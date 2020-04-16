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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 За кордоном, Здоров'я
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 В Італії другий тиждень знижується кількість хворих на коронавірус у реанімаціях

В Італії кількість пацієнтів із коронавірусом, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, рекордно знизилася і становить 3079 осіб.

Такі дані навів глава Департаменту цивільного захисту Італії Анджело Борреллі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії знижується вже другий тиждень. За останню добу їх поменшало на 107 людей.

Зменшується кількість нових випадків коронавірусу та смертей від нього, хоч цей показник досі залишається високим. Так, за минулу добу в Італії померли від коронавірусу 578 людей (вчора їх було 602). Загальна кількість смертей від коронавірусу сягнула 21 645.

За 15 квітня нових хворих зафіксували 2667, тоді як учора було 2972. У Ломбардії, найбільш постраждалому регіоні, зростання нових хворих є вкрай низьким: 827 осіб за добу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Італія почала поступове зняття карантинних обмежень: запрацювали пральні, книжкові крамниці та магазини дитячого одягу

Нині в Італії 105 418 осіб мають підтверджений коронавірус, з них 27 643 - госпіталізовані.

Нагадуємо, станом на ранок 15 квітня у світі 2 млн і 65 осіб заразилися коронавірусом SARS-CoV-2. З них 126 754 пацієнти померли і 484 597 - одужали.

Також дивіться: Україна відправила до Італії другий борт із 5 тоннами санітайзерів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189380
 
   
 Топ коментарі
 
Не такий страшний короновірус,як кіт в мішку. В Италии второю неделю снижается количество больных с коронавирусом в реанимациях - Цензор.НЕТ 4274
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Дай Бог нам цю короновану паскуду з мінімальними втратами пройти.
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Мабуть, таким чином від нас Земля так якось чиститься, бідна, бо найстрашніший вірус на планеті це ми й є...
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можливо один з найнебезпечніших хижаків за усю історію..+ розповсюджує інвазивні види..але якщо не жити за правилами ******** маркетингової філософії (жери більше, міняй частіше..), то шанс у планети таки є..
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Так не буває, щоб так швидко все почало скорочуватися!
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Биофизик Феликс Шолькманн продемонстрировал, что в США (как и в остальном мире) экспоненциально растет не количество «зараженных» людей, а количество тестов. Число «инфицированных» людей по отношению к количеству тестов остается в основном постоянным (колеблется от 10 до 20%), что опровергает наличие вирусной эпидемии
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*что опровергает наличие вирусной эпидемии*

- 2482 men (15.04.2020). -28 529 (total).
Чyшb. Биофизик - не doctor.
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Леночка, хорош фейкать, в Милане 60 км от Бергамо, не понимают, почему к ним столько мирового внимания, все живы здоровы, никто не болеет, транспорт как обычно, карантин для красоты
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Вы низовой пожар в лесу наблюдали? Вот он недавно пылал, но догорела хвоя и уже еле тлеет...
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Дай Бог нам цю короновану паскуду з мінімальними втратами пройти.
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Минемо, куди ми подінемося, але в нас є своя, курва, "національна"...
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Но изо всех сил старается напялить на себя корону.
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Не такий страшний короновірус,як кіт в мішку. В Италии второю неделю снижается количество больных с коронавирусом в реанимациях - Цензор.НЕТ 4274
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А ти прикинь ми отримали і короновірус і кота в мішку !
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Сначала кота ..., вернее мешок ( кота там и не было - только блохи)
А корону - ну, так без нее уже было не обойтись(((
Потому что "выбрали" пустой мешок
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Коти теж заражаються короновірусом. Я вчора годував кота в Солом'янському районі, який тримав зі мною дистанцію більше двох метрів!
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В Италии второю неделю снижается количество больных с коронавирусом в реанимациях - Цензор.НЕТ 4716
АЛИ!!! "Я вчора годував кота в Солом'янському районі, який тримав зі мною дистанцію більше двох метрів!"(с)
Это сделало мой вечер ( почти ночь)
СПАСИБО!
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Сдохнем в объятиях Карантина и Самоизоляции В Италии второю неделю снижается количество больных с коронавирусом в реанимациях - Цензор.НЕТ 7598Почему Швеция не в карантине? Потому что не было решения Медицинской коллегии Швеции о Пандемии.Правительство и Король Швеции не имею права лбъявлять карантин или Самоизоляцию.Следовательно,никакого КоронвиРУСа нет в природе. В Италии второю неделю снижается количество больных с коронавирусом в реанимациях - Цензор.НЕТ 4104
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В Швеции уже умерло от короны 1000 человек... О так то... ******** они с карантином и получили по самые помидоры...
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Зато в италии смотрю карантин существенно уменьшил количество жертв 😎
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И с этих тысячи 80% это люди Овер 70лет. Ещё загадка какая там основная причина смерти!
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Никита,В Украине за 30 дней умерло 48 000 человек, половину можно точно списать на корону, но тогда смертность от других заболеваний исчезнет. Цифры и статистику не обманешь, можно конечно, 73% и не в такое поверят ))
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И тебя нет, ты просто голимый бот срущий за гывныки с утра до вечера не вынимая языка из промежности Пытра Парашенко
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Давай еще батьку в пример или скрепы не позволяют?
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это для нас хорошая новость?
или плохая??
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для реанімацій - новина хороша, а в моргах не вистарчає полок для бувших клієнтів реанімацій В Італії другий тиждень знижується кількість хворих на коронавірус у реанімаціях - Цензор.НЕТ 4001
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На еду

