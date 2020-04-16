 В Італії другий тиждень знижується кількість хворих на коронавірус у реанімаціях

Такі дані навів глава Департаменту цивільного захисту Італії Анджело Борреллі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії знижується вже другий тиждень. За останню добу їх поменшало на 107 людей.
Зменшується кількість нових випадків коронавірусу та смертей від нього, хоч цей показник досі залишається високим. Так, за минулу добу в Італії померли від коронавірусу 578 людей (вчора їх було 602). Загальна кількість смертей від коронавірусу сягнула 21 645.
За 15 квітня нових хворих зафіксували 2667, тоді як учора було 2972. У Ломбардії, найбільш постраждалому регіоні, зростання нових хворих є вкрай низьким: 827 осіб за добу.
Нині в Італії 105 418 осіб мають підтверджений коронавірус, з них 27 643 - госпіталізовані.
Нагадуємо, станом на ранок 15 квітня у світі 2 млн і 65 осіб заразилися коронавірусом SARS-CoV-2. З них 126 754 пацієнти померли і 484 597 - одужали.
- 2482 men (15.04.2020). -28 529 (total).
Чyшb. Биофизик - не doctor.
Это радует
А корону - ну, так без нее уже было не обойтись(((
Потому что "выбрали" пустой мешок
АЛИ!!! "Я вчора годував кота в Солом'янському районі, який тримав зі мною дистанцію більше двох метрів!"(с)
Это сделало мой вечер ( почти ночь)
СПАСИБО!
или плохая??
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"Адвокат из Гейдельберга Беате Банер (Beate Bahner) заявила, что меры по защите от короновируса неконституционны. Она описала правила карантина как «самый большой юридический скандал, который когда-либо случался в Федеративной Республике Германии». Бахнер подала иск, но Федеральный конституционный суд отклонил ее срочную просьбу. По сообщению "Rhein-Neckar-Zeitung", Бахнер находится в психиатрической больнице с вечера воскресенья. https://www.n-tv.de/der_tag/Klage-gegen-Corona-Regeln-Anwaeltin-in-Psychiatrie-eingewiesen-article21711972.html.
Как стало известно в субботу швейцарский врач и критик антикоронных мер Dr. Биндер арестован полицейским спецназом и отправлен в психиатрическую больницу.
Вот такая она, эпидемия...