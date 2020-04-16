 Лідери G7 обговорять боротьбу з коронавірусом у форматі відеоконференції

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, зустріч присвятять координації зусиль щодо боротьби з коронавірусом.
Зазначається, що до G7 входять США, Франція, Велика Британія, Італія, Канада, Японія та Німеччина - всі вони серйозно постраждали від епідемії.
Відеоконференція стане продовженням спілкування 16 березня, коли лідери "Групи семи" вперше зустрілися в такому форматі, щоб обговорити зусилля щодо боротьби з коронавірусом.
Нагадаємо, Дональд Трамп головує в G7 і планував провести нинішній саміт у президентській резиденції в Кемп-Девіді в червні.
Сорри, Украина ведь Италии -стране G7 помогает бороться с эпидемией
Сорри, это вас-то поперли из G7. Фантомные боли?
Про це повідомляє Obozrevatel із власних джерел.
«У всього персоналу неврології, кардіології та терапії підтвердили наявність коронавірусу після ПЛР-тестів»,- йдеться у повідомленні.
Точна кількість пацієнтів і стан здоров'я інфікованих поки що невідомі.
Станом на 9 ранку 15 квітня в Україні лабораторно підтвердили коронавірус у 392 людей, що є антирекордом за весь час пандемії в Україні.
Отже, коронавірус в Україні вже виявлено у 3764 людей. На сьогоднішній день від коронавірусу вже померли 108 українців, 143 пацієнти одужали.
Загалом кількість випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 2 млн, від інфекції померли понад 126 тисяч осіб.
- Так Путин же "самоизолировался" в ядерном бункере - как от мира, так и от "рассеян"... Он там лично для себя G1 организовал...