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Все про:Правоохоронні органи (999) СБУ (5512) Черкаси (215) НААН (5)

 Директор підприємства НААН у Черкасах налагодив продаж зернових поза товарною біржою і завдав збитків державі на 1,2 млн грн, - СБУ

Служба безпеки України викрила масштабні зловживання директора державного підприємства із Черкас, що входить до структури Національної академії аграрних наук і є об'єктом критичної інфраструктури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, оперативники спецслужби встановили, що чиновник налагодив продаж зернових культур поза товарною біржою. Він реалізовував комерсантам сільськогосподарську продукцію відразу після збору врожаю з полів за заниженою вартістю.

Правоохоронці задокументували, що протягом 2017-2018 років директор держпідприємства уклав низку незаконних договорів на реалізацію понад 5000 тонн зернових культур чотирьом приватним підприємствам. Через дії посадовця економічним інтересам держави завдано шкоди на загальну суму понад 1,2 мільйона гривень.

У межах розпочатого кримінального провадження посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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Викриття правопорушника проводилося спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури Черкаської області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189382
 
 
 Топ коментарі
 
Таке було при Завгарові, коли він став прем"єром. Зерно вивезли ще до Нового року, а потім закупляли в Канадії.
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У СН, бо у них всі крадії у законі. Ви знали відповідь.
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А потім не буде в Україні вистачати хліба, тому такі дії не є простим економічним злочином.
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Таке було при Завгарові, коли він став прем"єром. Зерно вивезли ще до Нового року, а потім закупляли в Канадії.
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Зараз його люди при владі, які враховують помилки яйцепадного завгара і крадуть по новому з новими мордами в намордниках.
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Что, разве Академии наук занимаются продажами? Трындец, а не государство.
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У вас церковь занимается продажей сигарет, а МИД кокаина.
Так шо?
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У нас, в Украине, церковь таким не занимается. А у вас, в дебилистане, хер со лба растет.
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Подходит на должность Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ...
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Продать зерно по заниженной цене - тюрьма, по завышенной - еще хуже! Куда податься бедному крестьянину? Директор предприятия НААН в Черкассах наладил продажу зерновых вне товарной биржи и нанес ущерб государству в 1,2 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2802
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какому крестьянину? какой-то безмозглый академик с купленным дипломом - типа тупого клоуна зеленского, но в академии наук.
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У СН, бо у них всі крадії у законі. Ви знали відповідь.
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))) зверніть увагу - "куда податься бедному крестьянину" Директор предприятия НААН в Черкассах наладил продажу зерновых вне товарной биржи и нанес ущерб государству в 1,2 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 5866

(кудой крестьянину-та податься? А лапти обуть, щей похлебать, попрощаться с избою - да из родной деревни податься в партию СН...)
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Это из фильма "Чапаев".
-Белые пришли-грабят, красные-тоже, понимаешь. Куда бедному крестьянину податься?
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А потім диву даєшся, всі землі в обробці, вже почали і випаси віджимати, села, усі, спустіли, рейдерські захвати земель, а перекази заробітчан всерівно більші, а ніж надходження від наших(поки ще) чорноземів.
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