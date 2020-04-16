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 Політика України
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 Міносвіти запускає ресурс для оприлюднення ключових змін, впроваджених через карантин, - Мандзій

На новому ресурсі, серед іншого, розміщено інформацію про дистанційне навчання, завершення навчального року в школах цього року, ЗНО та вступної кампанії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"З початку карантину МОН ухвалило багато управлінських рішень, щоб адаптувати освітні процеси до його умов. Відтепер з ключовою інформацією щодо основних змін можна ознайомитися на окремому ресурсі. А детально про ці зміни, як і раніше, можна дізнатись на сайті МОН", – зазначила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Новий ресурс містить ключову інформацію про зміни в роботі дитячих садків, шкіл, закладів ПТО, університетів та коледжів. Зокрема, тут розміщено актуальну інформацію про завершення навчального року в школах, цьогорічне ЗНО та вступну кампанію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗНО-2020 відбудеться за одним з двох підготовлених сценаріїв, - в.о. міністра освіти Мандзій

Сайт також містить корисну інформацію для педагогів – щодо режиму роботи, зарплат, відпустки, атестації, заповнення класних журналів, інструментів для дистанційного навчання тощо. Крім цього, зібрано контакти установ і служб, які стануть у пригоді, якщо потрібно буде уточнити інформацію.

У разі змін режиму карантину або ухвалення через нього нових рішень у системі освіти інформація на сайті оновлюватиметься.

Нагадаємо, 11 березня уряд затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Відтоді запроваджено карантин у навчальних закладах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Навчальний рік у школах завершиться не пізніше 1 липня, - в.о. міністра освіти Мандзій. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189381
 
 
 Топ коментарі
 
Чтоб таскать не на горбу
Я купил себе арбу.
Всех катаю не грублю
Одно место по рублю.
Ехал раз издалека
Купил в помощь ишака
Но немного просчитался.
Ишак хилым оказался.(с)
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Живем в дурдоме, в который страна превратилась всего за год. Полно было недочетов и до этого, но сейчас это просто край.
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То може для початку дітей почнете вчити, як треба, га?
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Я впевнений, що Міносвіти не володіє повною інформацією щодо дистанційного навчання та роботи закладів освіти у таких умовах карантину.
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А Міносвіти є до того справа, Хасане? Навіть до, чи після карантину?
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Звичайно, що вони повинні керувати цим процесом. Навіть я чув про їхні розпорядження з цього приводу, але система освіти виявилася до дистанційної роботи не готовою! У таких випадках знімають міністрів.
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А чому вона мала бути до цього готовою? Якщо налагодити навчання (тим більш онлайн) належним чином, то в "рєпєтіторах" не буде потреби.
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Тому, що частково ця система працювала до початку карантину і був час для відпрацювання в цілому системи дистанційного навчання. Це цілий комплекс проблем, які починають вирішувати викладачі, професори, вчителя... Як бачимо, що онлайн уроки йдуть з помилками, програми дистанційного навчання студентів мають ряд недоліків, викладачі не вміють користуватися цими програмами, а частина не має своїх комп'ютерів...
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До того как они влезли, передачи для школьников были грамотнее. Хоть бы посмотрели как это делать надо. Или нормальных педагогов пригласили. А не блатных.
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Для того, щоб запросити нормальних педагогів треба їм самим бути нормальними. Усі викладачі та педагоги є розумними людьми та психологами (інші там не виживають) тому вони не хочуть працювати поруч з тими, хто їх підставляє та зіпсує репутацію.
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Живем в дурдоме, в который страна превратилась всего за год. Полно было недочетов и до этого, но сейчас это просто край.
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Да Ира почти согласен ,но скорее думаю ,что начало дурдома лежит в 91, когда вместо Вечеслава Чорновола выбрали коммуняку Кравчука
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Вот с этим согласна на все сто. Сейчас бы жизнь была на уровне Польши. Тогда кацапам было не до Украины, не полезли бы.
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Виконавчий орган Європейського cоюзу пропонує стратегію виходу країн-членів із режиму пов'язаних із коронавірусною інфекцією обмежень та відновлення нормальної діяльності.

План, оприлюднений Єврокомісією 15 квітня, пропонує спільні критерії для всієї Європи, але вони не є обов'язковими для країн-членів. Кожна країна ЄС може самостійно вирішити, як і коли виходити з режиму обмежень.

На думку комісії, 27 держав ЄС повинні відповідати трьом вимогам, серед яких зменшення поширення вірусу впродовж тривалого періоду та достатня кількість лікарняних ліжок та місць у палатах інтенсивної терапії. Комісія зазначила, що ефективне виявлення хвороби через масове проведення теств також є визначальним.

Деякі країни-члени, зокрема, Австрія та сильно вражена COVID-19 Іспанія, вже почали скасовувати деякі обмеження. Німечина 15 квітня оголосила про відновлення роботи шкіл із травня, в частини непродовольчих магазинів - уже із завтрашнього дня.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-coronavirus-es-plan-vyhodu-z-rezhymu-obmezhen/30557789.html
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Ну да, нужна реформа. Перзиденту пора учиться. Первый раз в первый класс. А ишаки вообще обучаемые?
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Чтоб таскать не на горбу
Я купил себе арбу.
Всех катаю не грублю
Одно место по рублю.
Ехал раз издалека
Купил в помощь ишака
Но немного просчитался.
Ишак хилым оказался.(с)
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Є таке туркменське прислів'я.
У перекладі на мокшаноболгарську звучить так:
"Когда верблюдьі не идут и дело худо,
Как правило, сначала бьют переднего аерблюда".
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Кони уже ржут с ваших обучающих роликов по ТВ. Сидели бы лучше, не отсвечивали.......
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поешь овса и станет легче.. о діти мають навчатися
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И за масок на фото скоро перестанем узнавать людей , на фото маски явно перебор и глупость,то же самое что корове седло и жирафу коньки Минобразования запускает ресурс для обнародования ключевых изменений, внедренных из-за карантина, - Мандзий - Цензор.НЕТ 1575
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