нема чим дихати і хочеться голосувати за Зе🐸🧟
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Объясняю для "не полностью информированных" - в канализации скапливается метан. В задымленых помещениях - окись углерода ("угарный газ"). Простой армейский противогах от угарного газа не защищает - нужен или "изолирующий", с запасом кислорода, или гопкалитовый патрон на обычный - он нейтрализует окись углерода... Насчёт метана сам не полностью "в курсе", но химики говорили, что и от него не сильно защищает...
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Нема за що! У купі з випадками інфікування в Києво-Печерській Лаврі, хворими Олександрівської та 8 лікарні...в Києві жопа!
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Так а главного звать будут на сходку? Ну вы поняли....
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Главные в смысле члены ж-семей на сходках не присутствуют ни когда ,но зато решают и играют миром
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Нет... НЕ могут найти презерватив соответствующего размера - "во весь рост"... А изолирующим костюмом надо уметь пользоваться... Для этого мозги нужны, которых у него нет...
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Ясно одне - раз український народ до цих пір не зміг вигнати від себе оте опудало, що називає себе владою - то з епідемією буде справитись тяжко. Хіба, як завжди, пронесе, як від проносу.
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Де епідемія? Епідемія головного мозку в таких як в тебе! За січень 600 пневмоній в Україні летальних. Чому тоді ви не бігали не кричали про епідемію. А зараз за місяць карантину назбирали 100 і ви бігаете волаєте що все пропало. Олені
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Де я сказав, що в Україні епідемія? Тобі повилазило, дурку?
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- Почему Россия не протестует против того, что её не пригласили на заседание G7, посвящённое борьбе с коронавирусом?
- Так Путин же "самоизолировался" в ядерном бункере - как от мира, так и от "рассеян"... Он там лично для себя G1 организовал...
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