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.Главное Верить в тиливизирВ Италии второю неделю снижается количество больных с коронавирусом в реанимациях - Цензор.НЕТ 6082 Через месяц буде ржать сами с себя и Карантина виРУСного В Италии второю неделю снижается количество больных с коронавирусом в реанимациях - Цензор.НЕТ 7207
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Ты, по всей видимости, за Порошенко голосовал...?)
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Оно не отвечает на столь сложные вопросы 😄
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А ты, судя по вопросу, видимо, за клоуна ?
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Ты тоже обеими руками за правильный шведский путь...? )
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Их нравы или чем Украина отличается от стран с устоявшейся демократией. В Италии второю неделю снижается количество больных с коронавирусом в реанимациях - Цензор.НЕТ 250
"Адвокат из Гейдельберга Беате Банер (Beate Bahner) заявила, что меры по защите от короновируса неконституционны. Она описала правила карантина как «самый большой юридический скандал, который когда-либо случался в Федеративной Республике Германии». Бахнер подала иск, но Федеральный конституционный суд отклонил ее срочную просьбу. По сообщению "Rhein-Neckar-Zeitung", Бахнер находится в психиатрической больнице с вечера воскресенья. https://www.n-tv.de/der_tag/Klage-gegen-Corona-Regeln-Anwaeltin-in-Psychiatrie-eingewiesen-article21711972.html. В Италии второю неделю снижается количество больных с коронавирусом в реанимациях - Цензор.НЕТ 250

Как стало известно в субботу швейцарский врач и критик антикоронных мер Dr. Биндер арестован полицейским спецназом и отправлен в психиатрическую больницу. В Италии второю неделю снижается количество больных с коронавирусом в реанимациях - Цензор.НЕТ 250
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Никита,не валяй микитку. А лучше сдрысни за поребрик
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В Черновицкой области 15 апреля коронавирус обнаружили у четырех священников. Один из них заявил, что уже завтра будет проводить службу в храме, потому что не доверяет результатам лабораторного исследования.
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Та не,лапоть мокшанский-твой,исконно срюцкий.
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Ці макарони там і досі всі цілуються та сплять під однією ковдрою? Де хоч одна італійська перехворівша та одужавша? Щось ці італійці мутять з самого початку епідемії. Не вірю я циганам ще з дитинства.
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Насколько мне известно, в Италии от коронавируса умерло только 3 украинца. 3! Это из многих тысяч там живущих! В Испании не слышал ни об одном. А здесь их не меньше, чем в Италии.
Вот такая она, эпидемия...
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Цензор, что значит "снижается количество больных"? Куда их увозят и где закапывают ?
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Почему сразу 'закапывают'? Больные выздоравливают
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