 Міносвіти запускає ресурс для оприлюднення ключових змін, впроваджених через карантин, - Мандзій

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"З початку карантину МОН ухвалило багато управлінських рішень, щоб адаптувати освітні процеси до його умов. Відтепер з ключовою інформацією щодо основних змін можна ознайомитися на окремому ресурсі. А детально про ці зміни, як і раніше, можна дізнатись на сайті МОН", – зазначила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Новий ресурс містить ключову інформацію про зміни в роботі дитячих садків, шкіл, закладів ПТО, університетів та коледжів. Зокрема, тут розміщено актуальну інформацію про завершення навчального року в школах, цьогорічне ЗНО та вступну кампанію.

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Сайт також містить корисну інформацію для педагогів – щодо режиму роботи, зарплат, відпустки, атестації, заповнення класних журналів, інструментів для дистанційного навчання тощо. Крім цього, зібрано контакти установ і служб, які стануть у пригоді, якщо потрібно буде уточнити інформацію.

У разі змін режиму карантину або ухвалення через нього нових рішень у системі освіти інформація на сайті оновлюватиметься.

Нагадаємо, 11 березня уряд затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Відтоді запроваджено карантин у навчальних закладах.

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