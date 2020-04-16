 Директор підприємства НААН у Черкасах налагодив продаж зернових поза товарною біржою і завдав збитків державі на 1,2 млн грн, - СБУ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, оперативники спецслужби встановили, що чиновник налагодив продаж зернових культур поза товарною біржою. Він реалізовував комерсантам сільськогосподарську продукцію відразу після збору врожаю з полів за заниженою вартістю.

Правоохоронці задокументували, що протягом 2017-2018 років директор держпідприємства уклав низку незаконних договорів на реалізацію понад 5000 тонн зернових культур чотирьом приватним підприємствам. Через дії посадовця економічним інтересам держави завдано шкоди на загальну суму понад 1,2 мільйона гривень.

У межах розпочатого кримінального провадження посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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Викриття правопорушника проводилося спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури Черкаської області.